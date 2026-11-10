హోండా 'రెబెల్ 300' డెలివరీలు షురూ- షోరూమ్లకు చేరిన తొలి బ్యాచ్!
హోండా మోటార్సైకిల్ భారత మార్కెట్లో ఇటీవలే ప్రారంభించిన తన సరికొత్త క్రూయిజర్ బైక్ 'హోండా రెబెల్ 300' డెలివరీలను ప్రారంభించింది.
Published : November 10, 2026 at 2:26 PM IST
Hyderabad: దేశీయ మార్కెట్లో హోండా రెబెల్ 300 డెలివరీలు ప్రారంభమయ్యాయి. హోండా మోటార్సైకిల్ & స్కూటర్ ఇటీవలే (ఆగస్టులో) భారతదేశంలో ఈ మోడల్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్సైకిల్ను ప్రత్యేకంగా హోండా బిగ్వింగ్ డీలర్షిప్ల ద్వారా మాత్రమే విక్రయిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డెలివరీ కోసం ఇప్పటికే మొదటి విడత యూనిట్లను బిగ్వింగ్ డీలర్షిప్లకు తరలించారు. డెలివరీ ఈవెంట్లో సిల్వర్ కలర్ మోడల్ ఫొటోలు కూడా బయటకు వచ్చాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు హోండా మోటార్సైకిల్ & స్కూటర్ ఇండియా వెబ్సైట్ లేదా అధీకృత డీలర్షిప్ల ద్వారా దీనిని బుక్ చేసుకోవచ్చు.
హోండా రెబెల్ 300 ధర: హోండా రెబెల్ 300ను భారతదేశంలో రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేశారు.
- హోండా రెబెల్ 300 స్టాండర్డ్ వెర్షన్
- హోండా రెబెల్ 300 ఇ-క్లచ్ వేరియంట్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- హోండా రెబెల్ 300 స్టాండర్డ్ వెర్షన్ ధర: రూ. 2.22 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
- హోండా రెబెల్ 300 ఇ-క్లచ్ వేరియంట్: రూ. 2.62 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
ఈ మోటార్సైకిళ్ల మొదటి బ్యాచ్ నవంబర్ ప్రారంభం నుంచే డీలర్షిప్లకు చేరుకోవడం మొదలైంది. నవంబర్ 4వ తేదీన దిల్లీలోని లజ్పత్ నగర్లో ఉన్న హోండా బిగ్వింగ్ అవుట్లెట్కు రెండు యూనిట్లు చేరుకున్నాయి. ఈ రెండూ ఇ-క్లచ్ వేరియంట్కు చెందినవని సమాచారం.
హోండా బిగ్వింగ్ డీలర్లు అక్టోబర్ నెలాఖరు నుంచే కస్టమర్లకు అంచనా (తాత్కాలిక) డెలివరీ తేదీలను తెలియజేయడం ప్రారంభించారు. అయితే, ప్రతి డీలర్షిప్కు వచ్చే బైక్ల సంఖ్య (కేటాయింపు) ఆధారంగా వాస్తవ డెలివరీ తేదీలలో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
హోండా రెబెల్ 300 పవర్ట్రెయిన్: ఈ మోటార్సైకిల్లో 286.01 cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 8,000 rpm వద్ద 27.2 bhp పవర్, 6,250 rpm వద్ద 24.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రెండు వెర్షన్లలోనూ స్టాండర్డ్గా 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను అమర్చారు.
ఇ-క్లచ్ వేరియంట్లో క్లచ్ లివర్ వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు. బైక్ను స్టార్ట్ చేయడం, ఆపడం, గేర్ మార్చడం అంతా క్లచ్ లేకుండానే జరిగిపోతుంది. గేర్లు మాత్రం కాలితో మార్చాల్సి ఉంటుంది. అయితే సంప్రదాయ పద్ధతిలో క్లచ్ వాడి నడపాలనుకునే వారి కోసం క్లచ్ లివర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఇక బరువు విషయానికి వస్తే, స్టాండర్డ్ వేరియంట్ 173 కేజీలు కాగా, ఇ-క్లచ్ వేరియంట్ 176 కేజీలు ఉంటుంది. రెండు వేరియంట్లలో సీట్ ఎత్తు 690 mm, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ సామర్థ్యం 11.2 లీటర్లు.
హోండా రెబెల్ 300 ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఇందులో Honda RoadSync, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ సదుపాయంతో కూడిన గుండ్రని TFT ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. అదనంగా, ఇందులో LED లైటింగ్, రెండు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులు, టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS వంటి ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.