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లడఖ్ రోడ్లపై 'Hero' గర్జన: 'Xpulse 421' లుక్ రివీల్

అడ్వెంచర్ బైక్ లవర్స్‌ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న హీరో మోటర్​కార్ప్​ హై-కెపాసిటీ అడ్వెంచర్ మోటార్‌సైకిల్‌ "Xpulse 421" లడఖ్ రోడ్లపై టెస్టింగ్‌లో కనిపించింది. క్యామోఫ్లేజ్‌తో కవర్ చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు బైక్ లుక్, సైజ్ వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.

Hero Xpulse 210
Hero Xpulse 210 (Photo Credit- Hero MotoCorp)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 8:25 PM IST

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Hyderabad: హీరో మోటార్​కార్ప్​కి చెందిన ఆఫ్-రోడ్ మోటార్‌సైకిల్ Xpulse 210కు మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ ఉంది. తాజాగా దీని పవర్‌ఫుల్ వెర్షన్ Xpulse 421ను లాంఛ్ చేసేందుకు కంపెనీ సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో భాగంగా బైక్‌ను వరుసగా టెస్ట్ చేస్తోంది. ఇటీవల లడఖ్ పర్వత ప్రాంతంలో ట్రయల్స్ నిర్వహిస్తుండగా ఈ బైక్ కెమెరాకు చిక్కింది. సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న "Xpulse 421" చిత్రాలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

దీని ద్వారా ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న హీరో మోటర్​కార్ప్​ హై-కెపాసిటీ అడ్వెంచర్ మోటార్‌సైకిల్‌కు సంబంధించి పలు కీలక వివరాలు బయటపడ్డాయి. ఈ మోటార్‌సైకిల్​ను మొదట EICMA 2024లో డిజైన్ స్కెచ్ రూపంలో ప్రదర్శించారు. ఇప్పుడు ఇది రహదారిపై టెస్టింగ్‌లో కనిపించడంతో ప్రొడక్షన్ దశకు చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ బైక్‌కు సంబంధించి ఇప్పటివరకు బయటకు వచ్చిన వాటిలో ఇవే అత్యంత క్లియర్ చిత్రాలు.

టెస్టింగ్ సమయంలో ఈ బైక్‌ను పూర్తిగా క్యామోఫ్లేజ్ చేశారు. అయినప్పటికీ, దీని ఓవరాల్ డిజైన్ సులభంగానే గుర్తించొచ్చు. ప్రస్తుతం ఉన్న "Xpulse 210"తో పోలిస్తే కొత్త "Xpulse 421" గణనీయంగా పెద్దదిగా కనిపిస్తోంది. ఇది ఎక్కువ ఎత్తు, పెద్ద ఇంధన ట్యాంక్, విస్తృతమైన బాడీవర్క్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ బైక్ ముందు భాగంలో ఎత్తైన విండ్‌స్క్రీన్, వర్టికల్‌గా అమర్చిన హెడ్‌ల్యాంప్ సెటప్ కనిపిస్తోంది. సైడ్ ప్రొఫైల్‌లో స్పష్టమైన స్కూప్‌తో కూడిన పొడవైన సింగిల్-పీస్ సీటు ఉంది. టెయిల్ సెక్షన్ మాత్రం కాస్త సన్నగా ఉంది.

నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్న ఫొటోల ద్వారా వెల్లడైన ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ బైక్‌లో పెద్ద చతురస్రాకార TFT డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. హీరో మోటోకార్ప్ ప్రస్తుత మోడళ్లలో దేనిలోనూ ఈ ఫీచర్ లేదు. టెస్ట్ బైక్‌లో ఈ డిస్‌ప్లేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసినప్పటికీ, దాని పరిమాణాన్ని బట్టి చూస్తే, ఇందులో నావిగేషన్, విస్తృతమైన రైడ్ డేటా, ఇతర కనెక్టివిటీ ఫీచర్లకు స్కోప్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

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