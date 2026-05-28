హీరో సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC 2.0 లాంఛ్- దీనిలో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయంటే?

కొత్త హంగులు, కొన్ని అదనపు ఫీచర్లతో హీరో మోటోకార్ప్ తన "హీరో సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC 2.0" మోడల్‌ను మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 86,500 (ఎక్స్-షోరూమ్).

Hero Super Splendor XTEC 2.0 Launched in India (Photo Credit- Hero MotoCorp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 12:43 PM IST

Hyderabad: స్వదేశీ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్ తన "హీరో సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC 2.0" మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీనిలో చిన్నపాటి స్టైలింగ్ అప్డేట్​లు, కొన్ని అదనపు ఫీచర్లను అందించారు. హీరో 125cc ప్లాట్‌ఫారమ్‌పై రూపొందించిన అనేక మోడళ్లలో ఈ మోటార్‌సైకిల్ ఒకటి. హీరో మోటోకార్ప్ 125cc శ్రేణిలో "హీరో గ్లామర్", "గ్లామర్ X", "ఎక్స్‌ట్రీమ్ 125R" వంటి బైక్‌లు ఉన్నాయి.

ఇందులో కొత్తగా ఏం ఉన్నాయ్?: ఈ బైక్‌లో అత్యంత కీలక మార్పులు దాని స్టైలింగ్‌లో కనిపిస్తాయి. వీటిలో డ్యూయల్-టోన్ గ్రాఫిక్స్, XTEC 2.0 బ్యాడ్జింగ్, 3D ఎంబ్లెమ్, స్టిచ్డ్ డ్యూయల్-టెక్చరర్ సీట్, రిమ్ టేప్ ఉన్నాయి.

Hero Super Splendor XTEC 2.0 (Photo Credit- Hero MotoCorp)

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ మోటార్‌సైకిల్ మొత్తం ఐదు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • గ్లోసీ బ్లాక్ (Glossy Black)
  • క్యాండీ బ్లేజింగ్ రెడ్ (Candy Blazing Red)
  • మాట్టే యాక్సిస్ గ్రే (Matte Axis Grey)
  • మాట్టే నెక్సస్ బ్లూ (Matte Nexus Blue)
  • మాట్టే చెస్ట్‌నట్ బ్రౌన్ (Matte Chestnut Brown)

ఇక ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, XTEC 2.0 అదే డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను కలిగి ఉంది. దీనికి బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, ఒక USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా ఉన్నాయి. అయితే, సూపర్ స్ప్లెండర్ శ్రేణిలో హజార్డ్ లైట్లను చేర్చడం చెప్పుకోదగ్గ విశేషం.

ఇంజిన్ వివరాలు: కంపెనీ ఈ కొత్త "హీరో సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC 2.0" ఇంజిన్‌లో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇది అదే 124.7cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 7,500rpm వద్ద 10.7hp పవర్, 6,000rpm వద్ద 10.6Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అయినప్పటికీ, హీరో ఈ మోటార్‌సైకిల్ 72kpl ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుందని పేర్కొంది. ఇది ప్రస్తుత "సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC" 68kpl సామర్థ్యం కంటే అధికం.

కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, దీని "అడ్వాన్స్‌డ్ ప్రోగ్రామ్డ్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్" (APFI), "i3S ఐడల్ స్టాప్-స్టార్ట్" టెక్నాలజీలు మంచి మైలేజీని అందిస్తాయి. అయితే ఈ రెండు వ్యవస్థలు మునుపటి మోడల్‌లోనూ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ధర ఎంతంటే?: ధరల విషయానికి వస్తే, "హీరో సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC 2.0" మొత్తం రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ముందు వైపు డిస్క్ బ్రేక్‌తో వచ్చే పాత "సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC" ధర రూ. 88,044 కాగా, కొత్త "సూపర్ స్ప్లెండర్ XTEC 2.0"ను మాత్రం అంతకంటే తక్కువ ధరకే, అంటే రూ. 86,500 (ఎక్స్-షోరూమ్)లకే విడుదల చేశారు.

