అడ్వాన్స్‌డ్ ADAS, AWDతో హోండా హైబ్రిడ్ సెడాన్ ప్రోటోటైప్ ఆవిష్కరణ

అడ్వాన్స్‌డ్ ADAS, AWD టెక్నాలజీతో కొత్త హైబ్రిడ్ సెడాన్ ప్రోటోటైప్‌ను హోండా ఆవిష్కరించింది. అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ మోడల్‌ను భారత మార్కెట్‌కు తీసుకురావడంపై కంపెనీ ఎలాంటి ప్రణాళికలు ప్రకటించలేదు.

Honda Unveils New Hybrid Sedan Prototype With Advanced ADAS, AWD
Honda Unveils New Hybrid Sedan Prototype With Advanced ADAS, AWD (Photo Credit- X/@Honda)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 19, 2026 at 11:08 AM IST

Hyderabad: ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ హోండా కొత్త హైబ్రిడ్ సెడాన్ ప్రోటోటైప్​ను ఆవిష్కరించింది. జపాన్‌లో జరిగిన ఈ ఏడాది గ్లోబల్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో ఈ కొత్త హైబ్రిడ్ సెడాన్ కాన్సెప్ట్‌ను వెల్లడించారు. ఈ ప్రోటోటైప్ కారు కంపెనీ రాబోయే తరం సెడాన్ లైనప్ గురించి ఓ అవగాహనను కల్పిస్తుంది. ఈ ప్రోటోటైప్ మొత్తం కొత్త హైబ్రిడ్ ఆర్కిటెక్చర్ మీదే ఆధారపడి ఉంది. ఈ అప్​కమింగ్ సెడాన్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్‌తో సహా హోండాకు చెందిన అనేక అధునాతన టెక్నాలజీలు ఉంటాయి. ఇది 2030 నాటికి ఉత్తర అమెరికా మార్కెట్లలో విడుదలవుతుందని భావిస్తున్నారు.

ఈ కొత్త ప్రోటోటైప్‌తో పాటు 2027 నుంచి విడుదల చేసే కొత్త మోడళ్లన్నీ తరువాతి తరం ప్లాట్‌ఫామ్ మీద తయారు చేస్తామని, కొత్త ట్విన్-మోటార్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ తీసుకొస్తామని హోండా ప్రకటించింది. ఈ కొత్త హైబ్రిడ్ సిస్టమ్‌ ఇంధన సామర్థ్యాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుందని తెలిపింది.

ప్రస్తుత యూనిట్‌తో పోలిస్తే, ఎలక్ట్రిక్ ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఇంధన సామర్థ్యాన్ని 10 శాతానికి పైగా మెరుగుపరుస్తుందని, అదే సమయంలో మొత్తం వ్యవస్థ వ్యయాలను సుమారు 30 శాతం వరకు తగ్గించగలదని హోండా ఆశిస్తోంది.

మెరుగైన ట్రాక్షన్ కోసం, హ్యాండ్లింగ్ సులభం చేయడానికి "చాలా కచ్చితమైన, వెంటనే స్పందించే" మోటార్ నియంత్రణ అందించడానికి, ఈ సెటప్‌లో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ (AWD) యూనిట్ కూడా ఉంటుంది. హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రెయిన్‌తో పాటు, 2028 నుంచి వచ్చే మోడళ్లలో హోండా హైబ్రిడ్ లైనప్ మొత్తానికి కొత్త తరం అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (ADAS) తీసుకొస్తుంది.

స్వయంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ వ్యవస్థ, 'ఎక్స్‌ప్రెస్​వే'లతో పాటు సాధారణ రహదారులపై కూడా యాక్సిలరేషన్, స్టీరింగ్‌కు ఒకేసారి సహాయం చేస్తుంది. ప్రయాణం మొత్తం డ్రైవర్‌కు మద్దతు ఇచ్చేలా దీన్ని డిజైన్ చేశారు. పూర్తి ఆటోమేషన్ లేకుండానే సెమీ-అసిస్టెడ్ డ్రైవ్‌లో సాఫీ ప్రయాణ అనుభవం అందించడానికి ఈ సిస్టమ్ డ్రైవర్ నావిగేషన్ ఇన్‌పుట్‌లను వాడుకుంటుందని సమాచారం.

స్టైలింగ్ విషయానికి వస్తే, ఈ సెడాన్ ప్రోటోటైప్‌కు గ్లోబల్-స్పెక్ అకార్డ్‌ను గుర్తుచేసే స్లీక్ ఫాస్ట్‌బ్యాక్ సిల్హౌట్ ఇచ్చారు. ముందు భాగంలో స్ప్లిట్ హెడ్‌ల్యాంప్ లేఅవుట్, హోండా కొత్త ఎంబ్లెమ్ ఉన్న బ్లాక్-ఫినిష్డ్ గ్రిల్, విశాలమైన ఎయిర్ ఇన్‌లెట్‌లు ఉన్న డ్యూయల్-టోన్ బంపర్ కనిపిస్తాయి.

సైడ్ ప్రొఫైల్‌లో, ఫ్లేర్డ్ వీల్ ఆర్చ్‌లు, బాగా వాలుగా ఉన్న సన్‌రూఫ్, స్పోర్టీ అల్లాయ్ వీల్స్, బోల్డ్ షోల్డర్ లైన్ దీనికి డైనమిక్ రూపాన్ని ఇస్తాయి. వెనుకవైపు, హై-మౌంటెడ్ స్టాప్ ల్యాంప్, బ్లాక్ ఫినిష్ బంపర్ ట్రిమ్, బాడీ చుట్టూ కనెక్టెడ్ LED టెయిల్ ల్యాంప్‌లు, లైట్లకు సరిగ్గా కొంచెం పైభాగంలో ఒక బ్లాక్ స్ట్రిప్ ఉంటుంది.

ప్రస్తుతం ఈ హైబ్రిడ్ సెడాన్‌ను భారతదేశానికి తీసుకురావాలని హోండా యోచించనప్పటికీ, భారత మార్కెట్లో తన SUV శ్రేణిని విస్తరించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. 2028లో ఒక కొత్త కాంపాక్ట్ SUVని విడుదల చేయాలని ప్రణాళిక రచిస్తోంది. అలాగే, '0 Alpha' ఎలక్ట్రిక్ SUV కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా ఒక మిడ్-సైట్ కూడా హోండా అభివృద్ధి చేస్తోంది. అంటే ఈ కొత్త హైబ్రిడ్ సెడాన్ కూడా భారత మార్కెట్లో అరంగేట్రం చేసే అవకాశం ఉంది.

