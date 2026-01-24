టయోటా 'ఎబెల్లా' మారుతి 'ఇ-విటారా' నుంచి ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది?- డిజైన్ నుంచి ధర వరకు వివరాలు మీకోసం!

ETV Bharat / technology

టయోటా తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లాను ఇటీవలే ఆవిష్కరించింది. ఇది మారుతి సుజుకి ఇ-విటారాకి రీబ్యాడ్జ్ వెర్షన్. అయితే 'ఎబెల్లా'.. 'ఇ-విటారా' నుంచి ఎలా భిన్నంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

Hyderabad: ఈ వారం ప్రారంభంలో, జపనీస్ కార్ల తయారీ సంస్థ టయోటా తన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ కారు టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లాను భారత మార్కెట్ కోసం ప్రవేశపెట్టింది. ఈ మిడ్-సైజ్ SUV మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా రీబ్యాడ్జ్డ్ వెర్షన్. ఇది బ్రాండ్ మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ కారు కూడా. జాబితా పెద్దగా లేనప్పటికీ, టయోటా మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా నుంచి తనను తాను వేరు చేసుకోవడానికి ఎలా ప్రయత్నించిందో తెలుసుకుందాం రండి.

టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా vs మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా: డిజైన్

రెండు SUVలు ఒకేలాంటి కొలతలు, 2700 mm వీల్‌బేస్‌ను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, వాటి ముందు భాగంలో కొన్ని ముఖ్యమైన తేడాలు ఉన్నాయి. రెండూ మెరుగైన బ్యాటరీ నిర్వహణ కోసం యాక్టివ్ ఎయిర్ ఫ్లాప్‌లను ఉపయోగిస్తాయి. కానీ హెడ్‌లైట్లు, DRL నమూనాలు గణనీయంగా భిన్నంగా ఉంటాయి. టయోటా ఎబెల్లా పైన్-ఆకారపు DRLలతో మోనోపాడ్ LED హెడ్‌లైట్‌లను కలిగి ఉంది. అయితే e-విటారా Y-ఆకారపు DRLలతో మ్యాట్రిక్స్ LED టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది.

కార్ల బంపర్ డిజైన్లు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. టయోటా డిజైన్ మరింత అధునాతనంగా ఉంటుంది. మారుతి ఇ-విటారా మరింత మస్కులర్​గా కనిపిస్తుంది. ఇందులో ప్రత్యేక ఫాగ్ ల్యాంప్‌లు కూడా ఉన్నాయి, ఇవి టయోటాలో లేవు. సైడ్ ప్రొఫైల్ చాలా వరకు ఒకేలా ఉంటుంది, విస్తృతమైన క్లాడింగ్ ఉన్నప్పటికీ, 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ విభిన్న డిజైన్‌లు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. ఈ రెండు SUVలలోని టెయిల్‌లైట్లు వాటి ఫ్రంట్-ఎండ్ స్టైలింగ్‌కు సరిగ్గా సెట్ అవుతాయి.

టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా vs మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా: ఇంటీరియర్

క్యాబిన్ల పరంగా, రెండు SUVలు చాలావరకు ఒకేలా ఉంటాయి. నలుపు, గోధుమ రంగు థీమ్ రెండు SUVలకు సాధారణం, డాష్‌బోర్డ్ డిజైన్ కూడా ఒకేలా ఉంటుంది. డ్యూయల్-స్క్రీన్ సెటప్, ఫ్లోటింగ్ సెంటర్ కన్సోల్, ఫ్లాట్-బాటమ్ స్టీరింగ్ వీల్, యాంబియంట్ లైటింగ్, గ్లాస్ రూఫ్, ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవర్ సీటు, ఎలక్ట్రిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, ఫ్రంట్ సీట్ వెంటిలేషన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

టయోటా కారులో ప్రత్యేకంగా 10-స్పీకర్ల JBL సౌండ్ సిస్టమ్ ఉండగా, మారుతి ఇ-విటారాలో 10-స్పీకర్ల ఇన్ఫినిటీ సౌండ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఈ రెండు SUVలలోని వెనుక సీట్లు రిక్లైన్, స్లయిడ్ ఫంక్షన్‌లను కలిగి ఉంటాయి. అదనపు సౌలభ్యం కోసం 40:20:40 స్ప్లిట్ ఫీచర్‌ను కూడా కలిగి ఉన్నాయి.

టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా vs మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా: పవర్‌ట్రెయిన్

ఈ రెండు SUVలు రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్‌లను అందిస్తాయి: ఒకటి 49 kWh, మరొకటి 61 kWh. వీటిలో మొదటిది 142 bhp శక్తిని, 189 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. రెండవ బ్యాటరీ ప్యాక్ అదే టార్క్‌తో 172 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రేంజ్ విషయానికొస్తే, చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ 440 కిలోమీటర్లల పరిధిని అందిస్తుంది. కాగా పెద్ద ప్యాక్ 543 కిలోమీటర్ల పరిధిని ఇస్తుంది.

రెండు SUVలు మొత్తం మూడు ట్రిమ్‌లలో వస్తాయి, మారుతి నెక్సా వాటి సాధారణ పద్ధతి ప్రకారం డెల్టా, జీటా, ఆల్ఫా అని పేరు పెట్టగా, టయోటా దాని ట్రిమ్‌లకు E1, E2, E3 అని పేరు పెట్టింది. భద్రతా ఫీచర్లలో ఏడు ఎయిర్‌బ్యాగులు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవెల్-2 ADAS ఉన్నాయి. మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా భారత్ NCAPలో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించినప్పటికీ, టయోటా కారు భద్రతా రేటింగ్ ఇంకా వెల్లడి కాలేదు.

టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా vs మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా: ధర

రెండు SUVల ధరలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. ఏ కంపెనీ ముందుగా ప్రకటిస్తుందో చూడాలి. అయితే, టయోటా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి, వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా 3 సంవత్సరాల తర్వాత 60 శాతం బైబ్యాక్ ఆప్షన్‌ను ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా, ఎబెల్లాపై 'బ్యాటరీ యాజ్ ఎ సర్వీస్ (BaaS)' ఆప్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ రెండింటికీ బ్యాటరీపై ప్రామాణికంగా 8 సంవత్సరాల వారంటీ లభిస్తుంది.

