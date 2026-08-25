మార్కెట్లోకి 'హోండా రెబెల్ 300' క్రూయిజర్- ఓసారి చూసేయండి!
హోండా మోటార్సైకిల్ తన కొత్త 'హోండా రెబెల్ 300' క్రూయిజర్ బైక్ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 2.22 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : August 25, 2026 at 4:40 PM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా మోటార్సైకిల్ & స్కూటర్, భారతదేశంలో కొత్త "హోండా రెబెల్ 300"లో స్టాండర్డ్ వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్సైకిల్ ధరను కంపెనీ రూ. 2.22 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించగా, హోండా ఇ-క్లచ్ టెక్నాలజీతో కూడిన వెర్షన్ ధర రూ. 2.62 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, కంపెనీ గత నెలలోనే ఈ మోటార్సైకిల్ను భారత మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది.
ఈ మోటార్సైకిల్ను ప్రత్యేకంగా హోండా బిగ్వింగ్ డీలర్షిప్ల ద్వారా మాత్రమే విక్రయిస్తారు. ఈ బైక్ కోసం రూ. 5,000 అడ్వాన్స్ చెల్లింపుతో బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. వీటిని హోండా మోటార్సైకిల్ & స్కూటర్ ఇండియా వెబ్సైట్ లేదా అధీకృత డీలర్షిప్ల ద్వారా చేసుకోవచ్చు. హోండా రెబెల్ 300 భారతదేశంలోనే తయారవుతుంది. దీని డెలివరీలు 2026 అక్టోబర్ మధ్యలో ప్రారంభం కానున్నాయి.
హోండా రెబెల్ 300 డిజైన్: కొత్త హోండా రెబెల్ 300 డిజైన్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విక్రయించే మోడల్లో కనిపించే 'లో-స్లంగ్ బాబర్' శైలినే అనుసరిస్తుంది. ఈ బైక్లో నలుపు రంగు హౌసింగ్తో కూడిన గుండ్రని LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్, విభిన్నమైన ఆకారంలో ఉన్న ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, బ్లాక్ కలర్ ఫినిషింగ్లో ఇంజిన్ ఉన్నాయి.
చిన్న ఫెండర్లు, లావుపాటి టైర్లు, తక్కువ ఎత్తు ఉన్న సీటు (low seat) దీనికి కాంపాక్ట్ క్రూయిజర్ లుక్ని ఇస్తాయి. బైక్ వెనుక భాగాన్ని చాలా చిన్నగా, సింపుల్గా డిజైన్ చేశారు. మొత్తంగా ఈ బైక్ డిజైన్ తక్కువ ఎత్తు గల సీటు, బయటకు కనిపించే మెకానికల్ పార్ట్స్పై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతూ స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.
హోండా రెబెల్ 300 ఇంజిన్: ఈ మోటార్సైకిల్లో కంపెనీ 286cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను అమర్చింది. ఈ ఇంజిన్ 30 bhp పవర్, 27.4 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి సిక్స్-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ జతచేశారు. ఇందులో అసిస్ట్-అండ్-స్లిప్పర్ క్లచ్ సదుపాయం ఉంది. దీని 'E-Clutch' వెర్షన్ హోండా E-Clutch సిస్టమ్తో వస్తుంది. కాగా స్టాండర్డ్ మోడల్ సాధారణ క్లచ్ సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది.
హోండా రెబెల్ 300 ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, హోండా రెబెల్ 300లో Honda RoadSync, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ సదుపాయంతో కూడిన గుండ్రని TFT ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. అదనంగా, ఇందులో LED లైటింగ్, రెండు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులు, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారతీయ మార్కెట్లో "హోండా రెబెల్ 300" బైక్ "రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మీటియోర్ 350" (Royal Enfield Meteor 350) వంటి బైక్లతో పోటీ పడనుంది. దీని స్టాండర్డ్ వేరియంట్ ధర కూడా దాదాపు ఆ బైక్ ధరతో సమానంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం "రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మీటియోర్ 350" టాప్-స్పెక్ మోడల్ ధర సుమారు రూ. 2.21 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉంది.