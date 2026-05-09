దేశంలో 'హోండా CB300F' కథ ముగిసిందా?- అమ్మకాలు బంద్, వెబ్సైట్ నుంచి ఔట్
హోండా మోటార్సైకిల్ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేకుండా తన భారతీయ శ్రేణి నుంచి "హోండా CB300F" మోటార్సైకిల్ను తొలగించింది.
Published : May 9, 2026 at 5:16 PM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా మోటార్సైకిల్స్ "CB300F" మోడల్ ఉత్పత్తిని నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మోటార్సైకిల్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వేరియంట్ను కూడా తొలగించడం, భారత్లో దీని అమ్మకాలు పూర్తిగా నిలిచిపోవచ్చుననే ఊహాగానాలకు దారితీసింది. ఇది కాస్త ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ఎందుకంటే హోండాకు ఉన్న ఏకైక "ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్" మోటార్సైకిల్ ఇదే. ఇటీవల 350cc లోపు బైక్లపై GST తగ్గడంతో CB300F ధర కూడా తగ్గింది. దీంతో ఇది 300cc సెగ్మెంట్లో అత్యంత చౌకైన మోడళ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
ఈ బైక్ E85 కంపాటబిలిటీతో వస్తుంది. అంటే 85% ఇథనాల్, 15% పెట్రోల్ మిశ్రమంతో నడుస్తుంది. పవర్, ఫీచర్లలో బెస్ట్ కాకపోయినా, ఈ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ టెక్ వల్ల హోండా దగ్గరున్న ఫ్యూచరిస్టిక్ మోడళ్లలో ఇదొకటి.
ఈ తాజా పరిణామంతో ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ విభాగంలోకి హోండా మోటార్సైకిల్ ప్రవేశించే అవకాశాలు మరింత తగ్గినట్టయింది. ప్రస్తుతం కంపెనీ తన 350cc రేంజ్పైనే ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. "Honda CB350", "Honda H'ness", "Honda CB350 RS" వంటి మోడళ్లే ఇప్పుడు కమ్యూటర్ మోటార్సైకిళ్లు, ఎక్కువ సామర్థ్యం గల మోడళ్ల మధ్య అంతరాన్ని భర్తీ చేస్తున్నాయి.
కంపెనీ అమ్మకాలను ఎందుకు నిలిపివేసింది?: ఈ బైక్కు పెద్దగా డిమాండ్ లేకపోవడమే దీని నిలిపివేతకు ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. హోండా CB300F రోజూ వాడుకోవడానికి మంచి బైకే అయినా, పెద్దగా హిట్ కాలేదు. 200cc కన్నా ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న బైకుల్లో హోండా తన స్థానం నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. ఆ సెగ్మెంట్లో వేరే కంపెనీల బైకుల హవా ఎక్కువ. వాటికే పాపులారిటీ అధిక లభించింది.
కొత్త లుక్లో ఈ బైక్ మళ్లీ వచ్చే అవకాశమూ లేకపోలేదు, కానీ ప్రస్తుతానికి ఆ ఛాన్స్ తక్కువగా కన్పిస్తున్నాయి. అయితే ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేకుండానే ఈ బైక్ను వెబ్సైట్ నుంచి తొలగించిన తీరును బట్టి చూస్తే దీన్ని కేవలం తాత్కాలికంగా కాకుండా, శాశ్వతంగానే మార్కెట్ నుంచి నిలిపివేస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తోంది.
ఈ బైక్ ఎటువంటి ఫీచర్లను అందించేది?: ఈ హోండా CB300F మోటార్సైకిల్ను ఆకర్షణీయమైన లుక్ కోసం గానీ, సెగ్మెంట్లో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం గానీ డిజైన్ చేయలేదు. స్మూత్ రైడ్, ఈజీ హ్యాండ్లింగ్, నమ్మదగిన పనితీరు కోసమే దీన్ని రూపొందించారు. ఈ బైక్లో 293.52cc ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 24 bhp పవర్, 25.6 Nm టార్క్ అందిస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ జత చేశారు.
ఇక దీని ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, దీని జాబితాలో డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, USD ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్, ఫుల్-LED లైటింగ్, USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. GST మార్పులకు ముందు, ఈ మోటార్సైకిల్ ధర సుమారుగా రూ. 1.70 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉండేది. టాక్స్ తగ్గాక ధర రూ. 1.55 లక్షలకు చేరుకుంది. దీంతో హోండా హార్నెట్ ధరకు దగ్గరై, ఇండియాలో అత్యంత చవకైన 300cc బైకుల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.