హోండా నుంచి 'మాక్సీ-స్టైల్' స్కూటర్- రూ. 1.70 లక్షలకే!
హోండా మోటార్సైకిల్ తన కొత్త 'మాక్సీ-స్టైల్' స్కూటర్ 'హోండా ADV 160'ని విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 1.70 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : August 25, 2026 at 8:15 PM IST
Hyderabad: హోండా మోటార్సైకిల్ & స్కూటర్ ఇండియా (HMSI) తన కొత్త మ్యాక్సీ-స్టైల్ స్కూటర్ 'హోండా ADV 160' (Honda ADV 160) ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ స్కూటర్ ధరను రూ. 1.70 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించింది.
ఈ స్కూటర్ మార్కెట్లో ఉన్న యమహా ఏరాక్స్ 155 (Yamaha Aerox 155), హీరో జూమ్ 160 (Hero Xoom 160)తో నేరుగా పోటీ పడనుంది. అయితే, పోటీదారులతో పోలిస్తే దీని ధర చాలా ఎక్కువ. యమహా ఏరాక్స్ 155 ధర రూ. 1.45 లక్షలు కాగా, హీరో జూమ్ 160 ధర రూ. 1.43 లక్షలుగా ఉంది.
ఈ హోండా ADV 160 స్కూటర్ అత్యంతం ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇది భారతదేశంలో హోండా మొట్ట మొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ (Flex-Fuel) స్కూటర్. ఇది E0 నుంచి E85 వరకు ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్తో నడవగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
హోండా ADV 160 ఇంజిన్: ఈ కొత్త స్కూటర్లో కంపెనీ 157cc, సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను ఉపయోగించింది. ఇది 16 bhp పవర్, 14.9 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్తో పాటు CVT ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అందించారు. ఇది నగరంలో స్మూత్ రైడింగ్కు, హైవేలపై సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణానికి అవసరమైన పవర్ను అందిస్తుంది.
ఈ ఇంజిన్ E85-కంప్లియంట్ (అనుకూలమైనది). అంటే ఇది 85 శాతం వరకు ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్తో కూడా సులభంగా నడుస్తుంది. హోండా మోటార్సైకిల్ ప్రకారం, ఈ హోండా ADV 160 స్కూటర్ను నగర రహదారులపై రోజువారీ ప్రయాణాలకు, వారాంతపు ట్రిప్పులు (వీకెండ్ రైడ్స్) రెండింటికీ అనుకూలంగా ఉండేలా డిజైన్ చేశారు.
హోండా ADV 160 ఫీచర్లు:
- డిస్ప్లే: ఇందులో అధునాతనమైన 5-అంగుళాల కలర్ TFT డిస్ప్లేను అందించారు.
- కీలెస్ ఇగ్నిషన్: దీనిలో స్మార్ట్ కీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దీనివల్ల చావి (కీ) అవసరం లేకుండానే కీలెస్ ఇగ్నిషన్ ద్వారా స్కూటర్ స్టార్ట్ చేయవచ్చు.
- కనెక్టివిటీ: ఇందులో హోండా రోడ్సింక్ (Honda RoadSync) కనెక్టివిటీ సిస్టమ్ ఉంది. దీని సహాయంతో మీ స్మార్ట్ఫోన్ను కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
- నావిగేషన్: రోడ్సింక్ సిస్టమ్ ద్వారా డిస్ప్లేపైనే టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ (Turn-by-Turn Navigation) లభిస్తుంది.
- ట్రాక్షన్ కంట్రోల్: రైడర్ సేఫ్టీ కోసం హోండా తన ప్రత్యేకమైన ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ 'హోండా సెలెక్టబుల్ టార్క్ కంట్రోల్' (HSTC)ను ఇందులో అమర్చింది. ఇది బైక్ జారిపోకుండా నియంత్రిస్తుంది.
- స్టోరేజ్ స్పేస్: ఈ స్కూటర్ సీటు కింద 27 లీటర్ల భారీ అండర్-సీట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ లభిస్తుంది. ఇందులో ఫుల్-ఫేస్ హెల్మెట్ను కూడా సులభంగా దాచుకోవచ్చు.
- మరికొన్ని ఫీచర్లు: ప్రయాణంలో ఫోన్ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి USB ఛార్జింగ్ సాకెట్, సర్దుబాటు చేసుకునే వీలున్న విండ్స్క్రీన్, అడ్వెంచర్ లుక్ కోసం బ్లాక్-ప్యాటర్న్ టైర్లు ఉన్నాయి.
హోండా ADV 160 ఛాసిస్ & సస్పెన్షన్: కొత్త హోండా ADV 160 బరువు 133 కిలోలు. ఇందులో ముందు వైపు 14-అంగుళాల వీల్, వెనుక వైపు 13-అంగుళాల వీల్ సెటప్ను అందించారు. అలాగే దీనికి టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్, వెనుక భాగంలో ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్ సస్పెన్షన్లను అమర్చారు. బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ విషయానికి వస్తే, ఈ స్కూటర్లో ముందు, వెనుక డిస్క్ బ్రేక్లతో పాటు సింగిల్-ఛానల్ ABS సదుపాయం కూడా ఉంది. ఇక ఈ స్కూటర్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ సామర్థ్యం 8.1 లీటర్లుగా ఉండగా, దీని సీటు ఎత్తు 780 mmగా ఉంది.