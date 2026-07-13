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భారత్‌లోకి హీరో విడా VX2 ప్లస్ ఎంట్రీ: సింగిల్ ఛార్జ్​తో 187 km రేంజ్!

భారతదేశంలో సరికొత్త హీరో విడా VX2 ప్లస్ 4.4kWh ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ అధికారికంగా లాంఛ్ అయింది. 187 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇచ్చే ఈ స్కూటీ ధరను కంపెనీ రూ. 1.44 లక్షలగా నిర్ణయించింది.

Hero Vida VX2 Plus 4.4kWh Variant Launched In India
Hero Vida VX2 Plus 4.4kWh Variant Launched In India (Photo Credit- VidaWorld)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 11:23 AM IST

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Hyderabad: హీరో మోటోకార్ప్ భారతదేశంలో 4.4 kWh బ్యాటరీ వేరియంట్‌తో కూడిన 'విడా VX2 ప్లస్' (Vida VX2 Plus) ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను లాంఛ్ చేసింది. దీని ధర రూ. 1.44 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, హైదరాబాద్). 146 km (IDC) రేంజ్ అందించే 3.4 kWh బ్యాటరీ వేరియంట్‌తో పోలిస్తే, ఈ కొత్త మోడల్ పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్​తో 187 km (IDC) రేంజ్​ను అందిస్తుంది. కంపెనీ దీనితో పాటు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం పోర్టబుల్ ఛార్జర్‌ను ప్రామాణికంగా అందిస్తోంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కొత్త మోడల్ కూడా 3.4 kWh వేరియంట్ మాదిరిగానే నెక్సస్ బ్లూ, మెటాలిక్ గ్రే, మ్యాట్ వైట్, ఆటం ఆరెంజ్, మ్యాట్ లైమ్, పెర్ల్ బ్లాక్, పెర్ల్ రెడ్ వంటి రంగు ఎంపికలతో లభిస్తుంది.

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HERO VIDA VX2 PLUS

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