హానర్ 'రోబోట్ ఫోన్' వచ్చేస్తోంది- 'హానర్ మ్యాజిక్ V6'తో పాటు లాంఛ్ చేయనున్నట్లు వెల్లడి

హానర్ తన రోబోట్ ఫోన్​ను మ్యాజిక్ V6తో పాటు లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. కంపెనీ ఈ రెండు ఫోన్లను MWC 2026లో ఆవిష్కరించింది.

ETV Bharat Tech Team

January 23, 2026

Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న హానర్ రోబోట్ ఫోన్ లాంఛ్​ తేదీ వెల్లడయింది. కంపెనీ తన రోబోట్ ఫోన్‌ను బార్సిలోనాలో జరిగే మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ (MWC 2026)లో "హానర్ మ్యాజిక్ V6"తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. అంటే కంపెనీ వీటిని మార్చి మొదటి వారంలో ఆవిష్కరించనుంది. అయితే ఈ రెండు ఫోన్‌ల స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు, లభ్యత, డిజైన్, ధరలతో సహా ఇతర వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు.

హానర్ రోబోట్ ఫోన్, మ్యాజిక్ V6 లాంఛ్​?: కంపెనీ పంపిన మీడియా ఆహ్వానం ప్రకారం, ఈ టెక్ సంస్థ మార్చి 1న MWC బార్సిలోనా 2026లో "హానర్ మ్యాజిక్ V6", "రోబోట్ ఫోన్‌"ను విడుదల చేయనుంది. ఈ కొత్త ఫోన్‌లను కంపెనీ "AI డివైస్ ఎకోసిస్టమ్ ఎరా" ప్రదర్శనలో CET సమయం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి 2 గంటల మధ్య (భారత కాలమానం ప్రకారం తెల్లవారుజామున 12:30 నుంచి 1:30 గంటల మధ్య) ఆవిష్కరించనున్నారు. రాబోయే వారాల్లో ఈ రెండు హ్యాండ్‌సెట్‌ల గురించి హానర్ మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించే అవకాశం ఉంది.

కంపెనీ తొలిసారిగా అక్టోబర్ 2025లో ఈ హానర్ రోబోట్ ఫోన్ లాంఛ్​ను సూచిస్తూ ఒక వీడియోను విడుదల చేసింది. దీనిలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన భాగం దాని కెమెరా వ్యవస్థ. ఈ వీడియోను గమనిస్తే ఫోన్​లోని కెమెరా ఒక చిన్న రోబోటిక్ చేయిపై అమరి ఉన్నట్లు కన్పిస్తుంది. ఇది 360-డిగ్రీల కోణంతో ఎడమ, కుడి వైపుతో పాటు పైకి, కిందికి కదలగలదు. చూసేందుకు ఇది ఒక చిన్న గింబాల్‌ను పోలి ఉంటుంది.

ఈ కెమెరా ఫోన్ లోపల దాగి ఉండి, ఫొటోలు తీస్తున్న సమయంలో ఆటోమేటిక్​గా పాప్ అవుట్ అవుతుంది. ఇది వినియోగదారులు ఎటువంటి బాహ్య స్టెబిలైజర్ లేకుండా పూర్తిగా 360° చుట్టూ రొటేట్ అవుతూ ఫొటో షాట్‌లను తీయగలదు. అనంతరం మళ్లీ ఫోన్ లోపలికి వెళ్లిపోతుంది. ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్​లో "మొబిలిటీ ఆఫ్ ఏ రోబోట్​"తో పాటు "AI బ్రెయిన్" ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

లాంఛ్ అనంతరం, ఈ హానర్ రోబోట్ ఫోన్ దాని వెనుక కెమెరా సెటప్ నుంచి బయటకు వచ్చే AI కెమెరా అసిస్టెంట్‌ను కలిగి ఉన్న కంపెనీ మొదటి హ్యాండ్‌సెట్‌గా నిలవనుంది. హానర్ రోబోట్ ఫోన్ పరిసరాలు, వాతావరణం ఆధారంగా వినియోగదారుల ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వగలదు. ఉదాహరణకు, ఈ ఫోన్ వినియోగదారుడి దుస్తులకు మ్యాచ్ అయ్యే ఉత్తమ బూట్లను సిఫార్సు చేయగలదు లేదా కుక్క జాతి గురించి సమాధానాలను అందించగలదు. ఇంకా తమ రోబోట్ ఫోన్ మల్టీ-మోడల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ను అధునాతన రోబోటిక్స్, తదుపరి తరం ఇమేజింగ్ సామర్థ్యాలతో అనుసంధానిస్తుందని హానర్ చెబుతోంది.

హానర్ రోబోట్ ఫోన్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్లు ఇంకా వెల్లడి కానప్పటికీ, హానర్ మ్యాజిక్ V6 ఫీచర్లు ఇటీవల ఆన్‌లైన్‌లో కనిపించాయి. ఈ అప్​కమింగ్ ఫోల్డబుల్ క్వాల్కమ్ ఆక్టా కోర్ 3nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని నివేదించారు.

ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే, హానర్ మ్యాజిక్ V6 వెనుక భాగంలో 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉండవచ్చు. హ్యాండ్‌సెట్‌లో 3x ఆప్టికల్ జూమ్ సామర్థ్యాలతో పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో రియర్ కెమెరా కూడా ఉండవచ్చు. నివేదికల ప్రకారం, హానర్ మ్యాజిక్ V6 భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

వీబోలో టిప్‌స్టర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మోర్ (translated from Chinese) ఒక పోస్ట్‌లో, హానర్ మ్యాజిక్ V6 చైనా 3C డేటాబేస్‌లో డ్యూయల్-సెల్ సెటప్‌తో కనిపించిందని, దాని బ్యాటరీ సామర్థ్యం 2320mAh + 4680mAh కలిపి మొత్తం 7150mAh అని పంచుకున్నారు. ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో డ్యూయల్-సెల్ 7,200mAh బ్యాటరీ ఉండవచ్చని సూచించిన మునుపటి నివేదికలకు ఇది అనుగుణంగా ఉంది.

