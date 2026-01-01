ETV Bharat / technology

ఖరీదైనవిగా మారిన హ్యుందాయ్ కార్లు- ఎంతంటే?

నేటి నుంచి హ్యుందాయ్ కార్ల ధరలకు రెక్కలు- కారణం ఏంటో తెలుసా?

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson (Photo Credit- Hyundai Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 1, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: కొరియన్ కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ భారతీయ విభాగమైన హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్, డిసెంబర్ 31, 2025న తన అన్ని ఉత్పత్తులకు ధర సవరణలను ప్రకటించింది. ఈ ఆటోమొబైల్ సంస్థ తన మొత్తం మోడల్ లైనప్‌లో సగటున 0.6 శాతం ధరలను పెంచింది. కొత్త ధరలు నేటి నుంచి (జనవరి 1, 2026) అమల్లోకి వచ్చాయి.

హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఇన్‌పుట్ ఖర్చులు పెరగడం, ముఖ్యంగా విలువైన లోహాలు, వస్తువుల ధరలు పెరగడం వల్ల ఈ పెరుగుదల సంభవించిందని పేర్కొంది. ఈ నిర్ణయం ఎంట్రీ-లెవల్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌ల నుంచి ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వరకు కంపెనీ మొత్తం మోడల్ శ్రేణిని ప్రభావితం చేస్తుంది.

హ్యుందాయ్ మోటార్ రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్‌లో, ఖర్చు ఒత్తిళ్లను తగ్గించే భారీ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ పెంపు అన్ని మోడళ్లకు వర్తిస్తుందని తెలిపింది. "ఖర్చులను తగ్గించడానికి, తన వినియోగదారులపై ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి కంపెనీ నిరంతరం కృషి చేస్తున్నప్పటికీ, ఈ స్వల్ప ధరల పెరుగుదల ద్వారా పెరిగిన ఖర్చులలో కొంత భాగాన్ని మార్కెట్‌కు బదిలీ చేయవలసి వస్తుంది" అని హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ తెలిపింది.

కొనుగోలుదారులపై భారం: హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా మాట్లాడుతూ, కంపెనీ అంతర్గత సామర్థ్యాల ద్వారా ఖర్చు పెరుగుదలను కొంతవరకు భర్తీ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, ముడి పదార్థాల ధరలపై నిరంతర ఒత్తిడి కారణంగా కొంత భారాన్ని వినియోగదారులపైకి పంపించాల్సి వచ్చిందని తెలిపింది.

కొత్త సంవత్సరానికి ముందుగానే ఇతర ఆటోమొబైల్ కంపెనీల నుంచి ఇలాంటి ప్రకటనలు వెలువడిన తర్వాత హ్యుందాయ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా, రెనాల్ట్ ఇండియా కూడా తన అన్ని మోడళ్ల ధరలను 2 శాతం వరకు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది.

మరోవైపు, మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా కూడా ఇదే విధమైన ధరల పెంపునకు ప్రణాళిక రచిస్తోంది. దీనితో పాటు, పెరుగుతున్న ముడిసరుకు, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చుల కారణంగా జేఎస్‌డబ్ల్యూ ఎంజీ మోటార్ ఇండియా, నిస్సాన్ ఇండియా కూడా జనవరి నుంచి సుమారు 2-3 శాతం ధరల పెరుగుదలను సూచించాయి.

భారతదేశంలో హ్యుందాయ్ లైనప్: భారతదేశంలో హ్యుందాయ్ ప్రస్తుత లైనప్‌లో హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 నియోస్, i20, ఆరా, వెన్యూ, క్రెటా, అల్కాజార్, వెర్నా, టక్సన్, హ్యుందాయ్ IONIQ 5 ఎలక్ట్రిక్ SUV వంటి ప్రసిద్ధ మోడళ్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం హ్యుందాయ్ కార్ల ధరలు రూ. 5.47 లక్షల నుంచి రూ. 47 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉన్నాయి.

ఇటీవలే ఈ కొరియన్ కార్ల తయారీ సంస్థ తన SUV అయిన హ్యుందాయ్ క్రెటాకు సంబంధించి కీలక మైలురాయిని ప్రకటించింది. ఇది 2025లో 2 లక్షలకు పైగా అమ్మకాలను సాధించింది. ఈ సంఖ్య భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు హ్యుందాయ్ సాధించిన అత్యధిక వార్షిక అమ్మకాలను సూచిస్తుంది.

TAGGED:

HYUNDAI CARS NEW PRICE
HYUNDAI CARS PRICE HIKE
HYUNDAI CARS PRICE IN INDIA
HYUNDAI CRETA
HYUNDAI CARS PRICE HIKE 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.