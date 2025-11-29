మహింద్రా 'XEV 9e' vs 'XEV 9S' మధ్య తేడా ఏంటి?- కొనే ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!
మహింద్రా "XEV 9e" వర్సెస్ "XEV 9S"- ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ ఆప్షన్?
Published : November 29, 2025 at 3:23 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా కొత్త 7-సీటర్ "XEV 9S"ని విడుదల చేసింది. ఇది మహింద్రా ఎలక్ట్రిక్ XEV లైనప్లో ఇప్పటికే ఉన్న "XEV 9e" మోడల్తో పాటు చేరింది. అంటే ఈ కొత్త SUV లాంఛ్తో ఇప్పుడు రెండు విభిన్న బాడీ స్టైల్స్తో రెండు కార్లు ఒకే కుటుంబంలో కన్పిస్తాయి. మహింద్రా "XEV 9e" ఇప్పటికే దాని శైలితో తనదైన ముద్ర వేసినప్పటికీ, ఈ కొత్త "మహిద్రా 9S"ను మరింత ఉన్నత స్థాయి, స్పేస్-ఫోకస్డ్ ఎంపికగా ప్రారంభించారు. దీంతో ఈ రెండు కార్లలో ఏది బెస్ట్ అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు అందరిలో తలెత్తుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో వీటి కంపారిజన్ మీకోసం.
XEV 9e వర్సెస్ XEV 9S
డిజైన్, బాడీ స్టైల్: మహింద్రా "XEV 9e" కూపే SUV స్టైల్ ప్రొఫైల్ను కలిగి ఉంది. వాలుగా ఉండే రూఫ్లైన్, బోల్డ్, యూత్ఫుల్ డిజైన్తో ఉంటుంది.
మరోవైపు మహింద్రా "XEV 9S" ఫ్లాట్ రూఫ్లైన్తో కూడిన సంప్రదాయ నిటారుగా ఉండే SUV సిల్హౌట్ను కలిగి ఉంది. మహింద్రా "9e" టెయిల్ సెక్షన్ ఆకర్షణీయమైన బార్లను కలిగి ఉండగా, మహింద్రా "9S" సుపరిచితమైన XUV700కు తాజా రూపాన్ని సంతరించుకుంది.
ఈ కొత్త కారు కొంతమందికి పెద్ద హైలైట్గా ఏం అనిపించకపోవచ్చు. కానీ "9S"లో వెనుక వైపర్, వాషర్ ఉన్నాయి. ఇవి దాని కూపే స్టైల్ టెయిల్గేట్ కారణంగా "9e"లో లేవు. ఫ్లాట్ రూఫ్లైన్ మహింద్రా "9S"లో ఎక్కువ హెడ్రూమ్, మెరుగైన ఇన్గ్రెస్/ఎగ్రెస్, స్పేస్ వినియోగాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఇది "9s" వాహనంతో మూడు-వరుసల సీటింగ్నూ ఇస్తుంది.
బ్యాటరీ, రేంజ్, ప్లాట్ఫామ్: ఈ రెండు EVలు మహింద్రా స్కేలబుల్ INGLO ప్లాట్ఫామ్, సిమిలర్ ఛార్జింగ్ ఆర్కిటెక్చర్, బ్యాటరీ సాంకేతికతను పంచుకుంటాయి.
|బ్యాటరీ ఆప్షన్స్
|మహింద్రా XEV 9e
|మహింద్రా XEV 9S
|59 kWh
|Available
|Available
|70 kWh
|Not available
|Available
|79 kWh
|Available
|Available
ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ XEVలలో ప్రధాన వ్యత్యాసం 70kWh బ్యాటరీ. ఇది మహింద్రా "9e"లో అందుబాటులో లేదు. అయితే ఈ బ్యాటరీ "9S"లో 241bhp, 380Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది, 600km రేంజ్ని అందిస్తుంది. ఇది ఒకే ఒక ట్రిమ్లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఇది మహింద్రా 9S లైనప్ను విస్తృత శ్రేణి వినియోగదారులకు మరింత ఫ్లెక్సిబుల్ చేస్తుంది.
ఇంటీరియర్, స్పేస్, కంఫర్ట్: మహింద్రా XEV 9e 5-సీట్ల లేఅవుట్ చిన్న కుటుంబాలకు బాగుంటుంది. అయితే మూడవ వరుసతో కూడిన మహింద్రా "XEV 9s" 7-సీట్ల లేఅవుట్ ఎక్కువ సీట్లు అవసరమయ్యే లేదా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాల్సిన వారికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెంటిలేటెడ్ స్లైడింగ్ రెండవ వరుస సీట్లు, ట్రే టేబుళ్లు వంటి చిన్న చిన్న మార్పులు మీ సుదూర ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని మరింత పెంచుతాయి. ఇకపోతే రెండూ ఒకే రకమైన ప్రీమియం ఇంటీరియర్ లాంగ్వేజ్, మల్టీ-స్క్రీన్ డాష్బోర్డ్, హై-టెక్ కాక్పిట్ను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, మహింద్రా "9S" తగినంత సీటింగ్ స్థలాన్ని అందిస్తుందని, తద్వారా గ్రేట్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను పొందొచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది.
ధరల కంపారిజన్: దీని అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. మరింత విశాలమైన "మహీంద్రా 9S" చౌకగా ప్రారంభమవడమే కాకుండా, దాని ఫీచర్ ఫుల్ లోడెడ్ ట్రిమ్లు కూడా "మహింద్రా 9e" కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి.
|మోడల్
|ధర ప్రారంభం
|టాప్ స్పెక్ ధర
|Mahindra XEV 9S
|రూ. 19.95 లక్షలు
|రూ. 29.45 లక్షలు
|Mahindra XEV 9e
|రూ. 21.90 లక్షలు
|రూ. 30.50–31.25 లక్షలు
అయితే ప్రస్తుతం కంపెనీ "XEV 9e" కంటే తక్కువ ధరలో "9S"ను ప్రారంభించినప్పటికీ తర్వాత దీని ధరలను పెంచే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు వీటిలో వాల్యూ ఫర్ మనీ ఏదంటే "మహింద్రా 9s" మీకు మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.