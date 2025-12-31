ETV Bharat / technology

ట్యాక్సీ కావాలా బాబూ?- హ్యుందాయ్ నుంచి రెండు మోడల్స్ వచ్చాయ్

హ్యుందాయ్ "ప్రైమ్ SD", "ప్రైమ్ HB" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Hyundai Prime SD and Prime HB Launched
Hyundai Prime SD and Prime HB Launched (Photo Credit- Hyundai Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 31, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన "హ్యుందాయ్ ఆరా", "గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్" వాణిజ్య ఫ్లీట్ వేరియంట్‌లను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. తద్వారా కంపెనీ భారతదేశంలో తన వాణిజ్య వాహన శ్రేణిని విస్తరించింది. హ్యూందాయ్ వీటిని ప్రత్యేక ప్రైమ్ టాక్సీ మోడల్‌లుగా ప్రవేశపెట్టింది. హ్యుందాయ్ ఆరా ఫ్లీట్ వేరియంట్‌ను ప్రైమ్ SDగా విడుదల చేయగా, గ్రాండ్ ఐ10 నియోస్ ఫ్లీట్ వేరియంట్‌కు ప్రైమ్ HB అని పేరు పెట్టారు.

కంపెనీ ప్రైమ్ SD ధరను రూ. 6.90 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. అయితే వినియోగదారులు ప్రైమ్ HB కోసం రూ. 6 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. అయితే ఇవి ప్రారంభ ధరలు మాత్రమేనని గమనించాలి. ప్రైమ్ SD ధరలు భారతదేశం అంతటా వర్తిస్తాయని, అయితే ప్రైమ్ HB ధరలు కేవలం కొన్ని ఎంపిక చేసిన నగరాల్లో మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతాయని కంపెనీ పేర్కొంది. ఆసక్తి ఉన్నవారు కొత్త ప్రైమ్ మోడళ్లను ఏదైనా హ్యుందాయ్ డీలర్‌షిప్‌లో రూ. 5,000 చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు.

హ్యుందాయ్ ప్రైమ్ SD, ప్రైమ్ HB డిజైన్: డిజైన్ పరంగా ఈ మోడళ్లు స్టీల్ వీల్స్, హాలోజన్ హెడ్‌లైట్‌లను కలిగి ఉన్న వాటి నాన్-ఫ్లీట్ కౌంటర్​పార్ట్​ల బేస్ ట్రిమ్‌ల మాదిరిగానే కన్పిస్తాయి. ఈ రెండు ఫ్లీట్ మార్కెట్ మోడళ్లు తెలుపు, వెండి లేదా నలుపు రంగులలో లభిస్తాయి.

హ్యుందాయ్ ప్రైమ్ SD, ప్రైమ్ HB ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్స్ పరంగా ఈ రెండు వేరియంట్‌లు రియర్ AC వెంట్స్, సెంట్రల్ లాకింగ్, ఎత్తు-సర్దుబాటు చేయగల డ్రైవర్ సీటు, పవర్-సర్దుబాటు చేయగల వింగ్ మిర్రర్లు, స్టీరింగ్-మౌంటెడ్ ఆడియో కంట్రోల్స్, స్పీకర్లు, పవర్ విండోస్, ముందు భాగంలో USB టైప్-C ఫాస్ట్ ఛార్జ్ పోర్ట్ వంటి కొన్ని సౌకర్యం, సౌలభ్యం-కేంద్రీకృత ఫీచర్లను అందిస్తాయి.

ప్రైమ్ SD సెడాన్‌లో సర్దుబాటు చేయగల వెనుక హెడ్‌రెస్ట్‌లు, రిమోట్ లాకింగ్ కూడా ఉన్నాయి. ఇతర ఆప్షనల్ ఫీచర్లలో రివర్స్ కెమెరా, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్‌ప్లే ఇంటిగ్రేషన్‌తో కూడిన 9-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, నాలుగు SOS బటన్‌లతో కూడిన వెహికల్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.

భద్రతా ఫీచర్లు: భద్రతా విషయానికి వస్తే, హ్యుందాయ్ ప్రైమ్ HB, ప్రైమ్ SD రెండూ ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగులు, ప్రయాణీకులందరికీ 3-పాయింట్ సీట్ బెల్టులు, వెనుక డీఫాగర్, ఫ్యాక్టరీ ఫిటెడ్ స్పీడ్ గవర్నర్‌తో వస్తాయి.

హ్యుందాయ్ ప్రైమ్ SD, ప్రైమ్ HB పవర్‌ట్రెయిన్: ఇంజిన్ల విషయానికొస్తే, ఈ రెండు మోడళ్లు కంపెనీ ప్రస్తుత 1.2-లీటర్, 4-సిలిండర్ కప్పా ఇంజిన్ ద్వారా శక్తిని పొందుతాయి. దీనికి ఫ్యాక్టరీ-ఫిటెడ్ CNG కిట్ ఆప్షన్​ కూడా అందుబాటులో ఉంది. CNGతో నడుస్తున్నప్పుడు ప్రైమ్ SD 28.40 కి.మీ/కేజీ మైలేజీని, ప్రైమ్ HB 27.32 కి.మీ/కేజీ మైలేజీని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. వీటికి మూడు సంవత్సరాల వారంటీ ప్రామాణికంగా లభిస్తుంది. ఆపరేటర్లకు ఐదవ సంవత్సరం వరకు లేదా 1,80,000 కిలోమీటర్ల వరకు, ఈ రెండింటిలో ఏది ముందుగా వస్తే దానికి పొడిగించిన వారంటీ కవరేజీని కూడా అందిస్తున్నారు.

