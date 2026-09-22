హోండా నుంచి సరికొత్త 'QC3' ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- ధర, ఫీచర్లతో పాటు రేంజ్ వివరాలు ఇవే!
హోండా మోటార్సైకిల్ కీలక అప్డేట్లతో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ "హోండా QC3"ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.35 లక్షలు.
Published : September 22, 2026 at 9:01 PM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా మోటార్సైకిల్ ఇండియా తన మూడో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ "హోండా QC3"ను విడుదల చేసింది. హోండా QC1, యాక్టివా-e తర్వాత విడుదలైన మోడల్ ఇది. ఈ స్కూటర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను కంపెనీ రూ.1.35 లక్షలుగా నిర్ణయించింది.
కుటుంబ అవసరాల కోసం రూపొందించిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లో 3kWh బ్యాటరీని అమర్చారు. దీన్ని పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయడానికి సుమారు 4 గంటలు పడుతుంది. 0 నుంచి 80 శాతం ఛార్జ్ కావడానికి 2 గంటల 40 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
ఈ కొత్త QC3 మొదట దిల్లీ, ఆగ్రా, కటక్, సూరత్, కొల్లం అనే ఐదు నగరాల్లో అందుబాటులో ఉంటుందని, ఆ తర్వాత దశలవారీగా దేశవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు హోండా ప్రకటించింది.
హోండా QC1తో పోలిస్తే హోండా QC3 ఎంత మెరుగైనది?: కొత్త హోండా QC3 భారత మార్కెట్లో కంపెనీ విడుదల చేసిన మూడో EV స్కూటర్. ఇంతకుముందు వచ్చిన "హోండా QC1" (రూ. 90,408), "యాక్టివా e" (రూ. 1.2 లక్షలు) ధరకు తగ్గ ఫీచర్లు లేవనే టాక్ ఉండేది.
హోండా QC3 ద్వారా ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో "QC1"లో 1.5kWh బ్యాటరీ ఉండగా, ఈ కొత్త "QC3"లో 3kWh బ్యాటరీని అందించింది. అలాగే "యాక్టివా e" అందించే 102 కిలోమీటర్ల పరిధి (range) కంటే ఇది గణనీయంగా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ కొత్త "QC3" మోడల్ IDC రేంజ్ 145 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది.
హోండా QC3 ఫీచర్లు: ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాలతో పాటు, కొత్త హోండా QC3లో 5-అంగుళాల TFT డిస్ప్లే ఉంది. ఇది Honda RoadSync కనెక్టివిటీ సిస్టమ్ ద్వారా 'టర్న్-బై-టర్న్' నావిగేషన్ను అందిస్తుంది. ఈ స్కూటర్ సీటు కింద 32 లీటర్ల స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉంటుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. "ఇది హోండా QC1" మోడల్లో ఉన్న 26 లీటర్ల స్టోరేజ్ కంటే గణనీయంగా ఎక్కువ. మరోవైపు, "హోండా యాక్టివా e" స్కూటర్ బూట్ స్పేస్ మాత్రం దానిలో ఉండే రిమూవబుల్ (తీసివేసే వీలున్న) బ్యాటరీ కారణంగా దాదాపు పూర్తిగా నిండిపోతుంది. దీనివల్ల అందులో సామాన్లు పెట్టుకోవడానికి అస్సలు స్థలం మిగలదు.
కలర్ ఆప్షన్లు: మార్కెట్లో ఇది నాలుగు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- మ్యాట్ ఫోటాన్ గ్రే మెటాలిక్ (Matte Photon Grey Metallic)
- పెర్ల్ ప్రెషియస్ వైట్ (Pearl Precious White)
- పెర్ల్ షాలో బ్లూ (Pearl Shallow Blue)
- పెర్ల్ సైరన్ బ్లూ (Pearl Siren Blue)
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: కంపెనీ ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను స్థానికంగానే తయారు చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గత ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లతో పోలిస్తే కొత్త "హోండా QC3" మోడల్ను రూ.1.35 లక్షల పోటీ ధరతో తీసుకొచ్చింది. ఈ ధర రేంజ్లో, ఇది "TVS ఐక్యూబ్ 3.1kWh" (రూ. 1.30 లక్షలు), "బజాజ్ చేతక్ C3502" (రూ. 1.44 లక్షలు), "విడా VX2 ప్లస్ 3.1" (రూ. 1.03 లక్షలు), ఇటీవల విడుదలైన "ఏథర్ కోనార్క్ S 161" (రూ. 1.45 లక్షలు) వంటి వాహనాలతో నేరుగా తలపడనుంది.