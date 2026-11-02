ఆవిష్కరణకు ముందే అంచనాలు పెంచేస్తున్న 'హీరో ఎక్స్పల్స్ 421'- టీజర్ వీడియో చూశారా?
హీరో అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఎక్స్పల్స్ 421 ఫస్ట్ లుక్ వచ్చేసింది. EICMA వేదికపై గ్లోబల్ ఆవిష్కరణకు ముందే కంపెనీ టీజర్ విడుదల చేసి సందడి చేసింది.
Published : November 2, 2026 at 8:49 PM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం హీరో మోటోకార్ప్, ఇటలీలో జరగనున్న EICMA 2026 ప్రదర్శనలో తన సరికొత్త అడ్వెంచర్ మోటార్సైకిల్ 'ఎక్స్పల్స్ 421' (XPulse 421)ను ఆవిష్కరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ గ్లోబల్ ఆవిష్కరణకు ముందే కంపెనీ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా 'ఎక్స్పల్స్ 421'కి సంబంధించిన టీజర్ను విడుదల చేసింది. తద్వారా దీని ఫస్ట్ లుక్ను అధికారికంగా రివీల్ చేసింది.
హీరో ఎక్స్పల్స్ 421 టీజర్ ఏం వెల్లడిస్తోంది?: టీజర్తో పాటు ఉన్న క్యాప్షన్, హ్యాష్ట్యాగ్లు ఈ సరికొత్త మోటార్సైకిల్ను EICMA 2026 ప్రదర్శనలో ఆవిష్కరించనున్నట్లు సూచిస్తున్నాయి. ఈ టీజర్లో పర్వత ప్రాంతాల్లో, కఠినమైన ఆఫ్-రోడ్ మార్గాల్లో బైక్ను నడుపుతున్న దృశ్యాలతో పాటు హీరో మోటోస్పోర్ట్స్ ర్యాలీ యాక్షన్కు సంబంధించిన గ్లింప్స్ ఉన్నాయి. అ అయితే, కంపెనీ అసలైన ప్రొడక్షన్-రెడీ (విక్రయానికి సిద్ధంగా ఉన్న) మోటార్సైకిల్ పూర్తి రూపాన్ని ఇంకా పూర్తిగా రివీల్ చేయలేదు.
గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, హీరో ఎక్స్పల్స్ 421 ఇటీవల లడఖ్లో టెస్టింగ్ చేస్తుండగా కనిపించింది. ఆ సమయంలో కనిపించిన చిత్రాల ప్రకారం.. ఈ బైక్ పొడవైన విండ్స్క్రీన్, పెద్ద ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, వైర్-స్పోక్ వీల్స్, లాంగ్-ట్రావెల్ సస్పెన్షన్తో కూడిన పక్కా అడ్వెంచర్-ఫోకస్డ్ డిజైన్ను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
హీరో ఎక్స్పల్స్ 421 పవర్ట్రెయిన్: ఈ మోటార్సైకిల్లో సరికొత్త లిక్విడ్-కూల్డ్ సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను అందించనున్నట్లు సమాచారం. దీని సామర్థ్యం సుమారు 420ccగా ఉండనుంది. ఈ శక్తివంతమైన ఇంజిన్ను సరికొత్త స్టీల్ ట్రెల్లిస్ ఫ్రేమ్లో అమర్చనున్నారు. హీరో సంస్థ దీని పనితీరుకు సంబంధించిన వివరాలను ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ కొత్త అడ్వెంచర్ (ADV) బైక్ సుమారు 40hp లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పవర్ను ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉంది.
హీరో ఎక్స్పల్స్ 421 ఫీచర్లు: టెస్ట్ మ్యూల్ (పరీక్షల కోసం ఉపయోగించే వాహనం)లో కనిపించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ బైక్లో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో కూడిన పెద్ద TFT డిస్ప్లే, మల్టిపుల్ రైడింగ్ మోడ్లు, లాంగ్ రైడ్స్ కోసం క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. EICMA వేదికగా ఈ బైక్ను ఆవిష్కరించిన తర్వాత, కొత్త ఎక్స్పల్స్ 421 సుమారు 2027 ప్రథమార్ధంలో (First Half) భారత మార్కెట్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
హీరో ఎక్స్పల్స్ 421 ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: భారతీయ మార్కెట్లో విడుదలైన తర్వాత ఈ మోటార్సైకిల్ అడ్వెంచర్ బైక్ విభాగంలో ఇప్పటికే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 450 (Royal Enfield Himalayan 450), కేటీఎం 390 అడ్వెంచర్ (KTM 390 Adventure) వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిచ్చే అవకాశం ఉంది. ధర విషయానికి వస్తే, కొత్త ఎక్స్పల్స్ 421 సుమారు రూ. 2.70 లక్షల నుంచి రూ. 2.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధర రేంజ్లో అందుబాటులోకి రావచ్చు.