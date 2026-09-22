మార్కెట్లోకి హోండా 'CB500' 500cc బైక్- ధర ఎంతంటే?
భారత్లో హోండా CB500 మోటార్సైకిల్ లాంఛ్ అయింది. దీని ధర రూ. 2,75,000 (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : September 22, 2026 at 2:32 PM IST
Hyderabad: హోండా మోటార్సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా తన కొత్త CB500 మోటార్సైకిల్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ బైక్ను ఈ ఏడాది జులైలో దేశంలో తొలిసారిగా ఆవిష్కరించారు. రెట్రో లుక్తో వచ్చిన ఈ రోడ్స్టర్ బైక్ బేస్ అల్లాయ్ వీల్ వేరియంట్ ధర రూ.2.75 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మిడ్-స్పెక్ స్పోక్-వీల్ వెర్షన్ ధర రూ.2.99 లక్షలు కాగా, అదనపు గ్రాఫిక్స్, స్ట్రైప్స్తో వచ్చే టాప్-స్పెక్ మోడల్ ధర రూ.3.02 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు).
ఈ CB500తో ప్రీమియం మోడరన్ క్లాసిక్ విభాగంలో బలమైన స్థానం దక్కించుకోవాలని హోండా భావిస్తోంది. ఒకప్పుడు ఈ కేటగిరీలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 500cc శ్రేణి ఆధిపత్యం చెలాయించేది. ఆ శ్రేణి నిలిచిపోవడంతో మార్కెట్లో ఏర్పడిన లోటును CB500తో పూడ్చాలని హోండా చూస్తోంది. హోండా భారత మోడల్ శ్రేణిలో ఈ బైక్ CB350కి పైస్థాయిలో ఉంటుంది.
|వేరియంట్
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు)
|అల్లాయ్ వీల్ (Alloy wheel)
|రూ. 2,75,000
|స్పోక్ వీల్ (Spoke wheel)
|రూ. 2,99,900
|స్పోక్ విత్ స్ట్రిప్స్ (Spoke with Stripes)
|రూ. 3,01,900
బుకింగ్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ మోటార్సైకిల్ బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. భారత్లోనే తయారైన ఈ బైక్ను హోండా అధికారిక వెబ్సైట్లో లేదా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న సమీప బిగ్వింగ్ (BigWing) డీలర్షిప్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు.
హోండా CB500 ఇంజిన్: ఈ కొత్త CB500 మోడల్ పూర్తిగా కొత్త ప్లాట్ఫారమ్పై రూపొందింది. ఇది 501cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్ అండ్ ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 28bhp పవర్, 43Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ జతచేశారు. ఇందులో 'స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్' ప్రామాణికంగా (standard) వస్తుంది.