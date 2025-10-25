ETV Bharat / technology

ఇన్​స్టాగ్రామ్ 'Restyle' ఫీచర్‌- సినిమాటిక్​ వేలో స్టోరీలకు మ్యాజికల్ టచ్!

ఇన్​స్టాగ్రామ్​ స్టోరీలకు సినిమాటిక్ ఎఫెక్ట్స్- ఎలాగంటే?

Instagram is now offering a Restyle feature powered by Meta AI in Stories, through which users can add, remove or change photos and videos. (Photo Credit- Instagram)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 25, 2025 at 12:23 PM IST

Hyderabad: మెటా ఫొటో-షేరింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఫిల్టర్‌లను మాత్రమే కాకుండా ఫొటోలు, లేదా వీడియోలను షేర్ చేసేందుకు కూడా "Restyle" ఫీచర్‌ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. Meta AI సహాయంతో ఇన్​స్టాగ్రామ్ తన ప్లాట్​ఫామ్​కు "Restyle" అనే ఫీచర్‌ను జోడించింది. ఇది మీ స్టోరీని మ్యాజికల్​గా కనిపించేలా చేస్తుంది.

ఇన్​స్టాగ్రామ్ అధికారిక బ్లాగ్ పోస్ట్ ప్రకారం, ఈ కొత్త ఫీచర్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే మీ స్టోరీలో పోస్ట్ చేసిన ఫొటోలు, లేదా వీడియోలలో "Restyle" ఫీచర్‌ను ఉపయోగించడానికి మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పని కూడా లేదు. మీరు కేవలం ప్రాంప్ట్‌ను ఎంటర్ చేస్తే చాలు. వెంటనే Meta AI మీ ఊహను వాస్తవంగా మారుస్తుంది. ఈ ఫీచర్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకుందాం రండి.

ఏంటీ ఇన్​స్టా "Restyle" ఫీచర్‌?: ఈ "Restyle" అనేది మెటా AI నుంచి వచ్చిన ఒక ప్రత్యేకమైన, సృజనాత్మక సాధనం. ఇది మీ కంటెంట్ (ఫొటోలు లేదా వీడియోలు)కు కొత్త రూపాన్ని ఇవ్వడానికి AIని ఉపయోగిస్తుంది. ఇది ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్, ఎడిట్స్ యాప్ రెండింటిలోనూ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫీచర్ సహాయంతో మీరు ఏ పనులు చేయొచ్చో తెలుసుకుందాం రండి.

You can add, remove, or change anything from your photo or video with the help of AI. (Photo Credit- Instagram)
  • అనవసరమైన వాటిని తొలగించొచ్చు: మీరు ఇన్​స్టాగ్రామ్ ఫొటోలు, లేదా వీడియోలలో అనవసరమైన వాటిని తొలగించొచ్చు. ఇందుకోసం అందులో మీకు "remove" ఆప్షన్​ కన్పిస్తుంది.
  • కొత్తగా ఏమైనా యాడ్ చేయొచ్చు: మీ ఫొటోలకు కొత్త వాటిని జోడించొచ్చు. ఉదాహరణకు మీ ఫ్రెండ్ బర్త్​డే స్టోరీ పోస్ట్​ కోసం అందులో కిరీటం, బెలూన్లను యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • నచ్చిన విధంగా మార్చుకోవచ్చు: ఈ ఫీచర్​ సహాయంతో మీ ఫొటోల బ్యాక్​గ్రౌండ్​ను కూడా మార్చుకోవచ్చు. అసలు మీకు ఏం అనిపిస్తే దాన్ని ప్రాంప్ట్​ రూపంలో Meta AIకి అందిస్తే చాలు.. అది మీకు ఎలా కావాలంటే అలా మీ ఫొటోలను తీర్చిదిద్దుతుంది.
  • ప్రీసెట్ స్టైల్స్: దీని సహాయంతో మీ ఫొటోల మొత్తం శైలిని మార్చుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు మీ ఔట్​ఫిట్​ స్టైల్​ను మార్చడానికి 'sunglasses', 'biker jacket' లేదా 'black clothes' వంటి ప్రీసెట్ ఎఫెక్ట్‌లను ఉపయోగించడం ద్వారా మీ ఫ్యాషన్‌తో ప్రయోగాలు చేయొచ్చు.
FeaturesDetails
RemoveRemove any unwanted part from photo or video
AddAdd a new element, such as a party hat, sunglasses, or a background
ChangeChange color, mood or effects
Preset StylesUse special Preset styles like "Chrome", "Balloon", "Film Noir", "Watercolor"
  • వీడియోలకు థీమ్స్ జోడించడం: మీరు మీ వీడియోకు నీటి అడుగున దృశ్యాలు (underwater scenes), నిప్పు (fire), మంచు (ice) వంటి థీమ్‌లను జోడించవచ్చు లేదా సినిమాటిక్ లుక్‌ (cinematic look)ను సృష్టించవచ్చు.

