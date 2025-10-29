హోండా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV కాన్సెప్ట్ రివీల్- ఎలా ఉందో చూశారా?
"హోండా 0 α ఎలక్ట్రిక్ SUV" కాన్సెప్ట్ వెల్లడి- వివరాలు ఇవే!
Published : October 29, 2025 at 4:26 PM IST
Hyderabad: జపాన్ కార్ల తయారీ సంస్థ హోండా తన ఫుల్లీ ఎలక్ట్రిక్ SUV కాన్సెప్ట్ మోడల్ను జపాన్ మొబిలిటీ షో 2025లో ఆవిష్కరించింది. జపాన్ మొబిలిటీ షో 2025 మొదటి రోజున హోండా తన ఎలక్ట్రిక్ కాన్సెప్ట్ మోడల్ను "హోండా 0 α (ఆల్ఫా) ఎలక్ట్రిక్ SUV"గా పరిచయం చేసింది. ఈ SUV ఉత్పత్తి 2027లో ప్రారంభమవుతుంది. అదే సంవత్సరం భారత మార్కెట్లోకి కూడా ఈ కారును విడుదల చేయనున్నారు.
హోండా 0 α అనేది కంపెనీ 0-సిరీస్ EV కుటుంబంలో అతి చిన్న, అత్యంత సరసమైన మోడల్. కంపెనీ మొదట దీన్ని జపాన్, భారత మార్కెట్లలో మాత్రమే విడుదల చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. హోండా మాటల్లో చెప్పాలంటే ఈ "0 α" మోడల్ను పట్టణ, సహజ వాతావరణాలకు అనుగుణంగా ఉండే SUVగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దీన్ని "Excellent Passenger Comfort" (ప్రయాణీకులకు అద్భుతమైన సౌకర్యం) అందించడం కోసం రూపొందిస్తున్నట్లుగా చెబుతోంది.
హోండా 0α SUV డిజైన్, కొలతలు: ఈ కొత్త "హోండా 0α" అనేది 2025లో గతంలో ఆవిష్కరించిన పెద్ద హోండా 0 SUV స్కేల్-డౌన్ వెర్షన్. ఇది అదే 'Thin, Light, and Wise' అభివృద్ధి తత్వాన్ని స్వీకరించింది. హోండా తగినంత గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉన్న, కానీ పెద్దగా పొడుగ్గా లేని SUVని సృష్టించాలనుకుంది. ఈ లక్ష్యంతో SUV నుంచి ఆశించినంత విశాలమైన నిర్మాణాన్ని నిలుపుకొంటూ 'సన్నని' క్యాబిన్ను రూపొందించినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
దీని గ్రిల్ ఏరియాను సీల్డ్, గ్లాస్-బ్లాక్ ప్యానెల్తో భర్తీ చేశారు. దీనిలో ఛార్జ్ పోర్ట్ ఉంటుంది. దాని పైన LED హెడ్లైట్లలోకి ప్రవహించే ఫుల్-విడ్త్ LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్ ఉంటుంది. ముందు బంపర్లో స్కిడ్ ప్లేట్ వంటి విజువల్ ఎఫెక్ట్ను సృష్టించే సిల్వర్ ఇన్సర్ట్లు ఉన్నాయి. ఈ ప్రొటోటైప్ గుడ్ఇయర్ టైర్లతో కూడిన డ్యూయల్-టోన్, 19-అంగుళాల చక్రాలపై నడుస్తుంది.
ఈ కారు రూఫ్కు బ్లాక్ కలర్ ఫినిషింగ్ అందించారు. దీని A-, B-స్తంభాలకు కూడా బ్లాక్ పెయింట్ చేశారు. ఇంకా C-స్తంభం గమనించదగ్గ మందంగా, వెడల్పుగా ఉంటుంది. వెనుక భాగం బాక్సీ డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది స్లాబ్-సైడెడ్, దాదాపు MPV-లాగా, U-ఆకారంలో, వెడల్పాటి టెయిల్లైట్లతో ఉంటుంది.
కంపెనీ దీని సాంకేతిక వివరాలను వెల్లడించనప్పటికీ ఈ కొత్త "0α" SUV హ్యుందాయ్ "క్రెటా ఎలక్ట్రిక్", మారుతి సుజుకి "ఇ-విటారా" వంటి కార్ల కంటే పెద్దదని, "BYD Atto 3"కి దగ్గరగా ఉందని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
హోండా 0α SUV బ్యాటరీ, మోటార్: కంపెనీ ప్రొడక్షన్-స్పెక్ హోండా "0α" SUVని పరిచయం చేయడానికి దాదాపు ఒక సంవత్సరం సమయం పట్టవచ్చు. కానీ ఇది ముందు చక్రాలను నడిపే సింగిల్-మోటార్ సెటప్ను ఉపయోగిస్తుందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. దీని బ్యాటరీ పరిమాణం 50-70 kWh మధ్య ఉండవచ్చు. హోండా "0α" SUV 400 నుంచి 500 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందించొచ్చని భావిస్తున్నారు.
హోండా 0α SUV ధర: హోండా ఈ కారును 2027లో విడుదల చేయనుంది. ఈ హోండా 0α ఎలక్ట్రిక్ SUVని స్థానికంగా ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. కానీ దీని పరిమాణం, బ్యాటరీ ఎంపికలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే దీని ధర రూ. 20 నుంచి రూ. 30 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.