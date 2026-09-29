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అప్‌గ్రేడెడ్ ఫీచర్లతో 'HMD వైబ్ 2 ప్రో 5G' లాంఛ్- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!

HMD 'వైబ్' సిరీస్‌లో కొత్తగా "HMD వైబ్ 2 ప్రో 5G" భారత్‌లో విడుదలైంది. ఇందులో డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్, 120Hz డిస్‌ప్లే, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో పెద్ద బ్యాటరీ వంటి అప్‌గ్రేడెడ్ ఫీచర్లను అందించారు.

HMD వైబ్ 2 ప్రో 5G
HMD వైబ్ 2 ప్రో 5G (ఫొటో క్రెడిట్: X/@HMD India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2026 at 6:56 PM IST

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Hyderabad: ఫిన్లాండ్‌కు చెందిన ప్రముఖ మొబైల్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ HMD సరికొత్త బడ్జెట్ ఫోన్ "HMD వైబ్ 2 ప్రో 5G"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్​ సిరీస్​లో గతేడాది "HMD వైబ్ 5G"ను విడుదల కాగా, ఆ తర్వాత గత మే నెలలో దీని తదుపరి వెర్షన్ "HMD వైబ్ 2 5G"ను తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు, అదే శ్రేణిలో కంపెనీ మరో బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ప్రారంభించింది. మే నెలలో విడుదలైన "HMD వైబ్​ 2 5G"తో పోలిస్తే, ఈ కొత్త ఫోన్ డిస్‌ప్లే, కెమెరా, బ్యాటరీ సామర్థ్యాలలో మెరుగైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.

HMD వైబ్ 2 ప్రో 5G వేరియంట్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు రకాల RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లో లభిస్తుంది.

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 15,999
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 17,999

కంపెనీ వీటిపై లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. దీంతో ఈ రెండు వేరియంట్లను వరుసగా రూ. 14,999, రూ. 16,999 ధరలకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే, ఇది పరిమిత కాల ఆఫర్ మాత్రమేనని గమనించాలి.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మూడు విభిన్న రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:

  • సిల్వర్ మిస్ట్ (Silver Mist)
  • ఆక్వా గ్రీన్ (Aqua Green)
  • కాస్మిక్ పర్పుల్ (Cosmic Purple)
HMD వైబ్ 2 ప్రో 5G
వేరియంట్లుఅసలు ధరఆఫర్ ధరకలర్ ఆప్షన్లు
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 15,999రూ. 14,999
  • సిల్వర్ మిస్ట్ (Silver Mist)
  • ఆక్వా గ్రీన్ (Aqua Green)
  • కాస్మిక్ పర్పుల్ (Cosmic Purple)
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్రూ. 17,999రూ. 16,999

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