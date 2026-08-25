ETV Bharat / technology

మార్కెట్లోకి 'హోండా రెబెల్ 300' క్రూయిజర్- ఓసారి చూసేయండి!

హోండా మోటార్‌సైకిల్ తన కొత్త 'హోండా రెబెల్ 300' క్రూయిజర్ బైక్‌ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 2.22 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

హోండా రెబెల్ 300
హోండా రెబెల్ 300 (ఫొటో క్రెడిట్: Honda Motorcycle & Scooter)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా మోటార్‌సైకిల్ & స్కూటర్, భారతదేశంలో కొత్త "హోండా రెబెల్ 300"లో స్టాండర్డ్ వేరియంట్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్ ధరను కంపెనీ రూ. 2.22 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించగా, హోండా ఇ-క్లచ్ టెక్నాలజీతో కూడిన వెర్షన్ ధర రూ. 2.62 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, కంపెనీ గత నెలలోనే ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను భారత మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది.

ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను ప్రత్యేకంగా హోండా బిగ్‌వింగ్ డీలర్‌షిప్‌ల ద్వారా మాత్రమే విక్రయిస్తారు. ఈ బైక్ కోసం రూ. 5,000 అడ్వాన్స్ చెల్లింపుతో బుకింగ్‌లు ప్రారంభమయ్యాయి. వీటిని హోండా మోటార్‌సైకిల్ & స్కూటర్ ఇండియా వెబ్‌సైట్ లేదా అధీకృత డీలర్‌షిప్‌ల ద్వారా చేసుకోవచ్చు. హోండా రెబెల్ 300 భారతదేశంలోనే తయారవుతుంది. దీని డెలివరీలు 2026 అక్టోబర్ మధ్యలో ప్రారంభం కానున్నాయి.

హోండా రెబెల్ 300
హోండా రెబెల్ 300 (ఫొటో క్రెడిట్: Honda Motorcycle & Scooter)

హోండా రెబెల్ 300 డిజైన్: కొత్త హోండా రెబెల్ 300 డిజైన్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విక్రయించే మోడల్‌లో కనిపించే 'లో-స్లంగ్ బాబర్' శైలినే అనుసరిస్తుంది. ఈ బైక్‌లో నలుపు రంగు హౌసింగ్‌తో కూడిన గుండ్రని LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్, విభిన్నమైన ఆకారంలో ఉన్న ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, బ్లాక్​ కలర్​ ఫినిషింగ్​లో ఇంజిన్ ఉన్నాయి.

చిన్న ఫెండర్లు, లావుపాటి టైర్లు, తక్కువ ఎత్తు ఉన్న సీటు (low seat) దీనికి కాంపాక్ట్ క్రూయిజర్ లుక్‌ని ఇస్తాయి. బైక్ వెనుక భాగాన్ని చాలా చిన్నగా, సింపుల్‌గా డిజైన్ చేశారు. మొత్తంగా ఈ బైక్ డిజైన్ తక్కువ ఎత్తు గల సీటు, బయటకు కనిపించే మెకానికల్ పార్ట్స్‌పై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతూ స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.

హోండా రెబెల్ 300 ఇంజిన్: ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో కంపెనీ 286cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను అమర్చింది. ఈ ఇంజిన్ 30 bhp పవర్, 27.4 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి సిక్స్-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్ జతచేశారు. ఇందులో అసిస్ట్-అండ్-స్లిప్పర్ క్లచ్ సదుపాయం ఉంది. దీని 'E-Clutch' వెర్షన్ హోండా E-Clutch సిస్టమ్‌తో వస్తుంది. కాగా స్టాండర్డ్ మోడల్ సాధారణ క్లచ్ సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

హోండా రెబెల్ 300 ఇంజిన్
హోండా రెబెల్ 300 ఇంజిన్ (ఫొటో క్రెడిట్: Honda Motorcycle & Scooter)

హోండా రెబెల్ 300 ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, హోండా రెబెల్ 300లో Honda RoadSync, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ సదుపాయంతో కూడిన గుండ్రని TFT ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. అదనంగా, ఇందులో LED లైటింగ్, రెండు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులు, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

హోండా రెబెల్ 300
హోండా రెబెల్ 300 (ఫొటో క్రెడిట్: Honda Motorcycle & Scooter)

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారతీయ మార్కెట్లో "హోండా రెబెల్ 300" బైక్ "రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ మీటియోర్ 350" (Royal Enfield Meteor 350) వంటి బైక్‌లతో పోటీ పడనుంది. దీని స్టాండర్డ్ వేరియంట్ ధర కూడా దాదాపు ఆ బైక్ ధరతో సమానంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం "రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ మీటియోర్ 350" టాప్-స్పెక్ మోడల్ ధర సుమారు రూ. 2.21 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉంది.

TAGGED:

HONDA REBEL 300
HONDA REBEL 300 PRICE
HONDA REBEL 300 FEATURES
HONDA REBEL 300 ENGINE
HONDA REBEL 300 LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.