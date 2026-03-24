హువావే నుంచి రెండు ట్యాబ్లెట్లు- లాంఛ్​కు ముందే ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు రివీల్

భారతదేశంలో విడుదల కాకముందే, హువావే "మేట్‌ప్యాడ్ 11.5", "మేట్‌ప్యాడ్ SE 11" టాబ్లెట్‌ల పూర్తి వివరాలు ఫ్లిప్​కార్ట్ లిస్టింగ్‌ల ద్వారా వెల్లడయ్యాయి.

Huawei MatePad 11.5 And MatePad SE 11 India Specifications Revealed Ahead Of Flipkart Launch (Image Credit: Huawei/Flipkart)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 24, 2026 at 3:45 PM IST

Hyderabad: హువావే భారతదేశంలో తన రెండు కొత్త ట్యాబ్లెట్‌లను మేట్‌ప్యాడ్ 11.5, మేట్‌ప్యాడ్ SE 11 విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఒకటైన ఫ్లిప్​కార్ట్ ఈ రెండు పరికరాలకు సంబంధించిన పూర్తి సాంకేతిక వివరాలను వెల్లడించింది. భారత్​లో కేవలం వీటి Wi-Fi మోడళ్లు మాత్రమే విక్రయానికి అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. అలాగే ఈ రెండు ట్యాబ్లెట్‌లు హువావే సొంత కిరిన్ చిప్‌సెట్‌ల ద్వారా పనిచేస్తాయి.

హువావే మేట్‌ప్యాడ్ 11.5 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఫ్లిప్​కార్ట్ అధికారిక జాబితా ప్రకారం, మేట్‌ప్యాడ్ 11.5 మోడల్ 11.5-అంగుళాల 2.5K (2,456 x 1,600 పిక్సెల్స్) PaperMatte TFT LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఈ డిస్‌ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేటును, గరిష్ఠంగా 600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తుంది. ఈ పరికరం హువావేకు చెందిన కిరిన్ T82B చిప్‌సెట్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఈ చిప్‌సెట్ గరిష్ఠంగా 2.4GHz క్లాక్ స్పీడ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ పరికరం 8GB RAM, 256GB స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది.

ఇది 13MP ప్రధాన వెనుక కెమెరాను, 8MP ముందు కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీని వెనుక, ముందు కెమెరాలు రెండూ 1080p వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలవు.

Huawei MatePad 11.5 (Image Credit: Huawei/Flipkart)

ఈ టాబ్లెట్‌లో 10,100mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. కనెక్టివిటీ కోసం Wi-Fi, Bluetooth 5.2 సదుపాయాలు లభిస్తాయి. అలాగే, ఇందులో యాంబియంట్ లైట్, గ్రావిటీ, హాల్ సెన్సార్లు కూడా ఉంటాయి. ఈ అప్​కమింగ్ "మేట్‌ప్యాడ్ 11.5" 262.6mm పొడవు, 177.5mm వెడల్పు, 6.1mm మందంతో వస్తుంది. దీని బరువు 515 గ్రాములు ఉంటుంది. దీని బాక్స్‌లో డిటాచబుల్ కీబోర్డు (detachable keyboard) కూడా లభిస్తుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఈ అప్​కమింగ్ "మేట్‌ప్యాడ్ 11.5" స్పేస్ గ్రే, వైలెట్ రంగులలో లభిస్తుంది.

హువావే మేట్‌ప్యాడ్ SE 11 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: మరింత సరసమైన ధరలో లభించే "మేట్‌ప్యాడ్ SE 11" 2.2GHz క్లాక్ స్పీడ్‌తో పనిచేసే కిరిన్ 710A చిప్‌సెట్‌తో రానుంది. ఇది 8GB RAM, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఈ పరికరం ప్రత్యేకంగా 'Nebula Grey' రంగులో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

Huawei MatePad SE 11 (Image Credit: Huawei/Flipkart)

ఇది 11-అంగుళాల FHD+ (1,900 x 1,200 పిక్సెల్స్) Eye Comfort TFT LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది, దీని పీక్ బ్రైట్​నెస్ 400 నిట్స్ వరకు ఉంటుంది. ఈ టాబ్లెట్ TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free సర్టిఫికేషన్​లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ టాబ్లెట్‌లో 8-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా, 5-మెగాపిక్సెల్ ముందు కెమెరా ఉంటాయి. ఇవి 1080p వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్‌ను అందిస్తాయి.

ఇది 7,700mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 22.5W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ఉన్నాయి. ఈ అప్​కమింగ్ "మేట్‌ప్యాడ్ SE 11" 252.3mm పొడవు, 163.8mm వెడల్పు, 6.9mm మందంతో వస్తుంది. దీని బరువు 475 గ్రాములు ఉంటుంది.

ధర, లభ్యత: ఫ్లిప్​కార్ట్ అధికారిక జాబితా ప్రకారం, మేట్‌ప్యాడ్ 11.5 ధర రూ. 33,999 కాగా, మేట్‌ప్యాడ్ SE 11 ధర రూ. 18,499 ఉంటుంది. ఈ టాబ్లెట్ల తుది ధరలపై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్లు, ఇతర ప్రారంభ ఆఫర్లు వర్తించే అవకాశం ఉందని గమనించాలి. భారతదేశంలో ఈ రెండు టాబ్లెట్లు ఫ్లిప్​కార్ట్ ద్వారా మాత్రమే ప్రత్యేకంగా విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటాయి.

