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మార్కెట్లోకి హీరో విడా 'Go FB' వేరియంట్: ధర, రేంజ్ వివరాలు ఇవే!

హీరో మోటోకార్ప్ విడా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ శ్రేణిలో రూ. 1.13 లక్షల ధరతో సరికొత్త 'Go FB' వేరియంట్‌ను లాంఛ్ చేసింది. ఫిక్స్‌డ్ బ్యాటరీతో వచ్చే ఈ మోడల్ 128 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందిస్తుంది.

Hero Vida VX2 Gets 4 Battery Options - Brand Introduces New 3.1 kWh Battery Pack
Hero Vida VX2 Gets 4 Battery Options - Brand Introduces New 3.1 kWh Battery Pack (Photo Credit- Vida Electric)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 2:23 PM IST

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Hyderabad: దేశీయ ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం 'హీరో మోటోకార్ప్'కు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ బ్రాండ్ 'విడా' (Vida) భారత మార్కెట్లో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు సరికొత్త వేరియంట్‌ను పరిచయం చేసింది. తన పాపులర్ విడా లైనప్‌ను విస్తరిస్తూ.. కొత్త 'గో ఎఫ్‌బి' (Go FB) వేరియంట్‌ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. ఈ సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను కంపెనీ రూ. 1.13 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

ఫిక్స్‌డ్ బ్యాటరీతో ప్రత్యేక సౌలభ్యం: ఈ కొత్త మోడల్‌లో శక్తివంతమైన 3.1 kWh ఫిక్స్‌డ్ (స్థిరమైన) బ్యాటరీని అమర్చారు. సాధారణంగా బ్యాటరీని బయటకు తీసి ఛార్జ్ చేసుకునే ఇబ్బంది లేకుండా, నేరుగా వాల్ సాకెట్ నుండే స్కూటర్‌ను ఛార్జ్ చేసుకోవాలని ఆశించే కొనుగోలుదారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని కంపెనీ దీనిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది. లైనప్‌లో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న 'రిమూవబుల్' (తీసివేయగల) బ్యాటరీ ఆప్షన్‌తో పాటు, ఇప్పుడు ఈ ఫిక్స్‌డ్ బ్యాటరీ వేరియంట్ కూడా వినియోగదారులకు అదనపు ఎంపికగా నిలవనుంది.

రేంజ్ & పనితీరు (Range & Performance): కొత్త విడా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'గో FB' వేరియంట్ పనితీరుకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

  • అద్భుతమైన రేంజ్: ఈ స్కూటర్ పూర్తి ఛార్జింగ్‌పై 128 కిలోమీటర్ల IDC-సర్టిఫైడ్ రేంజ్‌ను అందిస్తుంది.
  • టాప్ స్పీడ్: స్వింగ్‌ఆర్మ్‌పై అమర్చిన 6 kW ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సహాయంతో ఈ స్కూటర్ గంటకు గరిష్ఠంగా 70 కిలోమీటర్ల (Top Speed) వేగాన్ని అందుకోగలదు.
  • ఫాస్ట్ చార్జింగ్: ఇందులోని 3.1 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ కేవలం 65 నిమిషాల్లోనే 0% నుంచి 80% వరకు ఛార్జ్ అవుతుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

విడా VX2 గో FB ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ స్కూటర్‌లో స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ సదుపాయాన్ని అందించే 4.3-అంగుళాల LCD ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంది. అలాగే, ఇందులో సీటు కింద 27.2 లీటర్ల స్టోరేజ్ స్పేస్, DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉన్నాయి. దీనివల్ల బ్యాటరీని 65 నిమిషాల్లో 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

ఆగస్టు ప్రారంభం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అధీకృత డీలర్‌షిప్‌లలో ఈ కొత్త స్కూటర్ అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుందని విడా పేర్కొంది. ముఖ్యంగా, ఈ కొత్త ఫిక్స్‌డ్-బ్యాటరీ వేరియంట్ రాకతో, విడా VX2 ఇప్పుడు నాలుగు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో మొత్తం ఐదు వేరియంట్లలో లభిస్తోంది.

విడా VX2 వేరియంట్లుబ్యాటరీ ఆప్షన్లుIDC-సర్టిఫైడ్ రేంజ్
VX2 Go2.2kWh93 km
VX2 Go FB3.1kWh (fixed battery)128 km
VX2 Go3.4kWh146 km
VX2 Plus3.4kWh146 km
VX2 Plus4.4kWh187 km

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