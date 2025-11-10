హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125Rలో కొత్త వేరియంట్- ఓ లుక్కేద్దాం రండి!
డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో కొత్త హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : November 10, 2025 at 10:54 AM IST
Hyderabad: దేశంలో అతిపెద్ద ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్ తన కొత్త "హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R"ను కమ్యూటర్ విభాగంలో విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్సైకిల్ "హీరో గ్లామర్ఎక్స్" మాదిరిగానే రైడర్ ఎయిడ్స్, టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది. అయితే కంపెనీ లాంఛ్ ఈవెంట్ను దాటవేసి బదులుగా కొత్త, టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త వేరియంట్ ధర రూ. 1.04 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్), దీనిని "ఎక్స్ట్రీమ్ 125R" శ్రేణిలో అగ్రస్థానంలో ఉంచింది.
కొత్త హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R ఫీచర్లు: ఈ కొత్త వేరియంట్ "హీరో గ్లామర్ఎక్స్"లోని అనేక ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. దీని ఇతర ఫీచర్లలో రైడ్-బై-వైర్ థ్రోటిల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, కొత్త 4.2-అంగుళాల కలర్ LCD డిస్ప్లేతో పాటు ఎకో, రోడ్, పవర్ అనే మూడు రైడింగ్ మోడ్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ కొత్త వేరియంట్ రెండు వైపులా డిస్క్ బ్రేక్లు, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS కూడా కలిగి ఉంది.
హీరో గ్లామర్ఎక్స్ సెటప్ లాగానే "హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R" కుడి వైపున డెడికేటెడ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ స్విచ్ ఉంది. ఇది ఎడమ వైపున రైడ్ మోడ్ సెలెక్టర్, మెనూ నావిగేషన్ బటన్లను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ టాప్-స్పెక్ మోడల్ను మిగిలిన లైనప్ నుంచి డిఫరెంట్గా ఉంచేందుకు హీరో మోటోకార్ప్ మూడు కొత్త డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. అవి: ఎరుపు, బూడిద, ఆకుపచ్చ. వీటిలో ప్రతీదీ కాంట్రాస్టింగ్ బ్లాక్ కలర్తో వస్తుంది.
కొత్త హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R ఇంజిన్: యాంత్రికంగా ఈ మోటార్సైకిల్లో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఇది హీరో గ్లామర్ఎక్స్ మాదిరిగానే 124.7cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 8,250 rpm వద్ద 11.4 bhp, 6,000 rpm వద్ద 10.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R వేరియంట్లు, ధర: ఈ కొత్త ఎడిషన్ ప్రారంభంతో "హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 125R" లైనప్లో ఇప్పుడు నాలుగు వేరియంట్లు ఉన్నాయి. అవి: బేస్ IBS (రూ. 89,000), ABS (రూ. 92,500), సింగిల్ సీట్తో కూడిన ABS (రూ. 92,500), రూ. 1.04 లక్షల ధరతో కొత్త డ్యూయల్-ఛానల్ ABS వేరియంట్.