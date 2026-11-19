అధునాతన ఇ-క్లచ్ టెక్నాలజీతో 'హోండా రెబెల్ 500'- ధర ఎంతంటే?
హోండా మోటార్సైకిల్ ఇండియా తన సరికొత్త క్రూయిజర్ 'హోండా రెబెల్ 500'ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 4.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : November 19, 2026 at 8:19 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా మోటార్సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా (HMSI) తన సరికొత్త క్రూయిజర్ బైక్ 'హోండా రెబెల్ 500'ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఈ మోడల్ను రెండు వేరియంట్లలో కంపెనీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని స్టాండర్డ్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధరను రూ. 4.50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించగా, అధునాతన ఇ-క్లచ్ (E-Clutch) వేరియంట్ ధరను రూ. 4.90 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ప్రకటించింది.
బుకింగ్స్ & విక్రయాలు: ఆసక్తి గల కొనుగోలుదారులు రూ. 5,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించి ఈ బైక్ను ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రీమియం బైక్ కేవలం దేశంలోని అధీకృత హోండా బిగ్వింగ్ (Honda BigWing) డీలర్షిప్లు, కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే విక్రయించనున్నట్లు సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
హోండా రెబెల్ 500 ఇంజిన్ వివరాలు: ఇందులో 471cc లిక్విడ్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 8,500rpm వద్ద 46hp పవర్ను, 6,000rpm వద్ద 43.3Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
అదే సమయంలో, కొత్త హోండా రెబెల్ 500 ఇ-క్లచ్ (E-Clutch) వేరియంట్లో రైడర్ క్లచ్ లివర్ను తాకకుండానే బైక్ను స్టార్ట్ చేయవచ్చు, ఆపవచ్చు, గేర్లను సులభంగా మార్చవచ్చు. కావాలంటే దీన్ని మాన్యువల్గా కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
హోండా రెబెల్ 500 ఫీచర్లు: ఈ మోటార్సైకిల్లో ఎల్ఈడీ (LED) ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్, హోండా రోడ్సింక్ (Honda RoadSync) కనెక్టివిటీ, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్తో కూడిన కొత్త 3.5-అంగుళాల రౌండ్ TFT డిస్ప్లే, హోండా సెలెక్టబుల్ టార్క్ కంట్రోల్ (ట్రాక్షన్ కంట్రోల్) వంటి ఆధునిక ఫీచర్లను అందించారు.
అయితే, కొనుగోలుదారులను ప్రధానంగా ఆకర్షించే అంశం దీని తక్కువ సీటు ఎత్తు. కేవలం 690mm సీట్ హైట్ ఉండటం వల్ల, భారత మార్కెట్లో అన్ని రకాల ఎత్తు ఉన్న రైడర్లకు అత్యంత అనుకూలమైన బైక్లలో ఒకటిగా ఇది నిలిచింది. అంతేకాకుండా, ఈ సెగ్మెంట్లోని ఇతర క్రూయిజర్ బైక్లతో పోలిస్తే దీని బరువు కూడా చాలా తక్కువగా (191 కిలోలు) ఉంది. ఈ బైక్ 16-అంగుళాల చక్రాలతో వస్తుంది.
గతంలో CBU యూనిట్గా విక్రయం: గతంలో రెబెల్ 500ను విదేశాల నుంచి నేరుగా దిగుమతి చేసుకుని (CBU) విక్రయించేవారు. ఆ సమయంలో దీని ధర రూ. 5.12 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉండేది. అయితే, ఈసారి హోండా మోటార్సైకిల్ సంస్థ ఈ బైక్ను దేశీయంగా తయారు చేయడంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది.
ప్రస్తుతం ఈ బైక్ తయారీలో సుమారు 50 శాతం విడిభాగాలను స్థానికంగానే సమకూర్చుకుంటున్నారు (లోకలైజేషన్). అయితే, ఇంజిన్ వంటి కీలక భాగాలను మాత్రం ఇప్పటికీ విదేశాల నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇంజిన్ను కూడా భారత్లోనే తయారు చేసేందుకు హోండా కసరత్తు చేస్తోంది. అదే జరిగితే భవిష్యత్తులో ఈ బైక్ ధర మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ధర తగ్గింపు: స్థానిక తయారీ కారణంగా, మునుపటి మోడల్తో పోలిస్తే కొత్త రెబెల్ 500 ప్రారంభ ధర ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 62,000 మేర తగ్గింది. ఈ ధర రేంజ్లో ఇది దేశీయంగా తయారవుతున్న 'రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షాట్గన్ 650' (ప్రారంభ ధర రూ. 4.01 లక్షలు, ఎక్స్-షోరూమ్) వంటి మోడళ్లతో తలపడనుంది.