ఒకటి కాదు రెండు- భారత్​లో లాంఛ్​కు రెడీగా హోండా 'సిటీ' ఫేస్‌లిఫ్ట్, 'ZR-V' SUV!

హోండా కార్స్ ఇండియా తన ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ హోండా సిటీ, సరికొత్త హోండా ZR-V SUVలను మే 22, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 3:51 PM IST

Hyderabad: హోండా కార్స్ ఇండియా తన పాపులర్ "సిటీ" అప్డేటెడ్ వెర్షన్​ (Facelift)ను, అలాగే సరికొత్త 'ZR-V' SUVని భారతదేశంలో విడుదల చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. నివేదికల ప్రకారం ఈ రెండు వాహనాలు మే 22, 2026న భారతదేశంలో ఆవిష్కరించవచ్చు.

ఈ సమాచారం నిజమైతే, మార్చి 2023 నుంచి అందుబాటులో ఉన్న ప్రస్తుత ఐదవ తరం మోడల్‌లో హోండా సిటీకి ఇది రెండవ అప్డేట్ (facelift) అవుతుంది. అయితే "ZR-V" SUV మాత్రం దేశంలోకి ఒక సరికొత్త మోడల్ పేరుతో (new nameplate) ప్రవేశించనుంది. విశేషమేంటంటే, ఈ వాహనాన్ని 'కంప్లీట్లీ బిల్డ్ యూనిట్' (CBU) రూపంలో భారతదేశంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే హోండా వాహన ఉత్పత్తుల శ్రేణిలో ఇది మరింత ప్రీమియం విభాగంలో స్థానం సంపాదించుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. గ్లోబల్​గా చూసుకుంటే, ఈ "ZR-V" SUV.. హోండా "HR-V", "CR-V" మోడళ్ల మధ్య స్థానంలో ఉంటుంది.

కొత్త హోండా ZR-V SUV డిజైన్: రూపకల్పన పరంగా చూస్తే, ఇది నాజూకైన LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లను, వాటికి జతగా ఒక పెద్ద, మెరిసే నలుపు రంగు గ్రిల్‌ను కలిగి ఉంటుంది. వాహనం వెనుక భాగంలో, టెయిల్‌గేట్‌తో నేరుగా అనుసంధానమైన, అడ్డంగా అమర్చిన టెయిల్‌ల్యాంప్‌లు కనిపిస్తాయి. ఇక కొలతల పరంగా చూస్తే, హోండా ZR-V పొడవు 4,568 mm, వెడల్పు 1,840 mm, ఎత్తు 1,620 mm ఉంటుంది. దీని వీల్‌బేస్ 2,657 mm.

కొత్త హోండా ZR-V SUV ఇంటీరియర్: దీని అంతర్భాగం గురించి చెప్పాలంటే, ఇందులో యాపిల్ కార్​ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సదుపాయాలతో కూడిన 9-అంగుళాల 'ఫ్రీ-స్టాండింగ్' టచ్‌స్క్రీన్, అలాగే డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఈ కారులో 'హెడ్-అప్ డిస్​ప్లే', వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, 'పవర్డ్ టెయిల్​గేట్' వంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. రెండవ వరుస సీట్లు యథాస్థానంలో ఉన్నప్పుడు, దీని బూట్ సామర్థ్యం 370 లీటర్లుగా ఉంటుంది.

సేఫ్టీ ఫీచర్లు: భద్రతా ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, హోండా ZR-Vలో హోండా సెన్సింగ్ సూట్ ఉంది. ఇందులో కొలిజన్ మిటిగేషన్ బ్రేకింగ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్​తో పాటు మరెన్నో ఇతర ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

కొత్త హోండా ZR-V SUV పవర్‌ట్రెయిన్: గ్లోబల్​గా "హోండా ZR-V" మోడల్ హోండా e:HEV హైబ్రిడ్ వ్యవస్థతో వస్తుంది. ఇది రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లతో 2.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇవి రెండూ కలిసి 181 bhp శక్తిని, 315 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ వ్యవస్థ ఎలక్ట్రిక్, హైబ్రిడ్, ఇంజిన్ డ్రైవ్ మోడ్‌ల మధ్య మారగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.

హోండా సిటీ ఫేస్​లిఫ్ట్: హోండా సిటీ విషయానికి వస్తే, 2023లో తొలిసారిగా ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను పొందిన దీని ప్రస్తుత ఐదవ తరం మోడల్‌కు ఇది రెండవ అప్‌డేట్‌ కానుంది. ఈసారి కారు బాహ్య రూపంలో వచ్చే మార్పులు పరిమితంగానే ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఈ మార్పులు ప్రధానంగా హెడ్‌లైట్లు, టైల్-ల్యాంప్‌లు, బంపర్లు, అల్లాయ్ వీల్స్ వంటి అంశాలలో చేసే చిన్నపాటి సవరణలకు మాత్రమే పరిమితమయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఇవికాకుండా పవర్‌ట్రెయిన్ పరంగా దీనిలో ఎటువంటి భారీ మార్పులు ఆశించలేం. హోండా సిటీ ఫేస్‌లిఫ్ట్ తన ప్రస్తుత 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌నే కొనసాగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్, CVT ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ రెండింటితోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది.

ధరల విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుత మోడల్ ధర రూ. 12 లక్షల నుంచి రూ. 16.07 లక్షల మధ్య (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంది. కాగా దీని హైబ్రిడ్ వెర్షన్ ధర రూ. 20 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. వీటినిబట్టి అప్డేటెడ్ (facelifted) వెర్షన్ ధర దీని కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

