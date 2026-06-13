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క్లచ్ పట్టుకోకుండా గేర్ మార్చొచ్చు: హోండా నుంచి రెండు ఈ-క్లచ్ బైక్‌లు లాంఛ్

హోండా మోటార్‌సైకిల్ కంపెనీ తన "CB750 హార్నెట్", "XL750 ట్రాన్స్‌ఆల్ప్" బైక్‌లను ఈ-క్లచ్‌తో అప్‌డేట్ చేసింది. అలాగే, "హోండా CBR1000RR-R ఫైర్‌బ్లేడ్ SP" బైక్‌ను తిరిగి లాంఛ్ చేసింది.

Honda Launches CB750 Hornet, XL750 Transalp With E-Clutch
Honda Launches CB750 Hornet, XL750 Transalp With E-Clutch (Photo Credit- Honda Motorcycle)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 13, 2026 at 1:38 PM IST

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Hyderabad: హోండా 2026 కోసం తన ప్రీమియం మోటార్‌సైకిళ్ల శ్రేణిని ఇండియాలో మరింత విస్తరించింది. కంపెనీ "CB750 హార్నెట్", "XL750 ట్రాన్స్‌ఆల్ప్" బైక్‌లకు ఈ-క్లచ్ (E-Clutch)తో కూడిన వెర్షన్లను విడుదల చేసింది. అదనంగా గతేడాది తమ వెబ్​సైట్ నుంచి తొలగించిన "హోండా CBR1000RR-R ఫైర్‌బ్లేడ్ SP" మోడల్‌ను కూడా ఈ సంస్థ భారత మార్కెట్‌లోకి తిరిగి ప్రవేశపెట్టింది. అలాగే, లగ్జరీ టూరర్ గోల్డ్ వింగ్ కోసం కొత్త పెయింట్ ఆప్షన్‌ను దేశంలో పరిచయం చేసింది.

హోండా CB750 హార్నెట్ ఈ-క్లచ్: ఇటీవలే NX500 ఈ-క్లచ్ లాంఛ్ చేసిన హోండా, ఇప్పుడు అదే టెక్నాలజీని CB750 హార్నెట్", "XL750 ట్రాన్స్‌ఆల్ప్" బైక్‌లకు విస్తరించింది. వీటిలో హోండా CB750 హార్నెట్ ఈ-క్లచ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, కంపెనీ ఈ బైక్​ను రూ. 10,49,000 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో లాంఛ్ చేసింది. దీన్ని గ్రాఫైట్ బ్లాక్ కలర్‌లో అందిస్తున్నారు. ఈ స్ట్రీట్ నేక్డ్ మోటార్‌సైకిల్‌లో 755cc పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 90.5 bhp పవర్, 75 Nm టార్క్ అందిస్తుంది.

దీని ఫీచర్ల జాబితాను చూస్తే, ఇందులో షోవా 41 mm SFF-BP అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులు, డ్యూయల్ 296 mm ఫ్రంట్ బ్రేక్ డిస్క్‌లు, పలు రైడింగ్ మోడ్‌లు, హోండా రోడ్‌సింక్ కనెక్టివిటీతో కూడిన 5.0-అంగుళాల TFT డిస్‌ప్లే ఉన్నాయి.

హోండా XL750 ట్రాన్స్‌ఆల్ప్ ఈ-క్లచ్: హోండా XL750 ట్రాన్స్‌ఆల్ప్ ఈ-క్లచ్ విషయానికి వస్తే, కంపెనీ ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను రూ. 13.30 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు విడుదల చేసింది. ఇందులో అదే ఇంజిన్, అవుట్‌పుట్ సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి.

ఈ మోటార్‌సైకిల్ రాస్ వైట్, పెర్ల్ డీప్ మడ్ గ్రే రంగులలో లభిస్తుంది. ఇందులో షోవా SFF-CA USD ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, మల్టిపుల్ రైడింగ్ మోడ్‌లు (గ్రావెల్ మోడ్‌తో సహా), డ్యూయల్ LED హెడ్‌లైట్లు, హోండా రోడ్‌సింక్-ఎనేబుల్డ్ TFT ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

ఏంటీ ఈ-క్లచ్ టెక్నాలజీ?:

హోండా తెచ్చిన ఈ-క్లచ్ అంటే "ఎలక్ట్రానిక్ క్లచ్". పేరుకు తగ్గట్టే క్లచ్ పనిని ఎలక్ట్రానిక్‌గా కంట్రోల్ చేస్తుంది.

క్లియర్​గా చెప్పాలంటే:

  • 1. క్లచ్ లివర్ పట్టుకోకుండా గేర్ మార్చొచ్చు: సాధారణంగా బైక్ నడిపేటప్పుడు గేర్ మార్చాలంటే క్లచ్ లివర్ నొక్కాలి. ఈ-క్లచ్‌లో ఆ అవసరం లేదు. కేవలం గేర్ లివర్‌తోనే అప్‌షిఫ్ట్, డౌన్‌షిఫ్ట్ చేయొచ్చు.
  • 2. ఇంజిన్ ఆగే సమస్య లేదు: మాన్యువల్ బైక్‌లో క్లచ్ వదిలేస్తే, గేర్‌లో ఉండగానే బండి స్టార్ట్ చేస్తే ఇంజిన్ ఆగిపోతుంది. ఈ-క్లచ్‌లో ఆ టెన్షన్ ఉండదు. ఫస్ట్ గేర్‌లో ఉన్నా బండి ఆగదు.
  • 3. మాన్యువల్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది: ఇది పూర్తి ఆటోమేటిక్ టెక్నాలజీ కాదు. రైడర్ కోరుకుంటే క్లచ్ లివర్ వాడి మాన్యువల్‌లాగానే నడపొచ్చు.
  • 4. ట్రాఫిక్‌లో సౌకర్యం: సిటీ ట్రాఫిక్‌లో మళ్లీ మళ్లీ క్లచ్ నొక్కే బాధ తప్పుతుంది. లాంగ్ రైడ్‌లలో రైడర్లు చేయి నొప్పి నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.

ఆటోమేటిక్‌, ఈ-క్లచ్‌ మధ్య తేడా?: ఆటోమేటిక్ స్కూటర్లలో గేర్ కంట్రోల్ రైడర్ చేతిలో ఉండదు. గేర్ ఎప్పుడు మారాలో వాహనమే నిర్ణయిస్తుంది. ఈ-క్లచ్ టెక్నాలజీలో మాత్రం గేర్ ఎప్పుడు మార్చాలో రైడరే నిర్ణయిస్తాడు. క్లచ్ పనిని మాత్రం బైక్ ఎలక్ట్రానిక్‌గా చూసుకుంటుంది.

సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే, ఈ-క్లచ్‌తో మాన్యువల్ బైక్‌ను క్లచ్ లివర్ లేకుండా నడిపిన అనుభూతి కలుగుతుంది. కొత్తగా బైక్ నేర్చుకునే వారికి, సిటీ ట్రాఫిక్‌లో ఇబ్బంది పడే రైడర్లకు ఈ టెక్నాలజీ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

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