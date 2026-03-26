హీరో విడా VX2 ప్లస్ KKR లిమిటెడ్ ఎడిషన్ లాంఛ్- రూ. 1.16 లక్షలకే!
Published : March 26, 2026 at 1:52 PM IST
Hyderabad: 2026 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) సీజన్ ప్రారంభానికి కేవలం కొన్ని రోజుల ముందు, దేశంలోనే అతిపెద్ద ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ అయిన హీరో మోటోకార్ప్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ విభాగం 'విడా', భారత మార్కెట్లో తన VX2 ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లో ఒక స్పెషల్ ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ను కంపెనీ 'విడా VX2 ప్లస్ KKR లిమిటెడ్ ఎడిషన్' పేరుతో ప్రవేశపెట్టింది. రూ. 1.16 లక్షల ధరతో (PM E-Drive సబ్సిడీతో కలిపి) లభించే ఈ మోడల్, 'Kolkata Knight Riders' ఫ్రాంచైజీ, దాని విశిష్టమైన రంగుల సమ్మేళనం నుంచి ప్రేరణ పొందింది. KKR ప్లేయర్ల సమక్షంలో 'Knights Unplugged 3.0' కార్యక్రమంలో ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను ఆవిష్కరించారు. ఈ నెల చివరి నాటికి, ఎంపిక చేసిన విడా డీలర్షిప్లలో ఇది పరిమిత సంఖ్యలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
విడా VX2 ప్లస్ KKR లిమిటెడ్ ఎడిషన్ డిజైన్: VX2 ప్లస్ KKR లిమిటెడ్ ఎడిషన్ రూపకల్పన విషయానికి వస్తే, దీన్ని ఆ జట్టుకు సంబంధించిన 'నైట్ పర్పుల్', 'గోల్డ్' రంగుల స్ఫూర్తితో రూపొందించారు. ఈ డిజైన్లో, 'పెర్ల్ బ్లాక్' బేస్పై గోల్డెన్ హాఫ్టోన్ గ్రేడియంట్ను పొందుపరిచారు, దీనిపై చిన్న చిన్న చుక్కలతో కూడిన ప్యాటెర్న్ ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా, ఆ ఫ్రాంచైజీ సాధించిన మూడు IPL ఛాంపియన్షిప్ విజయాలకు ప్రతీకగా, ఈ స్కూటర్ బాడీపై మూడు ప్రత్యేక గుర్తులను పొందుపరిచారు. స్కూటర్తో పాటు అదే ఊదా, బంగారు రంగుల కలయికతో రూపొందించిన ఒక 'లిమిటెడ్-ఎడిషన్' KKR-థీమ్ కలిగిన హెల్మెట్ను కూడా విడా అందిస్తోంది.
విడా VX2 ప్లస్ KKR లిమిటెడ్ ఎడిషన్ బ్యాటరీ, రేంజ్: విడా VX2 ప్లస్ KKR ఎడిషన్ను, దాని స్టాండర్డ్ మోడల్ టాప్-స్పెక్ 'ప్లస్' వేరియంట్ ఆధారంగా రూపొందించారు, దీనిలో అదే విధమైన మెకానికల్ సెటప్ ఉంటుంది. ఇది మొత్తం 3.4 kWh సామర్థ్యం గల రెండు రిమూవబుల్ బ్యాటరీలను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ బ్యాటరీలు సింగిల్ ఛార్జ్తో 142 కిలోమీటర్ల IDC పరిధిని అందిస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ గంటకు 80 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగాన్ని చేరుకోగలదు, అలాగే కేవలం 3.1 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 40 kmph వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఇది 8.04 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే 'డైరెక్ట్-డ్రైవ్ పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ మోటార్' ద్వారా పనిచేస్తుంది.
విడా VX2 ప్లస్ KKR లిమిటెడ్ ఎడిషన్ ధర: కంపెనీ ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ను రూ. 1.16 లక్షల ధరకు విడుదల చేసింది. ఇది సాధారణ విడా VX2 ప్లస్ మోడల్ కంటే రూ. 21,000 ఎక్కువ ఖరీదైనది. మార్కెట్లో సాధారణ మోడల్ ధర రూ. 94,800 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ) గా ఉంది.