మార్కెట్లోకి 'హోండా NX500 ఈ-క్లచ్' వేరియంట్- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?

హోండా మోటార్ సైకిల్ భారతదేశంలో తన కొత్త "Honda NX500 E-Clutch"ను విడుదల చేసింది. ఈ బైక్ ధర రూ. 7.44 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 5:25 PM IST

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా మోటార్‌సైకిల్ & స్కూటర్ ఇండియా తన సరికొత్త హోండా NX500 ఈ-క్లచ్ (Honda NX500 E-Clutch) మోడల్‌ను లాంఛ్ చేసింది. ఈ బైక్‌ ధరను రూ. 7.44 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ముఖ్యంగా, ఈ మిడిల్‌వెయిట్ అడ్వెంచర్ టూరర్ కొత్త వేరియంట్‌లో హోండా ఎలక్ట్రానిక్ క్లచ్ సాంకేతికతను పొందుపరిచారు. ఇది రూ. 6.33 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధర కలిగిన స్టాండర్డ్ "హోండా NX500" ధర కంటే రూ. 1.11 లక్షలు ఎక్కువ.

హోండా ఇ-క్లచ్ అంటే?: సింపుల్​గా చెప్పాలంటే, హోండా ఇ-క్లచ్ ఒక ఆటోమేటిక్ క్లచ్ సిస్టమ్. ఇది వాహనాన్ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, ఆపేటప్పుడు, గేర్లు మార్చేటప్పుడు క్లచ్ లివర్ వాడకాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ సిస్టమ్ మోటార్‌సైకిల్‌లో దాని సాధారణ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌ను కూడా కొనసాగించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది గేర్లు మార్చేటప్పుడు క్లచ్ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ను నియంత్రించడానికి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ యాక్యుయేటర్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. అంటే గేర్ మార్చేటప్పుడు క్లచ్‌ను ఎప్పుడు పట్టాలి, ఎప్పుడు వదలాలి అనేది బైక్‌లో ఉండే ఒక చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ మోటార్ ఆటోమేటిక్‌గా చూసుకుంటుంది.

ముఖ్యంగా, పూర్తి ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌లా కాకుండా, రైడర్ కోరుకున్నప్పుడల్లా క్లచ్ లివర్‌ను సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఉపయోగించుకోవచ్చు. రైడర్ నుంచి మాన్యువల్ ఇన్‌పుట్‌ను సిస్టమ్ గుర్తించినప్పుడు, అది దానంతట అదే డిస్‌ఎంగేజ్ అయి, ఆ తర్వాత తిరిగి ఎంగేజ్ అవుతుంది. TFT డిస్‌ప్లే ద్వారా ఇ-క్లచ్ ఫంక్షన్‌ను పూర్తిగా డిసేబుల్ చేసే ఆప్షన్‌ను కూడా హోండా అందించింది.

క్విక్‌షిఫ్టర్ వ్యవస్థలలో కనిపించే విధంగానే, ఈ అమరిక గేర్ లివర్ ద్వారా క్లచ్‌ను ఉపయోగించకుండానే గేర్లను పైకి లేదా కిందికి మార్చుకునే (Upshifts, Downshifts) వెసులుబాటును కూడా కల్పిస్తుంది. E-క్లచ్ హార్డ్‌వేర్ అదనంగా చేరడం వల్ల బైక్ బరువు 3 కిలోలు పెరిగింది. దీంతో కొత్త Honda NX500 మొత్తం బరువు 199 కిలోలకు చేరింది.

2026 హోండా NX500 E-Clutch ఇంజిన్: E-Clutch సాంకేతికత, కొత్త రంగు ఎంపికలు మినహా, ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో యాంత్రికంగా ఎటువంటి మార్పులు లేవు. Honda NX500 ఒక 471cc లిక్విడ్-కూల్డ్ పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 8,600 rpm వద్ద 46 bhp పవర్, 6,500 rpm వద్ద 43 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్‌ 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్​తో వస్తుంది.

ఈ అడ్వెంచర్ మోటార్‌సైకిల్ Showa SFF-BP అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్‌లను, ప్రీలోడ్-అడ్జస్టబుల్ రియర్ మోనోషాక్‌ను కలిగి ఉంది. ఇక బ్రేకింగ్ విషయానికి వస్తే, ఈ బైక్ ఇరువైపులా అమర్చిన రెండు ముందు డిస్క్ బ్రేక్‌లతో పాటు, డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో వస్తుంది. Honda NX500 ముందు వైపు 19-అంగుళాల చక్రం, వెనుక వైపు 17-అంగుళాల చక్రం ఉంటుంది.

ఈ బైక్‌లో నావిగేషన్, కాల్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్ కోసం హోండా రోడ్‌సింక్ కనెక్టివిటీతో 5-అంగుళాల TFT డిస్‌ప్లే ఉంది. దీనికి అదనంగా హోండా సెలెక్టబుల్ టార్క్ కంట్రోల్ (HSTC), ఫుల్ LED లైటింగ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

ధర, ప్రత్యర్థులు, బుకింగ్​ వివరాలు: భారత మార్కెట్‌లో హోండా NX500కు గట్టి పోటీ ఇటీవల లాంఛ్​ అయిన BMW F 450 GS ట్రోఫీ నుంచే ఉంటుంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 5.30 లక్షలు. హోండా NX500 E-Clutchను పెర్ల్ వైట్, గన్‌పౌడర్ బ్లాక్ అనే రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో తీసుకొచ్చారు. ఈ బైక్‌ను కంపెనీ హోండా బిగ్‌వింగ్ డీలర్‌షిప్‌ల ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు.

