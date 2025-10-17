హానర్ 'రోబోట్ ఫోన్' చూశారా?- పిల్లల్ని కూడా ఆడిస్తోందిగా!

ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 10:52 AM IST

3 Min Read
Hyderabad: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్​ఫోన్​ తయారీ సంస్థ హానర్ తన రోబోట్ ఫోన్‌తో టెక్ పరిశ్రమలో సంచలనం సృష్టించింది. కంపెనీ ఈ కొత్త 'రోబోట్ ఫోన్' కాన్సెప్ట్ వీడియోను విడుదల చేసింది. దీనిలో 360-డిగ్రీల రొటేటింగ్ రోబోటిక్ కెమెరా మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఈ కెమెరా ఫోన్ లోపల దాగి ఉంటుంది. ఫొటోలు తీస్తున్న సమయంలో ఆటోమేటిక్​గా పాప్ అవుట్ అవుతుంది. అనంతరం మళ్లీ ఫోన్ లోపలికి వెళ్లిపోతుంది. కంపెనీ విడుదల చేసిన వీడియో చూస్తే భలే గమ్మత్తుగా, ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది.

ఈ కాన్సెప్ట్ ఫోన్‌ను హానర్ "మ్యాజిక్8", "మ్యాజిక్8 ప్రో"​ మోడల్స్​తో పాటు ప్రవేశపెట్టారు. ఈ రెండు ఫోన్​లు ప్రస్తుతం చైనాలో లాంఛ్ అయ్యాయి. ఇకపోతే ఈ 'రోబోట్ ఫోన్'తో స్మార్ట్‌ఫోన్‌, రోబోటిక్స్ రెండింటినీ కలగలిపిన ఎక్స్​పీరియన్స్​ను వినియోగదారులకు అందించేందుకు కంపెనీ ప్రయత్నించింది.

స్వయంగా 'ఆలోచించి', 'ప్రతిస్పందించే' కెమెరా: ఈ ఫోన్‌లో అత్యంత ప్రత్యేకమైన భాగం దాని కెమెరా వ్యవస్థ. హానర్ విడుదల చేసిన వీడియోలో కెమెరా ఒక చిన్న రోబోటిక్ చేయిపై అమరి ఉన్నట్లు కన్పిస్తుంది. ఇది ఎడమ, కుడి వైపుతో పాటు పైకి, కిందికి కదలగలదు. చూసేందుకు ఇది ఒక చిన్న గింబాల్‌ను పోలి ఉంటుంది. ఇది వినియోగదారులు ఎటువంటి బాహ్య స్టెబిలైజర్ లేకుండా పూర్తిగా 360° చుట్టూ రొటేట్ అవుతూ ఫొటో షాట్‌లను తీయగలదు.

దీని కెమెరాలో ఇంటిగ్రేటెడ్ AI (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) కూడా ఉందని హానర్ పేర్కొంది. ఇది మనం ఏం చెప్తున్నామనేది అర్థం చేసుకోగలదు. ఉదాహరణకు ఒక యూజర్ కెమెరాను "ఈ డ్రెస్ నాకు ఎలా ఉంటుంది?, బాగుంటుందా?" అని అడిగితే, అప్పుడు కెమెరా బాగుంది, లేదా బాగోలేదు అని చెప్పేందుకు మనుషుల మాదిరిగానే తలాడిస్తుంది.

రోబోట్ లాంటి ప్రవర్తన, ఎమోషనల్ కనెక్షన్: కంపెనీ విడుదల చేసిన వీడియోను గమనిస్తే ఈ రోబోటిక్ ఫోన్​లోని కెమెరా.. ఏడుస్తున్న బేబీని కామ్​డౌన్ చేసేందుకు చేసే ప్రయత్నాలు ఆకట్టుకునే విధంగా ఉన్నాయి. ఇది అచ్చం మనుషుల మాదిరిగానే పిల్లల్ని లాలించి, ప్రేమగా సముదాయించిన అనుభూతిని ఇస్తుంది.

ఈ కాన్సెప్ట్.. స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు కేవలం గాడ్జెట్‌గా మాత్రమే కాకుండా అంతకు మించి అంటే మనుషుల లాగానే అనుభూతి చెందగల, ప్రతిస్పందించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుందని హానర్ చెబుతోంది. మొత్తానికి ఇది వినియోగదారుల భావోద్వేగ సహచరులుగా మారగలదని కంపెనీ అంటోంది.

"ఇది (రోబోట్ ఫోన్) భవిష్యత్ మొబైల్ ఫోన్ కేవలం ఒక సాధనంగా మాత్రమే కాకుండా, మీ భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకునే సహచరుడిగా ఉంటుందని నిరూపిస్తుంది." - హానర్, ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ

కంపెనీ ఈ ఫోన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. దీని లాంఛ్​ తేదీని కూడా ప్రకటించలేదు. అయితే వీడియో ఆధారంగా ఇది ఎక్స్పాండబుల్ కెమెరా ఆర్మ్, 360°రొటేషన్ మెకానిజం, AI ఇంటరాక్షన్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఈ ఫోన్​ను హానర్ అత్యంత అధునాతన టెక్నాలజీ ఆవిష్కరణగా పరిగణిస్తున్నారు. కంపెనీ దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను MWC 2026 (మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్, బార్సిలోనా)లో అధికారికంగా పంచుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.

FeatureDetails
Phone nameHonor Robot Phone (Concept)
LaunchWith Magic8 series (in China)
Camera360° rotating AI camera module
MovementRobotic Arm की तराह वोवर-जेचे, गुर्ट-वेल्टा है
AI functionInteracts with the user, recognizes the mood
Launch DetailA possible reveal at MWC 2026, Barcelona
PurposeMaking the smartphone an 'emotional companion'

