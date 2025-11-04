స్పోర్టీ లుక్, ప్రీమియం ఫీచర్లతో హోండా కొత్త కారు- ధర ఎంతంటే?
భారత మార్కెట్లో "ఎలివేట్ ADV ఎడిషన్" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లతో పాటు డిజైన్ వివరాలు ఇలా!
Published : November 4, 2025 at 10:40 AM IST
Hyderabad: హోండా కార్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ (HCIL) భారతదేశంలో తన ప్రసిద్ధ SUV "హోండా ఎలివేట్"లో కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ వేరియంట్ "ఎలివేట్ ADV ఎడిషన్"ను విడుదల చేసింది. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ స్పోర్టి ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్ అప్గ్రేడ్లతో వస్తుంది. "హోండా ఎలివేట్ ADV ఎడిషన్" స్పోర్టీ స్టైల్, ప్రీమియం ఫీచర్ల పరిపూర్ణ సమ్మేళనం. ఈ SUV ఇప్పుడు మరింత అడ్వెంచరస్, స్టైలిష్గా మారింది. దీని బ్లాక్-ఆరెంజ్ కాంబినేషన్, ADAS సేఫ్టీ యువ కొనుగోలుదారులను ఆకర్షిస్తాయి. ఈ సందర్భంగా దీని డిజైన్, ఫీచర్లు, ధర వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
హోండా ఎలివేట్ ADV ఎడిషన్ ఫీచర్లు, డిజైన్: ఎలివేట్ ADV ఎడిషన్ 1.5L i-VTEC పెట్రోల్ ఇంజిన్తో నడుస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 7-స్పీడ్ CVT ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ (ప్యాడ్ల్ షిఫ్టర్లతో)తో లభిస్తుంది. పవర్, టార్క్ అవుట్పుట్ మునుపటిలాగే ఉంటాయి.
దీని ఎక్స్టీరియర్లో గ్లోసీ బ్లాక్ ఆల్ఫా-బోల్డ్ ప్లస్ ఫ్రంట్ గ్రిల్, బ్లాక్ సరౌండ్, హుడ్ డెకాల్పై బోల్డ్ ఆరెంజ్ హైలైట్లు ఉన్నాయి. ఇవి కారుకు కమాండింగ్ లుక్ను ఇస్తాయి. దీని బ్లాక్-అవుట్ ఎలిమెంట్స్లో రూఫ్ రెయిల్స్, ORVMలు, అప్పర్ గ్రిల్ మోల్డింగ్లు, డోర్ అండ్ విండో మోల్డింగ్లు, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా, డోర్ హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి.
అదనంగా ADV ఫెండర్ చిహ్నాలపై ఆరెంజ్ యాక్సెంట్స్, నారింజ రంగు ఫాగ్ లైట్ గార్నిష్, ADV-బ్రాండెడ్ డోర్ డెకాల్స్, బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. రియర్ ఏరియాలో నారింజ రంగుతో హైలైట్ చేసిన బంపర్ స్కిడ్ గార్నిష్, బాడీ-కలర్ స్కిడ్ ప్లేట్, డ్యూయల్-టోన్ వేరియంట్ల కోసం బ్లాక్డ్-అవుట్ C-పిల్లర్ ఉన్నాయి. ఇవి వాహనానికి స్పోర్టీ, ప్రీమియం టచ్ను ఇస్తాయి.
ఇక ఇంటీరియర్ బోల్డ్ ఆరెంజ్ స్టిచింగ్, యాక్సెంట్లతో పూర్తిగా నల్లటి థీమ్ను కలిగి ఉంది. దీని బ్లాక్ సీట్లలో ఆరెంజ్ స్టిచింగ్, ADV లోగోలు (ముందు, వెనుక) ఉన్నాయి. AC నాబ్లపై ఆరెంజ్ డిటెయిలింగ్, గేర్ నాబ్ మోల్డింగ్, డోర్ ట్రిమ్లు క్యాబిన్కు ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణను ఇస్తాయి.
హోండా ఎలివేట్ ADV ఎడిషన్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు: భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ హోండా ఈ ADV ఎడిషన్లో తన హోండా సెన్సింగ్ ADAS సూట్ను చేర్చింది. ఇందులో కొలిషన్ మిటిగేషన్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, లేన్ కీప్ అసిస్ట్, రోడ్ డిపార్చర్ మిటిగేషన్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లీడ్ కార్ డిపార్చర్ నోటిఫికేషన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఎడిషన్ యాక్టివ్ లైఫ్స్టైల్తో యువ కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
హోండా ఎలివేట్ ADV ఎడిషన్ ధర: ఈ కారు బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 15.29 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.