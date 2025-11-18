హీరో మోటోకార్ప్ నుంచి స్పెషల్ ఎడిషన్- క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఫీచర్తో వస్తోంది!
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V కంబాట్ ఎడిషన్ ఆవిష్కారం- ఎలా ఉందో చూశారా?
Published : November 18, 2025 at 5:04 PM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్ ఇటీవలే తన కమ్యూటర్ బైక్ "హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R"ను రైడ్-బై-వైర్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, రైడింగ్ మోడ్లతో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ ఫీచర్లను "హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V"కి కొత్త కంబాట్ ఎడిషన్గా జోడించింది. ఇందులో బూడిద, పసుపు కలర్ పెయింట్ స్కీమ్, కొత్త హెడ్లైట్ ఉన్నాయి.
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V కంబాట్ ఎడిషన్లో కొత్తగా ఏం ఉంది?: కంపెనీ ఇప్పటికే "హీరో జూమ్ 110", "హీరో కరిజ్మా XMR"లను కంబాట్ ఎడిషన్లలో విక్రయిస్తోంది. అదేవిధంగా "హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V" కంబాట్ ఎడిషన్ కూడా బూడిద, పసుపు కలర్ పెయింట్ స్కీమ్ను కలిగి ఉంది. అదనంగా ఈ కంబాట్ ఎడిషన్ రైడ్-బై-వైర్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది క్రూయిజ్ కంట్రోల్, రైడింగ్ మోడ్ల(Rain, Road, Sport)తో వస్తుంది. వీటిని హీరో "ఎక్స్ట్రీమ్ 250R"లో కనిపించే కొత్త కలర్-LCD డాష్బోర్డ్ ద్వారా నియంత్రించవచ్చు.
ఈ "ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V" కంబాట్ ఎడిషన్ హెడ్లైట్ కూడా "ఎక్స్ట్రీమ్ 250R" మాదిరిగానే ఉంటుంది. గతంలో హీరో "ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V" రిఫ్లెక్టర్ ఆధారిత LED హెడ్లైట్ను కలిగి ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఇది "250R" LED ప్రొజెక్టర్ యూనిట్కు బదులుగా 'H' DRL ను కలిగి ఉంది. ఇది తాజా హీరో మోడళ్లకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
ధర వివరాలు: హీరో మోటోకార్ప్ తన వెబ్సైట్లో కొత్త కంబాట్ ఎడిషన్కు సంబంధించిన ఫీచర్ల వివరాలను అందించింది. కానీ దీని ధర ఇంకా వెల్లడించలేదు. అయితే కంపెనీ త్వరలోనే ఈ మోటార్సైకిల్ను మార్కెట్లో లాంఛ్ చేయొచ్చని భావిస్తున్నారు.
ఇదే తరహా ఫీచర్లతో కూడిన టాప్-స్పెక్ హీరో "ఎక్స్ట్రీమ్ 125R" తదుపరి వేరియంట్ కంటే రూ. 12,000 ఎక్కువ ధరను కలిగి ఉంది. ఇప్పుడు ఈ హీరో "ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V" ధరను కూడా అదే విధంగా నిర్ణయించవచ్చు. ఇకపోతే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో "హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V" ధర రూ. 1.30 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.