మీ ఫొటోను ఎలా రీస్టైల్ చేయాలి?:

  • ఇందుకోసం ముందుగా మీ ఇన్​స్టాగ్రామ్​ యాప్ ఓపెన్ చేసి "+"పై ట్యాప్ చేసి మీ కెమెరా రోల్ నుంచి ఫొటోను ఎంచుకోండి.
  • అనంతరం ఎగువ ట్రేలో కన్పిస్తున్న Restyle ఐకాన్ (పెయింట్ బ్రష్)పై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు మీకు "Add", "Remove", "Change" ఆప్షన్​లతో పాటు "sunglasses" వంటి ప్రీసెట్ ఫ్యాషన్ స్టైల్స్ కన్పిస్తాయి.

వీటికి దిగువన ప్రాంప్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది. అందులో మీరు మీ ఫొటో లేదా వీడియోకు ఏం జోడించాలనుకుంటున్నారో టైప్ చేయండి. ఉదాహరణకు, మీరు 'Add sunset in background (బ్యాక్​గ్రౌండ్​లో సూర్యాస్తమయాన్ని జోడించు)' అని రాయవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా మీరు పైకి స్క్రోల్ చేసి ప్రీసెట్ ఎఫెక్ట్‌లలో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. మరిన్ని ఎంపికల కోసం దిగువ కుడి మూలలో ఉన్న బ్రౌజర్ చిహ్నాన్ని క్లిక్ చేయొచ్చు.

  • ఫైనల్​గా మీరు కోరుకున్న విధంగా ఇమేజ్ రెడీ అయిన తర్వాత "Done"పై ట్యాప్ చేసి మీ స్టోరీని షేర్ చేసుకోవచ్చు.

వీడియోను Restyle చేయడం ఎలా?:

  • మీ ప్రొఫైల్ ఫొటో పై ఉన్న "+"పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా వీడియోను ఎంచుకోండి.
  • తర్వాత Restyle చిహ్నంపై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు మీకు కన్పిస్తున్న "underwater", "fire", "snow" మొదలైన ప్రీసెట్ ఎఫెక్ట్​లను వర్తింపజేయండి.
  • ఫైనల్​గా "Done"పై క్లిక్ చేసి మీ స్టోరీని షేర్ చేసుకోండి.

AI ప్రాంప్ట్‌లను రాసేటప్పుడు ఇవి గుర్తుంచుకోండి:

ప్రాంప్ట్ ఎంత స్పష్టంగా ఉంటే ఫలితం అంత పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు:

  • Subject: "Add a crown on top of the girl's head."
  • Lightning: "Add dramatic lighting."
  • Mood: "Make it romantic sunset style."
  • Style: "Photorealistic look."
  • Location:"In Paris."

ఇలా ప్రాంప్ట్ క్లియర్​గా ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఆశించిన ఫలితాలు పొందగలం.

Add Yours Stickerతో ట్రెండ్ సెట్ చేయండి: అలాగే, మీ స్నేహితులు కూడా అదే ఎడిటింగ్ ఫీచర్‌ను ప్రయత్నించాలని మీరు కోరుకుంటే, మీరు Add Yours Stickerను ఉపయోగించవచ్చు. మీ రీస్టైల్ చేసిన ఫొటోకు స్టిక్కర్‌ను జోడించండి, ఆపై ఇతరులు వారి కథనాలకు అదే ఎడిట్‌ను జోడించవచ్చు. అంటే ఇకపై ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో పోస్ట్ చేసిన ఫొటోలు, వీడియోల AI- ఆధారిత ఎడిటింగ్‌కు ప్రొఫెషనల్ AI టూల్స్ అవసరం లేదు. మీరు మీ ఫొటోలు లేదా వీడియోలకు నేరుగా ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో లేదా ఇన్​స్టాగ్రామ్​ ఎడిటింగ్ యాప్ Editsలోనే AI- ఆధారిత ఎడిటింగ్‌ చేసుకోవచ్చు.

You can also use Add Yours sticker.
You can also use Add Yours sticker. (Photo Credit- Instagram)

ఇకపోతే ఈ "Restyle" ఫీచర్​ను మెటా ఇటీవలే దివాళీ పండగ వైబ్స్​ కోసం తీసుకొచ్చింది. ఈ ఫీచర్​ వినియోగదారులకు తమ ఫొటోలు, వీడియోల AI ఎడిటింగ్ కోసం మరే ఇతర యాప్‌ను తెరవాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఫెస్టివ్​ టచ్​ను ఇస్తుంది. అయితే ఈ ఫెస్టివల్ ఎఫెక్ట్​ల పరిమిత సమయం అంటే అక్టోబర్ 29 వరకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ "Restyle" ఫీచర్​లో కొత్త ఎఫెక్ట్​లను జోడించి పరిమితిని తొలగించారు. అంటే ఈ ఫీచర్​ను అక్టోబర్ 29 తర్వాత కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే అప్పుడు దివాళీ ఎఫెక్ట్​లను జోడించలేమని గుర్తుంచుకోవాలి.

