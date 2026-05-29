Mission SANA: సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్ ఒక నూతన ఏరోస్పేస్ శకానికి ఎలా నాంది పలుకుతుంది?

భారత తొలి స్వదేశీ 'సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్'ను విజయవాడలో విజయవంతంగా ప్రయోగించారు. దీని ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన టెలికమ్యూనికేషన్స్, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ సాధ్యమవుతుంది.

Red Balloon Launches India 1st Super Pressure Balloon in Vijayawada (Photo Credit- ETV Bharat via Red Balloon Aerospace)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 29, 2026 at 2:05 PM IST

Vijayawada: విజయవాడకు చెందిన రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ అనే స్టార్టప్ 'సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్' ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించి నూతన ఏరోస్పేస్ శకానికి నాంది పలికింది. దేశంలోనే తొలిసారిగా చేపట్టిన ఈ ప్రయోగం టవర్లు లేని గ్రామాలు, గిరిజన, తీర ప్రాంతాలలో కమ్యూనికేషన్​, ఇంటర్​నెట్​ సేవలను అందించడంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురాగలదు. అంతేకాకుండా, ఈ సూపర్​ ప్రెజర్ బెలూన్​ల ద్వారా ఉపగ్రహాల కంటే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో వాతావరణ పరిశోధన, భూ పర్యవేక్షణ, విపత్తు నిర్వహణ సమాచారాన్ని కూడా సేకరించవచ్చని రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ కో-ఫౌండర్ కిరణ్ తెలిపారు.

ఏడు జాతీయ, అంతర్జాతీయ భాగస్వాముల నుంచి వాణిజ్య పేలోడ్‌లను మోసుకెళ్లిన భారత్‌ మొట్టమొదటి స్వదేశీ స్ట్రాటోస్ఫియరిక్ సూపర్-ప్రెజర్ బెలూన్ ప్రయోగం ఇది. మిషన్ సానా (Mission SANA) పేరుతో చేపట్టిన ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో అమెరికా, ఫ్రాన్స్, జపాన్, చైనా తర్వాత స్వదేశీ స్ట్రాటోస్పియరిక్ బెలూన్ టెక్నాలజీ కలిగిన ఐదో దేశంగా భారత్ అవతరించింది. ఈ సందర్భంగా అసలేంటీ సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? సంప్రదాయ హై-ఆల్టిట్యూడ్ బెలూన్ల నుంచి ఇవి ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయ్? వంటి వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం రండి.

Red Balloon Launches India 1st Super Pressure Balloon in Vijayawada (ETV Bharat)

సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్ అంటే?: సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్ (SPB) అనేది భూ వాతావరణాన్ని, అంతరిక్షాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక అధునాతన హై-ఆల్టిట్యూడ్ బెలూన్. ఇది వాతావరణ మార్పుల (పగలు, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పులు)తో సంబంధం లేకుండా తన ఆకారాన్ని, పరిమాణాన్ని స్థిరంగా ఉంచుకుంటూ స్ట్రాటోస్పియర్‌లో నెలల తరబడి ఒకే ఎత్తులో తేలియాడుతూ ఉండగలదు. ఈ ప్రత్యేక సామర్థ్యం వల్లే శాటిలైట్లతో పోలిస్తే తక్కువ ఖర్చుతో, ఒకే ప్రాంతంలో ఎక్కువ రోజులు నిలకడగా ఉండి వాతావరణం, భూ పరిశీలనకు సంబంధించిన కీలక సమాచారాన్ని సేకరిస్తుందని కిరణ్ అంటున్నారు.

The mission demonstrated indigenous payload integration capa (Photo Credit- ETV Bharat via Red Balloon Aerospace)

ఇదెలా పనిచేస్తుంది?: సాధారణంగా ఈ బెలూన్లలో హీలియం లేదా హైడ్రోజన్ వంటి తేలికైన వాయువులను నింపి పూర్తిగా సీల్ చేస్తారు. అత్యంత శీతల వాతావరణాన్ని, పగలు-రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల మార్పులను తట్టుకునే ప్రత్యేక పాలిమర్ నానోకాంపోజిట్ మెటీరియల్‌తో ఈ బెలూన్ తయారుచేస్తారు. ఈ మెటీరియల్ సాగదు, గ్యాస్ లీక్ కాదు. లోపలి గ్యాస్ బయటకు రాకుండా, బయటి గాలి లోపలికి వెళ్లకుండా నిరోధిస్తుంది. బెలూన్ లోపల ఉండే గ్యాస్ పీడనం, బయట ఉండే వాతావరణ పీడనం కంటే ఎల్లప్పుడూ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే దీనిని 'సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్' అంటారు. ఈ కారణంగానే స్ట్రాటోస్ఫియర్‌లో నెలల తరబడి ఒకే ఎత్తులో పేలిపోకుండా తేలియాడుతూ ఉండగలదు.

TL;DR | Red Balloon Aerospace Launches India's First Indigenous Stratospheric Super-Pressure Balloon (Photo Credit- ETV Bharat)

సంప్రదాయ హై-ఆల్టిట్యూడ్ బెలూన్ల నుంచి ఇవి ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయ్?: సాధారణ హై-ఆల్టిట్యూడ్ బెలూన్లు చాలా తక్కువ కాలం మాత్రమే పనిచేస్తాయి. స్ట్రాటోస్ఫియర్‌లో పగలు-రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల్లో వచ్చే తీవ్ర మార్పుల వల్ల అవి లోపలి పీడనాన్ని, ఎత్తును స్థిరంగా ఉంచుకోలేవు. దీంతో కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే పైకి వెళ్లి, గాలికి కొట్టుకుపోయి, కిందకు దిగిపోతాయి.

సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్లు (SPBs) దీనికి పూర్తి భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ బెలూన్లు 20-35 ఎత్తులో ఉండే తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రత, పీడన మార్పులను తట్టుకుంటూ దాని ఆకారం చెడిపోకుండా, ఒకే ఎత్తులో వారాలు లేదా నెలల తరబడి పనిచేయగలవు. సాధారణంగా భూమి నుంచి ఈ ఎత్తును 'నియర్ స్పేస్' (Near Space) లేదా 'స్ట్రాటో ఆవరణం' (Stratosphere) అని పిలుస్తారు.

In picture: C V S Kiran, Co-founder and CEO, Red Balloon Aerospace. (ETV Bharat via Red Balloon Aerospace)

తాజాగా విజయవాడలో 'రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్' భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్​ను 25 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విజయవంతంగా ప్రయోగించి రికార్డు నెలకొల్పింది. దీనిపై ఏరోస్పేస్ కో-ఫౌండర్ కిరణ్ ఈటీవీ భారత్​కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో.. "ఈ సామర్థ్యానికి అధునాతన మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్, ప్రెజర్ మేనేజ్‌మెంట్, స్ట్రక్చరల్ రీఇన్‌ఫోర్స్‌మెంట్, ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్ఫ్లైట్ ఆపరేషన్స్, టెలిమెట్రీ, నావిగేషన్, రికవరీ సిస్టమ్స్, మిషన్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్నీ కలిసి ఒక సంపూర్ణ పర్యావరణ వ్యవస్థగా పనిచేయడం అవసరం. చాలా తక్కువ దేశాలు మాత్రమే ఈ సమగ్ర సామర్థ్యాన్ని స్వదేశీంగా ప్రదర్శించగలిగాయి" అని వివరించారు.

శాటిలైట్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా మారనున్నాయా?: ఈ సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్లు ఎయిర్​క్రాఫ్ట్, శాటిలైట్ల మధ్య ఉన్న కీలక అంతరాయాన్ని పూరించగలవని కిరణ్ అన్నారు. ఈ క్రమంలో సాధారణ ఉపగ్రహాలు, డ్రోన్లు, మొబైల్ టవర్లు చేయలేని పనులను ఇవి ఎలా పూర్తి చేయగలవు?, వాటి వల్ల చేకూరే ఆర్థిక ప్రయోజనాలేంటి? వంటి అంశాలపై మాట్లాడారు.

"సాధారణ ఎయిర్​క్రాఫ్ట్​లు అంత ఎత్తుకు వెళ్లలేవు, ఉపగ్రహాలను అయితే ఒకే ప్రాంతంలో తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువకాలం పాటు ఉంచడం సాధ్యం కాదు. అలాగే మారుమూల ప్రాంతాల్లో లేదా తుఫానులు, వరదలు వచ్చినప్పుడు మొబైల్ టవర్లు పనిచేయవు. కానీ ఈ అంతరిక్ష బెలూన్ల విషయంలో వేగవంతమైన విస్తరణ, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన పునరుద్ధరణ సాధ్యం అవుతుంది. ఇవి ఒకే చోట స్థిరంగా ఉంటూ విస్తృత ప్రాంత కవరేజీని అందించడం ద్వారా ఈ అంతరాన్ని పూరిస్తాయి" అని వివరించారు.

"భూమికి దాదాపు 25 కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకున్న రెడ్ బెలూన్ సూపర్-ప్రెజర్ VISTA ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఆకాశంలో ఒక టవర్'గా పనిచేయగల తన సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించింది. ఇది భూమికి వెలుపల నెట్‌వర్క్ కనెక్టివిటీని సాధ్యం చేయడమే కాకుండా, సంప్రదాయ మౌలిక సదుపాయాల కొరత ఉన్న ప్రాంతాలలో టెలికమ్యూనికేషన్లు, విపత్తు ప్రతిస్పందన, భూ పరిశీలన, మారుమూల ప్రాంతాల కనెక్టివిటీ కోసం నిరంతర, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన పరిష్కారాన్ని అందించింది." - కిరణ్, రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ కో-ఫౌండర్

మరోవైపు సింగిల్ VISTA మిషన్‌తో ఒకే సమయంలో పలువురు క్లయింట్లు, ప్రాజెక్టులు, వివిధ రంగాలకు సేవలు అందించవచ్చని అని రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, COO సిరీష్ పల్లికొండ వ్యాఖ్యానించారు.

"వివిధ అవసరాలకు అనుగుణంగా విడివిడిగా అనేక వ్యవస్థలను నిర్మించడం కంటే ఇలా అందరికీ ఉపయోగపడే ఒకే హై-ఆల్టిట్యూడ్ రైడ్‌షేర్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఉండటం వల్ల కస్టమర్లందరికీ ఒకేసారి సేవలు అందుతాయి. దీనివల్ల ఖర్చు, సమయం చాలా వరకు తగ్గుతాయి. అంతేకాకుండా, నియర్-స్పేస్ సేవలు అందరికీ సులభంగా అందుబాటులోకి వస్తాయి." - సిరీష్ పల్లికొండ, రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ కో-ఫౌండర్ అండ్ COO

