గూగుల్ సెర్చ్, డిస్కవర్, న్యూస్ కంటెంట్ను మీకు నచ్చినట్లు మార్చుకోవచ్చు- అదెలాగంటే?
గూగుల్ సెర్చ్, డిస్కవర్, గూగుల్ న్యూస్లలో వినియోగదారుల అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు గూగుల్ మూడు సరికొత్త పర్సనలైజేషన్ ఫీచర్లను ప్రకటించింది.
Published : August 21, 2026 at 7:08 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ సెర్చ్, డిస్కవర్, గూగుల్ న్యూస్లలో కనిపించే కంటెంట్ను యూజర్లు ఇకపై తమ అభిరుచికి అనుగుణంగా మరింత ఎక్కువగా కంట్రోల్ చేయవచ్చు. కంపెనీ తన బ్లాగ్ పోస్ట్లో మూడు కొత్త పర్సనలైజేషన్ ఫీచర్లను ప్రకటించింది. వీటి సహాయంతో యూజర్లు తమకు నచ్చిన పబ్లిషర్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వవచ్చు, డిస్కవర్ ఫీడ్ను, ప్రతిరోజూ వచ్చే ఆడియో న్యూస్ బ్రీఫింగ్ను కూడా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కొత్త ఫీచర్లను ఎలా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం.
సైట్లలో ఉండే 'ప్రెఫర్డ్ సోర్స్' (Preferred Source) బటన్ ఎలా పనిచేస్తుంది?: ఈ ఫీచర్ కోసం గూగుల్ ఒక ప్రత్యేకమైన కోడ్ను విడుదల చేసింది. వెబ్సైట్ నిర్వాహకులు (పబ్లిషర్స్) ఈ కోడ్ను ఉపయోగించి తమ వెబ్సైట్లలో 'Preferred Sources' బటన్ను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
ఒకసారి వెబ్సైట్ వాళ్లు ఈ బటన్ను యాడ్ చేశాక, యూజర్లు దీనిని ఎలా ఉపయోగించవచ్చో కింద చూడండి:
స్టెప్ 1: మొదట ఈ బటన్ అందుబాటులో ఉన్న మీ ఫేవరెట్ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయండి.
స్టెప్ 2: అక్కడ కనిపించే 'Preferred Sources' బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 3: క్లిక్ చేయగానే ఆ సైట్ గూగుల్లో మీకు నచ్చిన ప్రాధాన్యత సోర్స్గా సేవ్ అవుతుంది.
స్టెప్ 4: ఆ తర్వాత మీరు సదరు వెబ్సైట్ పేజీలో ఎక్కడైతే చదవడం ఆపేశారో, వెంటనే తిరిగి అదే స్థానానికి చేరుకుంటారు.
దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏంటి?: ఈ బటన్పై క్లిక్ చేయడం వల్ల, భవిష్యత్తులో మీరు గూగుల్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు టాప్ స్టోరీస్, ఏఐ ఓవర్వ్యూలు (AI Overviews), ఏఐ మోడ్లలో మీరు ఇష్టపడిన ఆ వెబ్సైట్ కంటెంట్ ముందుగా, మరింత సులభంగా కనిపిస్తుంది. గూగుల్ ప్రకారం, ఇప్పటివరకు 6 లక్షలకు పైగా ప్రత్యేకమైన సోర్స్లను యూజర్లు తమ ప్రెఫర్డ్ సోర్స్లుగా ఎంచుకున్నారు. ఈ బటన్ను తమ సైట్లలో చేర్చాలనుకునే పబ్లిషర్లు, దానికి సంబంధించిన కోడ్ను గూగుల్ సెర్చ్ డాక్యుమెంటేషన్లో పొందవచ్చు.
