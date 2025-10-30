ఈ స్కూటరే కావాలట- 3.5కోట్ల మంది కొన్న మోడల్ ఇదే!
"హోండా యాక్టివా" అరుదైన రికార్డ్- 35 మిలియన్లతో సేల్స్లో టాప్ గేర్!
Published : October 30, 2025 at 4:03 PM IST
Hyderabad: దేశంలో రెండవ అతిపెద్ద ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హోండా మోటార్సైకిల్స్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. కంపెనీ నుంచి వచ్చిన "హోండా యాక్టివా" ఏకంగా 35 మిలియన్ (3.5 కోట్లు) యూనిట్లకు పైగా అమ్మకాలను సాధించి రికార్డ్ సృష్టించింది. ఈ స్కూటర్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దీన్ని 2001లో ప్రవేశపెట్టగా అప్పటి నుంచి అందరి ఫేవరెట్ స్కూటీగా మారి ప్రస్తుతం ఈ మైలురాయిని చేరుకుంది.
ప్రస్తుత హోండా యాక్టివా శ్రేణిలో "యాక్టివా 110", "యాక్టివా 125", "యాక్టివా-e" ఉన్నాయి. భారతదేశంలో హోండా ద్విచక్ర వాహన ప్రయాణం 1999లో హీరో మోటోకార్ప్తో జాయింట్ వెంచర్ ద్వారా ప్రారంభమైంది. HMSI ఆధ్వర్యంలో కంపెనీ మొట్టమొదటి స్వదేశీ ఉత్పత్తి అయిన "హోండా యాక్టివా" 2001లో విడుదలయింది. హోండా యాక్టివా 2015లో మొదటిసారి 10 మిలియన్ల కస్టమర్లను చేరుకుందని, ఆ తర్వాత 2018లో 20 మిలియన్లు, ఇప్పుడు అంటే 2025లో ఏకంగా 35 మిలియన్లు చేరుకుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ ప్రయాణం లక్షలాది మంది కస్టమర్లకు కంపెనీపై ఉన్న విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
భారతదేశంలో హోండా యాక్టివా ప్రయాణం: 2001లో హోండా మోటార్సైకిల్స్ నుంచి పూర్తిగా స్వదేశీ ఉత్పత్తిగా వచ్చిన "హోండా యాక్టివా" స్కూటర్ గత 24 సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన స్కూటర్గా నిలిచింది. ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి 30 మిలియన్లకు పైగా యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి.
హోండా యాక్టివా వేరియంట్లు: ప్రస్తుతం హోండా యాక్టివా మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అవి: హోండా "యాక్టివా 110", "యాక్టివా 125", ఇటీవలే ప్రారంభించిన హోండా "యాక్టివా-e".
- హోండా "యాక్టివా 110" 109.51cc BS-VI ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 7.73 bhp, 8.9 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 59.5 km/l ఇంధన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీని ధర రూ. 78,684 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
- మరోవైపు హోండా "యాక్టివా 125"లో OBD2B కంప్లైంట్ కలిగిన మోడిఫైడ్ 123.92 cc, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 8.3 bhp పవర్, 10.15 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 51.23 km/l మైలేజీని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ "హోండా యాక్టివా 125" ధరలు రూ. 82,257 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
- హోండా "యాక్టివా-e" గురించి చెప్పాలంటే ఇది ఈ జపనీస్ కంపెనీ భారత ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్లోకి ప్రవేశించడాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ స్కూటర్ ప్రారంభ ధర రూ. 1.17 లక్షలు. ఇది 3 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను కలిగి ఉంది. ఇది 6 kW మోటారుకు శక్తినిస్తుంది. ఈ స్కూటీ సింగిల్ ఛార్జ్పై 102 km రేంజ్ని అందిస్తుంది.
500 మిలియన్ వాహనాల ఉత్పత్తి: హోండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 500 మిలియన్ల ద్విచక్ర వాహనాల ఉత్పత్తి ఘనతను సాధించింది. కంపెనీ ఈ ఏడాది ప్రారంభం నాటికి ఈ మైలురాయిని చేరుకుంది. వాటిలో చారిత్రాత్మక చివరి (500 millionth) యూనిట్గా "హోండా యాక్టివా"ను భారతదేశంలోని గుజరాత్లోని విఠలాపూర్ ప్లాంట్లో ఉత్పత్తి చేశారు.