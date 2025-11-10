ETV Bharat / technology

హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125Rలో కొత్త వేరియంట్- ఓ లుక్కేద్దాం రండి!

డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో కొత్త హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125R- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

New Hero Xtreme 125R Launched with Dual-Channel ABS
New Hero Xtreme 125R Launched with Dual-Channel ABS (Photo Credit- Hero MotoCorp)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: దేశంలో అతిపెద్ద ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్ తన కొత్త "హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125R"ను కమ్యూటర్ విభాగంలో విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్ "హీరో గ్లామర్‌ఎక్స్" మాదిరిగానే రైడర్ ఎయిడ్స్, టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది. అయితే కంపెనీ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ను దాటవేసి బదులుగా కొత్త, టాప్-స్పెక్ వేరియంట్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త వేరియంట్ ధర రూ. 1.04 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్), దీనిని "ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125R" శ్రేణిలో అగ్రస్థానంలో ఉంచింది.

కొత్త హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125R ఫీచర్లు: ఈ కొత్త వేరియంట్ "హీరో గ్లామర్‌ఎక్స్"లోని అనేక ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. దీని ఇతర ఫీచర్లలో రైడ్-బై-వైర్ థ్రోటిల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, కొత్త 4.2-అంగుళాల కలర్ LCD డిస్​ప్లేతో పాటు ఎకో, రోడ్, పవర్ అనే మూడు రైడింగ్ మోడ్‌లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ కొత్త వేరియంట్ రెండు వైపులా డిస్క్ బ్రేక్‌లు, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS కూడా కలిగి ఉంది.

Hero Xtreme 125R
Hero Xtreme 125R (Photo Credit- Hero MotoCorp)

హీరో గ్లామర్‌ఎక్స్ సెటప్ లాగానే "హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125R" కుడి వైపున డెడికేటెడ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ స్విచ్‌ ఉంది. ఇది ఎడమ వైపున రైడ్ మోడ్ సెలెక్టర్, మెనూ నావిగేషన్ బటన్‌లను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ టాప్-స్పెక్ మోడల్‌ను మిగిలిన లైనప్​ నుంచి డిఫరెంట్​గా ఉంచేందుకు హీరో మోటోకార్ప్ మూడు కొత్త డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్‌లను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. అవి: ఎరుపు, బూడిద, ఆకుపచ్చ. వీటిలో ప్రతీదీ కాంట్రాస్టింగ్ బ్లాక్ కలర్‌తో వస్తుంది.

Hero Xtreme 125R
Hero Xtreme 125R (Photo Credit- Hero MotoCorp)

కొత్త హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125R ఇంజిన్: యాంత్రికంగా ఈ మోటార్‌సైకిల్​లో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఇది హీరో గ్లామర్‌ఎక్స్ మాదిరిగానే 124.7cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 8,250 rpm వద్ద 11.4 bhp, 6,000 rpm వద్ద 10.5 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125R వేరియంట్‌లు, ధర: ఈ కొత్త ఎడిషన్ ప్రారంభంతో "హీరో ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125R" లైనప్‌లో ఇప్పుడు నాలుగు వేరియంట్‌లు ఉన్నాయి. అవి: బేస్ IBS (రూ. 89,000), ABS (రూ. 92,500), సింగిల్ సీట్‌తో కూడిన ABS (రూ. 92,500), రూ. 1.04 లక్షల ధరతో కొత్త డ్యూయల్-ఛానల్ ABS వేరియంట్.

