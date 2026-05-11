హోండా WN7 పేటెంట్ దాఖలు: రూ.16.74 లక్షల ఖరీదైన ఈ EV భారత్​కు వస్తోందా?

హోండా మోటార్‌సైకిల్ తన "హోండా WN7" కోసం భారతదేశంలో డిజైన్ పేటెంట్‌ను దాఖలు చేసింది.

Honda WN7 Electric Motorcycle Design Patented in India (Photo Credit- Honda Motorcycle)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 11, 2026 at 2:56 PM IST

Hyderabad: జపాన్‌కు చెందిన ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా మోటార్‌సైకిల్ భారత మార్కెట్ కోసం తన ఎలక్ట్రిక్ బైక్ 'హోండా WN7'కు డిజైన్ పేటెంట్‌ను దాఖలు చేసింది. దీనిని బట్టి ఈ బైక్ త్వరలోనే దేశంలో విడుదల కావచ్చని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా హోండా WN7 అనేది 2024 చివరలో తొలిసారిగా ప్రదర్శించిన 'ఈవీ ఫన్' కాన్సెప్ట్ ప్రొడక్షన్ వెర్షన్.

హోండా WN7 డిజైన్: భారత్‌లో దాఖలైన పేటెంట్ ప్రకారం, కొత్త హోండా WN7 షార్ప్, నేకెడ్ స్ట్రీట్‌ఫైటర్ తరహా సిల్హౌట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఫ్రంట్‌లో రోబోటిక్ లుక్ కోసం నిలువు LED హెడ్‌లైట్లు, సిగ్నేచర్ వైడ్ DRLను ఇచ్చారు.

Honda WN7 Headlight (Photo Credit- Honda Motorcycle)

దీని లోపలి విడిభాగాలపై సీమ్‌లెస్ బాడీ ప్యానెల్ అమర్చారు. ఇది మస్కులర్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్‌ను తలపిస్తుంది. దీనికి తోడు నిలువుగా అమర్చిన హెడ్‌లైట్లు, LED డే-టైమ్ రన్నింగ్ లైట్ ఇందులో ఉన్నాయి. రైడర్ కాక్‌పిట్‌లో గుండ్రని బార్-ఎండ్ మిర్రర్‌లతో కూడిన వెడల్పాటి హ్యాండిల్‌బార్లు, సింగిల్-పీస్ సీట్ కూడా ఇచ్చారు.

ఇక రియర్ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే, మోనోకోక్-స్టైల్ సబ్‌ఫ్రేమ్ ఆకర్షణీయమైన, నీట్ లుక్‌ను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో కుడి వైపున ఉన్న సింగిల్-సైడెడ్ స్వింగ్‌ఆర్మ్ మధ్యలో అమర్చిన మోటార్, వెనుక బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ రెండింటినీ సజావుగా అనుసంధానిస్తూ అద్భుతమైన ఫినిషింగ్ ఇస్తుంది.

Honda WN7 (Photo Credit- Honda Motorcycle)

హోండా WN7 బ్యాటరీ, పవర్: జపాన్‌కు చెందిన ఈ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హోండా WN7 ఒక 9.3 kWh లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఒకే ఎలక్ట్రిక్ మోటారుకు పవర్ అందిస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటారు గరిష్ఠంగా 67.57 bhp పవర్, 100 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

Rear Profile of the Honda WN7 (Photo Credit- Honda Motorcycle)

అంతేకాకుండా, హోండా మోటార్‌సైకిల్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్‌ను 600cc కంబషన్-ఇంజిన్ స్పోర్ట్స్ బైక్‌తో సమానమైన రైడింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్​ అందించే విధంగా డిజైన్ చేసింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్ బరువు 217 కిలోల బరువు ఉంటుంది. ఇది CCS2 ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో 20 నుంచి 80 శాతం వరకు 30 నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయంలోనే ఛార్జ్ అవుతుంది. అదనంగా, రాత్రిపూట నెమ్మదిగా ఛార్జ్ చేయడానికి వీలుగా ప్రామాణిక AC ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంటుంది.

Honda WN7 Instrument Cluster (Photo Credit- Honda Motorcycle)

హోండా WN7 భారత్‌ ఎంట్రీ: పేటెంట్ ఫైల్ చేయడం తొలి అడుగు అయినప్పటికీ, కమర్షియల్ లాంఛ్​పై ఇంకా క్లారిటీ లేదు. UKలో హోండా WN7 ధర 12,999 పౌండ్లు, అంటే సుమారు రూ. 16.74 లక్షలు. దీని అధిక ధరను బట్టి చూస్తే, హోండా ఇండియాకు WN7 మాస్ మార్కెట్ ప్రొడక్ట్‌గా కాకుండా, 'హాలో ప్రొడక్ట్' లేదా సాంకేతికతను ప్రదర్శించే నమూనాగా నిలిచే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు హోండా ఎయిర్‌బ్లేడ్​ కోసం కూడా పేటెంట్ తీసుకున్నప్పటికీ, దీన్ని కంపెనీ భారత్​లో విడుదల చేయకపోవడం గమనార్హం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

