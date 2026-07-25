భారత్లో హోండా తొలి హైబ్రిడ్ SUV 'ZR-V' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
హోండా కార్స్ ఇండియా తన సరికొత్త ప్రీమియం హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీ 'హోండా ZR-V హైబ్రిడ్' ను భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ చేసింది. దీని ధర రూ. 47.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : July 25, 2026 at 3:23 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ జపనీస్ కార్ల తయారీ సంస్థ 'హోండా కార్స్ ఇండియా' (Honda Cars India) సరికొత్త ప్రీమియం హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీ 'హోండా ZR-V' (Honda ZR-V Hybrid)ను భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. రెండు నెలల క్రితమే ఈ కారును పరిచయం చేసిన కంపెనీ, ఇప్పుడు దీని ధరలను ప్రకటించింది. ఈ లగ్జరీ హైబ్రిడ్ SUV ప్రారంభ ధరను రూ. 47.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.
హోండా సంస్థ భారత మార్కెట్లో ఒక పూర్తి స్థాయి హైబ్రిడ్ ఎస్యూవీని విడుదల చేయడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఈ కారును జపాన్ నుంచి 'కంప్లీట్ బిల్డ్ యూనిట్' (CBU) రూపంలో నేరుగా భారతదేశానికి దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ కారు డెలివరీలు ప్రారంభం కానున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
కొలతలు (Dimensions): ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉన్న హోండా కార్ల లైనప్లోనే ఈ 'హోండా ZR-V' అత్యంత పెద్ద వాహనంగా నిలవనుంది.
- పొడవు: 4,657 mm
- వెడల్పు: 1,840 mm
- ఎత్తు: 1,621 mm
- వీల్బేస్: 2,655 mm
ఆకట్టుకునే ఎక్స్టీరియర్ ఫీచర్లు: హోండా ZR-V డిజైన్ పరంగా చాలా స్పోర్టీగా, ప్రీమియం లుక్తో కనిపిస్తుంది.
ఫ్రంట్ లుక్: కారు ముందు భాగంలో పెద్ద గ్లోస్-బ్లాక్ గ్రిల్ అందించారు. దీనికి ఇరువైపులా స్లిమ్ ఎల్ఈడీ (LED) హెడ్ల్యాంప్లు కారుకు మరింత గంభీరమైన రూపాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఫ్రంట్ బంపర్లో ఫంక్షనల్ ఎయిర్ వెంట్లను అమర్చారు.
రియర్ లుక్: వెనుక భాగంలో ఆకర్షణీయమైన 'U' ఆకారపు లైటింగ్ సిగ్నేచర్ (LED టైల్ ల్యాంప్స్), రూఫ్ స్పాయిలర్, రియర్ వైపర్ ఉన్నాయి. అలాగే బంపర్లోనే డ్యూయల్ ఎగ్జాస్ట్ అవుట్లెట్లను డిజైన్ చేశారు.
వీల్స్: భారతీయ మోడల్ కోసం ప్రత్యేకంగా 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ను అందించారు.