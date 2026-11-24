సరికొత్త ఇంజిన్తో 'హోండా CB500' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
బైక్ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సరికొత్త CB500 మోడల్ను హోండా భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
Published : November 24, 2026 at 1:33 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా మోటార్సైకిల్ ఇండియా తన సరికొత్త హోండా CB500 (Honda CB500) బైక్ను భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. బైక్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ మోడల్లో భారత మార్కెట్లో చాలా కాలంగా కొరవడిన పెద్ద, ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్ను అందించారు. కంపెనీ దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 2.75 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని సేల్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ వెబ్సైట్ను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.
హోండా CB500 పవర్ట్రెయిన్: ఇందులో సరికొత్త 501cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 5,250rpm వద్ద 28hp, 3,750rpm వద్ద 43.3Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీంతో ఇది భారత మార్కెట్లో హోండా అతిపెద్ద ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ మోటార్సైకిల్గా నిలిచింది. ఈ ఇంజిన్కు 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ జతచేశారు. ఈ బైక్లో స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్ కూడా ఉంది.
హోండా CB500 హార్డ్వేర్ & ప్రత్యేకతలు: హోండా CB500 మోటార్సైకిల్లో 19-అంగుళాల ముందు చక్రం, 17-అంగుళాల వెనుక చక్రం ఉన్నాయి. మెరుగైన బ్రేకింగ్ కోసం డ్యూయల్ డిస్క్ బ్రేకులతో పాటు డ్యూయల్-ఛానల్ ABS సిస్టమ్ను అందించారు. సస్పెన్షన్ విషయానికొస్తే, ముందువైపు సంప్రదాయ టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులు, వెనుకవైపు ప్రీలోడ్-అడ్జస్టబుల్ గ్యాస్-ఛార్జ్డ్ ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్లు ఉన్నాయి.
189 కిలోల బరువుతో వస్తున్న ఈ బైక్ తన విభాగంలో చాలా తేలికైనదిగా నిలుస్తోంది. మార్కెట్లో ఉన్న హోండా CB350 బరువు 181 కిలోలు కాగా, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 బరువు 195 కిలోలుగా ఉంది. అంతేకాకుండా, ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై సులభంగా ప్రయాణించేందుకు వీలుగా ఇందులో 168 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ను ఇచ్చారు.
హోండా CB500 వేరియంట్లు: ఈ CB500 మోటార్సైకిల్ భారత మార్కెట్లో మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
- అల్లాయ్ (Alloy)
- స్పోక్ (Spoke)
- స్పోక్ విత్ స్ట్రిప్స్ (Spoke with Stripes)
వేరియంట్ల వారీగా దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు:
- అల్లాయ్ (బేస్): రూ. 2.75 లక్షలు
- స్పోక్ (మిడ్-స్పెక్): రూ. 3 లక్షలు
- స్పోక్ విత్ స్ట్రిప్స్ (టాప్-టైర్): రూ. 3.02 లక్షలు
కలర్ ఆప్షన్లు:
- అల్లాయ్ వేరియంట్: పెర్ల్ ఇగ్నియస్ బ్లాక్, పెర్ల్ డీప్ గ్రౌండ్ గ్రే
- స్పోక్ వేరియంట్: రెబెల్ రెడ్ మెటాలిక్, మ్యాట్ స్టీల్ సిల్వర్ మెటాలిక్
- స్పోక్ విత్ స్ట్రిప్స్ వేరియంట్: పెర్ల్ ఇగ్నియస్ బ్లాక్ విత్ స్ట్రైప్స్
|వేరియంట్
|కలర్ ఆప్షన్లు
|వీల్ టైప్
|ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
|CB500 Alloy
|అల్లాయ్ వీల్స్
|రూ. 2.75 లక్షలు
|CB500 Spoke
|క్రాస్-స్పోక్ ట్యూబ్లెస్
|రూ. 3 లక్షలు
|CB500 Spoke with Stripes
|క్రాస్-స్పోక్ ట్యూబ్లెస్
|రూ. 3.02 లక్షలు
ఈ మోటార్సైకిల్లోని అన్ని వేరియంట్లలో హోండా సెలెక్టబుల్ టార్క్ కంట్రోల్ (HSTC - ట్రాక్షన్ కంట్రోల్), అనలాగ్-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్, హోండా రోడ్సింక్ కనెక్టివిటీ వంటి అధునాతన ఫీచర్లను స్టాండర్డ్గా అందిస్తున్నారు.