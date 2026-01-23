హానర్ 'రోబోట్ ఫోన్' వచ్చేస్తోంది- 'హానర్ మ్యాజిక్ V6'తో పాటు లాంఛ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడి
హానర్ తన రోబోట్ ఫోన్ను మ్యాజిక్ V6తో పాటు లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. కంపెనీ ఈ రెండు ఫోన్లను MWC 2026లో ఆవిష్కరించింది.
Published : January 23, 2026 at 3:46 PM IST
Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న హానర్ రోబోట్ ఫోన్ లాంఛ్ తేదీ వెల్లడయింది. కంపెనీ తన రోబోట్ ఫోన్ను బార్సిలోనాలో జరిగే మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ (MWC 2026)లో "హానర్ మ్యాజిక్ V6"తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. అంటే కంపెనీ వీటిని మార్చి మొదటి వారంలో ఆవిష్కరించనుంది. అయితే ఈ రెండు ఫోన్ల స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు, లభ్యత, డిజైన్, ధరలతో సహా ఇతర వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు.
హానర్ రోబోట్ ఫోన్, మ్యాజిక్ V6 లాంఛ్?: కంపెనీ పంపిన మీడియా ఆహ్వానం ప్రకారం, ఈ టెక్ సంస్థ మార్చి 1న MWC బార్సిలోనా 2026లో "హానర్ మ్యాజిక్ V6", "రోబోట్ ఫోన్"ను విడుదల చేయనుంది. ఈ కొత్త ఫోన్లను కంపెనీ "AI డివైస్ ఎకోసిస్టమ్ ఎరా" ప్రదర్శనలో CET సమయం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి 2 గంటల మధ్య (భారత కాలమానం ప్రకారం తెల్లవారుజామున 12:30 నుంచి 1:30 గంటల మధ్య) ఆవిష్కరించనున్నారు. రాబోయే వారాల్లో ఈ రెండు హ్యాండ్సెట్ల గురించి హానర్ మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.
కంపెనీ తొలిసారిగా అక్టోబర్ 2025లో ఈ హానర్ రోబోట్ ఫోన్ లాంఛ్ను సూచిస్తూ ఒక వీడియోను విడుదల చేసింది. దీనిలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన భాగం దాని కెమెరా వ్యవస్థ. ఈ వీడియోను గమనిస్తే ఫోన్లోని కెమెరా ఒక చిన్న రోబోటిక్ చేయిపై అమరి ఉన్నట్లు కన్పిస్తుంది. ఇది 360-డిగ్రీల కోణంతో ఎడమ, కుడి వైపుతో పాటు పైకి, కిందికి కదలగలదు. చూసేందుకు ఇది ఒక చిన్న గింబాల్ను పోలి ఉంటుంది.
What's the future of intelligent devices?— HONOR (@Honorglobal) October 15, 2025
While the industry is busy comparing the iPhone, we believe it's time to break the mold and refocus on what truly matters: creating real value for you.
Introducing the HONOR ROBOT PHONE — a revolutionary AI device that fuses multi-modal… pic.twitter.com/NdhudoBpW0
ఈ కెమెరా ఫోన్ లోపల దాగి ఉండి, ఫొటోలు తీస్తున్న సమయంలో ఆటోమేటిక్గా పాప్ అవుట్ అవుతుంది. ఇది వినియోగదారులు ఎటువంటి బాహ్య స్టెబిలైజర్ లేకుండా పూర్తిగా 360° చుట్టూ రొటేట్ అవుతూ ఫొటో షాట్లను తీయగలదు. అనంతరం మళ్లీ ఫోన్ లోపలికి వెళ్లిపోతుంది. ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్లో "మొబిలిటీ ఆఫ్ ఏ రోబోట్"తో పాటు "AI బ్రెయిన్" ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
లాంఛ్ అనంతరం, ఈ హానర్ రోబోట్ ఫోన్ దాని వెనుక కెమెరా సెటప్ నుంచి బయటకు వచ్చే AI కెమెరా అసిస్టెంట్ను కలిగి ఉన్న కంపెనీ మొదటి హ్యాండ్సెట్గా నిలవనుంది. హానర్ రోబోట్ ఫోన్ పరిసరాలు, వాతావరణం ఆధారంగా వినియోగదారుల ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వగలదు. ఉదాహరణకు, ఈ ఫోన్ వినియోగదారుడి దుస్తులకు మ్యాచ్ అయ్యే ఉత్తమ బూట్లను సిఫార్సు చేయగలదు లేదా కుక్క జాతి గురించి సమాధానాలను అందించగలదు. ఇంకా తమ రోబోట్ ఫోన్ మల్టీ-మోడల్ ఇంటెలిజెన్స్ను అధునాతన రోబోటిక్స్, తదుపరి తరం ఇమేజింగ్ సామర్థ్యాలతో అనుసంధానిస్తుందని హానర్ చెబుతోంది.
హానర్ రోబోట్ ఫోన్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్లు ఇంకా వెల్లడి కానప్పటికీ, హానర్ మ్యాజిక్ V6 ఫీచర్లు ఇటీవల ఆన్లైన్లో కనిపించాయి. ఈ అప్కమింగ్ ఫోల్డబుల్ క్వాల్కమ్ ఆక్టా కోర్ 3nm స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని నివేదించారు.
ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే, హానర్ మ్యాజిక్ V6 వెనుక భాగంలో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉండవచ్చు. హ్యాండ్సెట్లో 3x ఆప్టికల్ జూమ్ సామర్థ్యాలతో పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో రియర్ కెమెరా కూడా ఉండవచ్చు. నివేదికల ప్రకారం, హానర్ మ్యాజిక్ V6 భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కలిగి ఉంటుంది.
వీబోలో టిప్స్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మోర్ (translated from Chinese) ఒక పోస్ట్లో, హానర్ మ్యాజిక్ V6 చైనా 3C డేటాబేస్లో డ్యూయల్-సెల్ సెటప్తో కనిపించిందని, దాని బ్యాటరీ సామర్థ్యం 2320mAh + 4680mAh కలిపి మొత్తం 7150mAh అని పంచుకున్నారు. ఈ హ్యాండ్సెట్లో డ్యూయల్-సెల్ 7,200mAh బ్యాటరీ ఉండవచ్చని సూచించిన మునుపటి నివేదికలకు ఇది అనుగుణంగా ఉంది.