విడా సరికొత్త రికార్డు: ఒకే ఏడాదిలో 2 లక్షల EVల విక్రయం!
ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మార్కెట్లో విడా సరికొత్త రికార్డు. ఒకే క్యాలెండర్ ఇయర్లో 2 లక్షల యూనిట్ల అమ్మకాలను దాటి అరుదైన ఘనత సాధించింది.
Published : October 31, 2026 at 8:30 PM IST
Hyderabad: హీరో మోటోకార్ప్కు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ బ్రాండ్ 'విడా' సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఒకే క్యాలెండర్ ఇయర్లో 2 లక్షల విక్రయాల మైలురాయిని అధిగమించింది. 2026 జనవరి 1 నుంచి అక్టోబర్ 29 మధ్యలోనే 2,00,143 యూనిట్లు అమ్ముడైనట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. 2025లో ఏడాది మొత్తం 1,13,021 యూనిట్లు విక్రయించగా, దానితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది 77 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. అంతేకాకుండా ఒక్క అక్టోబర్ నెలలోనే ఏకంగా 27,435 స్కూటర్లను డెలివరీ చేయడం ద్వారా బ్రాండ్ చరిత్రలోనే అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాల ఆల్టైమ్ రికార్డును నెలకొల్పింది.
2026లో హీరో విడా విక్రయాలు: విక్రయాల విషయానికి వస్తే, 2026 అక్టోబర్లో విడా 27,435 స్కూటర్లను డెలివరీ చేసింది. ఇది గత ఏడాది ఇదే కాలంలో నమోదైన 16,499 యూనిట్ల డెలివరీలతో పోలిస్తే 66 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తుంది.
అంతకుముందు, 2026 సెప్టెంబర్లో 24,435 యూనిట్లతో కంపెనీ అత్యుత్తమ నెలవారీ పనితీరు కనబరిచింది. ముఖ్యంగా, ఈ ఏడాది ఐదు నెలల్లో కంపెనీ నెలవారీ విక్రయాల్లో 20,000 యూనిట్ల మార్కును దాటడం విశేషం.
ఈ ఏడాది గమనించదగ్గ మరో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే, ప్రతి త్రైమాసికంలోనూ విడా విక్రయాలు వృద్ధి చెందాయి. మొదటి త్రైమాసికంలో (జనవరి–మార్చి) కంపెనీ 49,043 యూనిట్లను విక్రయించింది. ఈ సంఖ్య రెండో త్రైమాసికంలో (ఏప్రిల్–జూన్) 57,059 యూనిట్లకు, ఆపై మూడో త్రైమాసికంలో (జులై–సెప్టెంబర్) 66,606 యూనిట్లకు పెరిగింది. ఈ జోరు ఇలాగే కొనసాగితే, ఈ ఏడాది మొత్తంగా 2.5 లక్షల నుంచి 2.6 లక్షల యూనిట్ల అమ్మకాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రస్తుత గణాంకాల ప్రకారం, 2026లో ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా విక్రయించిన 17.7 లక్షల ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల్లో 'విడా' వాటా 11 శాతంగా ఉంది. గతేడాది ఇదే కాలానికి 11.1 లక్షల యూనిట్లు అమ్ముడవగా, అప్పుడు విడా వాటా 8 శాతంగా ఉంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే విడా మార్కెట్ వాటా గణనీయంగా పెరిగింది.
ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన విభాగంలో విడా నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. టీవీఎస్ మోటార్, బజాజ్ ఆటో, ఏథర్ ఎనర్జీ సంస్థలు దీనికంటే ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. అయితే ఒకప్పుడు మార్కెట్ లీడర్గా వెలుగొందిన ఓలా ఎలక్ట్రిక్తో పాటు గ్రీవ్స్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీని విడా అధిగమించడం గమనార్హం. ఇదిలా ఉండగా, పెరుగుతున్న డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరులో ఉన్న హీరో మోటోకార్ప్ ప్లాంట్లో తన ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని విడా రెట్టింపు చేసింది.
2026 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే సమయానికి 15,000 యూనిట్లుగా ఉన్న ఈ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం, 2026 సెప్టెంబర్ నాటికి 30,000 యూనిట్లకు పెరిగింది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికం (Q4) నాటికి ఈ సామర్థ్యాన్ని నెలకు 45,000 యూనిట్లకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు హీరో మోటోకార్ప్ సీఈవో హర్షవర్ధన్ చితాలే తెలిపారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో విడా సంస్థ VX2 గో (VX2 Go), VX2 ప్లస్ (VX2 Plus), V2 ప్రో (V2 Pro), V2 ప్లస్ (V2 Plus) అనే నాలుగు మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది.