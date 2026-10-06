హోండా నుంచి మరో రెండు కొత్త బైకులు- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
హోండా మోటార్సైకిల్ తన సరికొత్త 'హోండా XR300L', 'XR300 ర్యాలీ' డ్యూయల్-స్పోర్ట్ బైక్లను విడుదల చేసింది. వీటి ధర రూ. 1.83 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : October 6, 2026 at 12:17 PM IST
Hyderabad: హోండా మోటార్సైకిల్ ఇండియా జులైలో పది ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించగా, వాటిలో చాలా వరకు ఇప్పటికే మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే కంపెనీ తాజాగా మరో రెండు మోడళ్లను- "హోండా XR300L", "XR300 ర్యాలీ" డ్యూయల్-స్పోర్ట్ బైక్లను విడుదల చేసింది. బైక్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ రెండు మోడళ్ల బుకింగ్లు ప్రారంభమైనట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా వాటి ధరలను కూడా వెల్లడించింది.
ఈ రెండు కొత్త బైక్ల ఇంజిన్ & హార్డ్వేర్: ఈ రెండు మోటార్సైకిళ్లు ఒకే ఇంజిన్ను కలిగి ఉన్నాయి. ఇది హోండా CB300Fలో కనిపించే 293.5cc ఎయిర్, ఆయిల్-కూల్డ్ యూనిట్ను పోలి ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, ఈ ఇంజిన్ సుమారుగా 24.3hp పవర్, 26.5Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, హోండా తన భారతీయ వెబ్సైట్లో ఈ బైక్ల స్పెసిఫికేషన్లను ఇంకా అప్డేట్ చేయలేదు. అయితే భారత ఉద్గార నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండేందుకు దక్షిణ అమెరికాలో విక్రయింటే XR300Lతో పోలిస్తే ఇండియా వెర్షన్లలో ఎగ్జాస్ట్ రూటింగ్ సవరించారు.
రెండు మోటార్సైకిళ్లలో టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్, వెనుక మోనోషాక్ ఉంటాయి. ఇవి మెరుగైన సస్పెన్షన్ ట్రావెల్ అందిస్తాయి. ఈ బైక్లు ముందు 21 అంగుళాలు, వెనుక 18 అంగుళాల వైర్-స్పోక్ వీల్స్తో వస్తాయి.
ఫీచర్ల వివరాలు: XR300L కంటే XR300 ర్యాలీ ధర రూ.25,000 అధికం. ఈ అదనపు ధరకు దీనిలో TFT డిస్ప్లే, పెద్ద ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, ఎత్తైన విండ్స్క్రీన్, నకిల్ గార్డ్స్, ర్యాలీ లుక్ బాడీవర్క్, మెరుగైన స్విచ్గేర్ వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
అదనంగా, XR300Lతో పోలిస్తే ర్యాలీ వేరియంట్ సీటు ఎత్తు కొంచెం ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అలాగే పెద్ద ఇంధన ట్యాంక్ కారణంగా దీని బరువు (కర్బ్ వెయిట్) కూడా స్వల్పంగా పెరగవచ్చని అంచనా. ఈ మోటార్సైకిళ్లకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడో త్రైమాసికంలో వెల్లడిస్తామని హోండా పేర్కొంది.