డిస్కవర్ ఫీడ్ను మీ సొంత మాటల్లో (టైప్ చేసి) కస్టమైజ్ చేసుకోవడం ఎలా?:
గూగుల్ కొత్త అప్డేట్ ప్రకారం.. డిస్కవర్ ఫీడ్లో మీకు ఎలాంటి వార్తలు రావాలో మీ సొంత మాటల్లో టైప్ చేసి మరీ గూగుల్కు చెప్పవచ్చు. ఈ ఫీచర్ను ఎలా ఉపయోగించాలో కింద చూడండి:
స్టెప్ 1: మొదట మీ మొబైల్లో గూగుల్ యాప్ (Google App) ఓపెన్ చేసి 'డిస్కవర్ ఫీడ్' లోకి వెళ్లండి.
స్టెప్ 2: అక్కడ కనిపించే ఏదైనా ఒక వార్త లేదా కార్డ్ పక్కన ఉన్న త్రీ-డాట్ మెనూ (⋮) పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 3: అక్కడ మీకు నచ్చినట్లుగా సొంత మాటల్లో (టైప్ చేసి).. ఏ టాపిక్స్ లేదా లింక్స్ మీకు ఎక్కువగా కనిపించాలి, ఏవి తక్కువగా కనిపించాలో రాసి గూగుల్కు తెలియజేయండి.
స్టెప్ 4: మీరు అలా టైప్ చేసిన వెంటనే, మీ అభ్యర్థనకు అనుగుణంగా డిస్కవర్ ఫీడ్ అప్డేట్ అవుతుంది. గూగుల్ మీ ఈ ఎంపికను ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకుంటుంది.
గూగుల్ న్యూస్ యాప్లో ఆడియో బ్రీఫింగ్ను కస్టమైజ్ చేసుకోవడం ఎలా?:
యూజర్లు ప్రతిరోజూ వినే వార్తల ఆడియోను (Daily Audio Briefing) కూడా తమకు నచ్చినట్లుగా మార్చుకునే సదుపాయాన్ని గూగుల్ కల్పించింది. ఈ ఫీచర్ను ఎలా ఉపయోగించాలో కింద చూడండి:
స్టెప్ 1: దీనికోసం మొదట మీ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో గూగుల్ న్యూస్ యాప్ (Google News App) ఓపెన్ చేయండి.
స్టెప్ 2: యాప్లో ఉండే 'డైలీ ఆడియో బ్రీఫింగ్' (Daily Audio Briefing) సెక్షన్లోకి వెళ్లండి.
స్టెప్ 3: అక్కడ మీకు నచ్చిన ప్రత్యేకమైన టాపిక్స్ను ఎంచుకోండి.
స్టెప్ 4: మీరు ఎంచుకున్న టాపిక్స్ ఆధారంగా గూగుల్ మీకోసం ఆడియో బ్రీఫింగ్ను సిద్ధం చేస్తుంది. ఇందులో సదరు వార్త ఏ వెబ్సైట్కు చెందిందో (Source Attribution) స్పష్టంగా చెప్పడంతో పాటు, పూర్తి ఆర్టికల్ చదవడానికి వీలుగా లింకులను కూడా అందిస్తుంది.
ఇవే కాకుండా, గూగుల్ 'న్యూస్ ఏఐ పైలట్ ప్రోగ్రామ్' (News AI Pilot Program)లో పాల్గొంటున్న పలువురు పబ్లిషర్ల సహాయంతో, ఈ ఆడియో బ్రీఫింగ్లు ముఖ్యమైన వార్తలకు సంబంధించిన పూర్తి లోతైన సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తాయి. ఈ కొత్త పర్సనలైజేషన్ ఫీచర్లు యూజర్ల అనుభవాన్ని పూర్తిగా సరికొత్తగా మారుస్తాయని, ముఖ్యంగా కొత్త 'ప్రెఫర్డ్ సోర్స్' బటన్ ద్వారా యూజర్లు తమకు నచ్చిన వెబ్సైట్లతో ఎల్లప్పుడూ కనెక్ట్ అయి ఉండవచ్చని గూగుల్ పేర్కొంది.