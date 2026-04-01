భారత్​లో ఆఫ్-రోడ్ రేసింగ్​పై 'హోండా' ఫోకస్- కొత్త బైక్‌లు విడుదలయ్యే అవకాశం!

భారతీయ ఆఫ్-రోడ్ రేసింగ్ రంగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు హోండా ప్రకటించింది. దీనిలో భాగంగా, అంతర్జాతీయంగా విక్రయిస్తున్న తన 'డ్యూయల్-స్పోర్ట్' మోటార్‌సైకిళ్లను భారతదేశంలోకి ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా, ఆఫ్-రోడ్ మోటార్‌సైకిళ్ల శ్రేణిని కూడా విస్తరించే అవకాశం ఉంది.

Honda NX500
Honda NX500 (Photo Credit- Honda Motorcycle India)
Published : April 1, 2026 at 5:29 PM IST

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా మోటార్‌సైకిల్ & స్కూటర్ ఇండియా (HMSI), భారతదేశం కోసం తన మోటార్‌స్పోర్ట్ వ్యూహంలో కీలక మార్పును ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం, కంపెనీ ఇకపై ఆఫ్-రోడ్ రేసింగ్‌పై మరింత దృష్టి పెట్టనుంది. తమ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకునే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ లక్ష్య సాధనలో భాగంగా, ర్యాలీయింగ్, మోటోక్రాస్, ఎండ్యూరెన్స్ రేసింగ్ రంగాలలో హోండాకు ఉన్న ప్రపంచవ్యాప్త ప్రావీణ్యానికి అనుగుణంగా ఉంటూనే, అభివృద్ధి చెందుతున్న మోటార్‌స్పోర్ట్ ఫార్మాట్‌లను ప్రోత్సహిస్తుంది.

భారతదేశంలో ఆఫ్-రోడ్ రేసింగ్ ప్రజాదరణ పెరుగుతోందని HMSI భావిస్తోంది, ఎందుకంటే ఇది అపారమైన వినోదాన్ని అందించడంతో పాటు విస్తృత ప్రేక్షకులకు సులభంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. మోటార్‌స్పోర్ట్‌పై ప్రజల ఆసక్తి ర్యాలీలు, సూపర్‌క్రాస్, డర్ట్-బేస్డ్ ఫార్మాట్‌ల వైపు ఎక్కువగా మళ్లుతోందని కంపెనీ గమనించింది. తత్ఫలితంగా, తమ రేసింగ్ కార్యక్రమం ఈ మారుతున్న ధోరణిని ప్రతిబింబించేలా చూసుకోవాలని కంపెనీ కోరుకుంటోంది.

ఈ మార్పులో భాగంగా, హోండా మోటార్‌సైకిల్ ఆఫ్-రోడ్ విభాగంలో తన ఉనికిని విస్తరిస్తూ, సర్క్యూట్ రేసింగ్ కార్యకలాపాలలో తన ప్రమేయాన్ని క్రమంగా తగ్గించుకుంటుంది. భారత్, విదేశాలలో వేగంగా ప్రజాదరణ పొందుతున్న ఫార్మాట్‌లలో పాల్గొనేందుకు రైడర్లకు మరిన్ని గొప్ప అవకాశాలను కల్పించే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.

సుదీర్ఘ రేసింగ్ ప్రస్థానం: గత రెండు దశాబ్దాలుగా భారతదేశపు రేసింగ్ రంగంలో హోండా మోటార్‌సైకిల్ ఒక అంతర్భాగంగా కొనసాగుతోంది. ఈ సంస్థ 2008లో 'Honda One Make Race'ను ప్రారంభించింది. అప్పటి నుంచి, 'ఇండియన్ నేషనల్ మోటార్​సైకిల్ రేసింగ్ ఛాంపియన్​షిప్' (INMRC) వంటి పోటీలలో ఇది క్రమం తప్పకుండా పాల్గొంటోంది.

అంతేకాకుండా, కంపెనీ రైడర్ శిక్షణలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా NSF250R Moto3-spec బైక్ వంటి యంత్రాలను ఉపయోగించే కార్యక్రమాలను చేర్చింది. ఈ కార్యక్రమాలు రేసింగ్‌లో తమ కెరీర్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆకాంక్షించే రైడర్‌లకు మార్గం సుగమం చేయడంలో సహాయపడతాయి.

ముఖ్యంగా, కంపెనీ అందించిన మద్దతు కేవలం దేశీయ రేసింగ్‌కు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. హోండా మోటార్‌సైకిల్ ఇండియా, హోండా ఆసియా డ్రీమ్ కప్, థాయ్‌లాండ్ టాలెంట్ కప్, ఆసియా రోడ్ రేసింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్ (ARRC) వంటి అంతర్జాతీయ వేదికలపై పోటీ పడటానికి భారతీయ రైడర్లను పంపిస్తోంది. ఆఫ్-రోడ్ రైడింగ్‌పై తిరిగి దృష్టి సారించడంతో మోటోక్రాస్, ర్యాలీ రేసింగ్ వంటి వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఫార్మాట్లలో రైడర్ల కోసం మరిన్ని ప్రవేశ మార్గాలను సృష్టించాలని కంపెనీ ఇప్పుడు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

మోటార్‌సైకిళ్లకు ప్రయోజనాలు: మోటార్‌స్పోర్ట్ వ్యూహంలో ఈ మార్పు భవిష్యత్ ఉత్పత్తులపై కూడా ప్రభావం చూపవచ్చు. హోండా మోటార్‌సైకిల్ ఇండియా మెరుగైన అడ్వెంచర్, ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాలు కలిగిన మరిన్ని మోటార్‌సైకిళ్లను తన ఉత్పత్తి శ్రేణిలో చేర్చాలని యోచిస్తోంది. విభిన్న భూభాగాలపై రైడింగ్ పట్ల వినియోగదారుల ఆసక్తి క్రమంగా పెరుగుతోంది, ఈ డిమాండ్‌ను తీర్చడానికి కంపెనీ సన్నద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

