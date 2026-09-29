అప్గ్రేడెడ్ ఫీచర్లతో 'HMD వైబ్ 2 ప్రో 5G' లాంఛ్- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!
HMD 'వైబ్' సిరీస్లో కొత్తగా "HMD వైబ్ 2 ప్రో 5G" భారత్లో విడుదలైంది. ఇందులో డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్, 120Hz డిస్ప్లే, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పెద్ద బ్యాటరీ వంటి అప్గ్రేడెడ్ ఫీచర్లను అందించారు.
Published : September 29, 2026 at 6:56 PM IST
Hyderabad: ఫిన్లాండ్కు చెందిన ప్రముఖ మొబైల్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ HMD సరికొత్త బడ్జెట్ ఫోన్ "HMD వైబ్ 2 ప్రో 5G"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ సిరీస్లో గతేడాది "HMD వైబ్ 5G"ను విడుదల కాగా, ఆ తర్వాత గత మే నెలలో దీని తదుపరి వెర్షన్ "HMD వైబ్ 2 5G"ను తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు, అదే శ్రేణిలో కంపెనీ మరో బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ను ప్రారంభించింది. మే నెలలో విడుదలైన "HMD వైబ్ 2 5G"తో పోలిస్తే, ఈ కొత్త ఫోన్ డిస్ప్లే, కెమెరా, బ్యాటరీ సామర్థ్యాలలో మెరుగైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
HMD వైబ్ 2 ప్రో 5G వేరియంట్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు రకాల RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో లభిస్తుంది.
Okay, we’ve been keeping this one under wraps long enough. Meet the HMD Vibe2 Pro 5G. More Vibe, more Pro, and a whole lot more to experience. And if you’ve been waiting for the next big Vibe, this one’s Gotta feel it. Coming to Flipkart on 8th October. #HMD #HMDIndia #HMDPro #Vibe2Pro #Vibe #gottafeelit (HMD Vibe2 Pro, HMD Vibe2 Pro launch, HMD smartphone, HMD India, new 5G smartphone, Pro smartphone, HMD Vibe2 Pro India)— HMD India (@HMDdevicesIN) September 29, 2026
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 15,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 17,999
కంపెనీ వీటిపై లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. దీంతో ఈ రెండు వేరియంట్లను వరుసగా రూ. 14,999, రూ. 16,999 ధరలకే కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే, ఇది పరిమిత కాల ఆఫర్ మాత్రమేనని గమనించాలి.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మూడు విభిన్న రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి:
- సిల్వర్ మిస్ట్ (Silver Mist)
- ఆక్వా గ్రీన్ (Aqua Green)
- కాస్మిక్ పర్పుల్ (Cosmic Purple)
|HMD వైబ్ 2 ప్రో 5G
|వేరియంట్లు
|అసలు ధర
|ఆఫర్ ధర
|కలర్ ఆప్షన్లు
|6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 15,999
|రూ. 14,999
|8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 17,999
|రూ. 16,999