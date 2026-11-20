హీరో స్ప్లెండర్+ ధరల పెంపు- ఏ వేరియంట్పై ఎంతంటే?
హీరో మోటోకార్ప్ సంస్థకు చెందిన పాపులర్ కమ్యూటర్ బైక్ 'హీరో స్ప్లెండర్+' (Hero Splendor+) ధరలు తాజాగా పెరిగాయి. వేరియంట్లను బట్టి ఈ మోటార్సైకిల్ ధర గరిష్ఠంగా రూ. 3,086 వరకు పెరిగింది.
Published : November 20, 2026 at 7:40 PM IST
Hyderabad: దేశీయ ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం హీరో మోటోకార్ప్ తమ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కమ్యూటర్ బైక్ 'హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్' ధరలను పెంచింది. ఈ మోటార్ సైకిల్లోని అన్ని వేరియంట్లపై కనిష్ఠంగా రూ. 1,135 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ. 3,086 వరకు ధరలు పెరిగాయి.
దాదాపు 32 ఏళ్ల క్రితం మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన 'స్ప్లెండర్ ప్లస్' కాలానుగుణంగా ఎన్నో అప్డేట్లను సంతరించుకుంటూ వస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ బైక్ 'స్ప్లెండర్ ప్లస్', 'స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఫ్లెక్స్', 'స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఎక్స్టెక్', 'స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఎక్స్టెక్ 2.0' అనే నాలుగు ప్రధాన విభాగాల్లో (ట్రిమ్స్), పలు సబ్-వేరియంట్లలో లభిస్తోంది. వీటిలో ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ మినహా, మిగతా అన్ని మోడళ్లూ ఒకే రకమైన ఇంజిన్తో పనిచేస్తాయి.
ఎక్స్టెక్ వేరియంట్లో అనలాగ్-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్తో పాటు కాల్, ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్ల కోసం బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ సదుపాయాన్ని కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది. దీని డిజిటల్ డిస్ప్లేలో రియల్-టైమ్ మైలేజీని కూడా చూడవచ్చు.
ఇక XTEC 2.0 వేరియంట్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో హాలోజన్ హెడ్లైట్కు బదులుగా LED యూనిట్ ఉంటుంది. అలాగే ఇండికేటర్లకు 'హజార్డ్ లైట్స్' (hazard lights) ఫీచర్ను కూడా జోడించారు. అయితే, ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ ఆప్షన్ను హీరో సంస్థ కేవలం XTEC వేరియంట్లో మాత్రమే అందిస్తోంది.
హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ కొత్త రంగులు & బ్రేకింగ్ ఫీచర్ల వివరాలు: హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్లో గతంలో ఉన్న 'బ్లాక్ అండ్ యాక్సెంట్' (Black and Accent) వేరియంట్ను కంపెనీ ఇప్పుడు 'స్పెషల్ ఎడిషన్'గా రీబ్రాండ్ చేసింది. పేరు మార్చడంతో పాటు ఈ ఎడిషన్ కోసం మ్యాట్ గ్రే, మ్యాట్ వెర్నియర్ గ్రే, క్యాండీ బ్లేజింగ్ రెడ్ అనే మూడు రంగులను కొత్తగా ప్రవేశపెట్టింది. ఇవి కాకుండా, స్ప్లెండర్ లైనప్లోని మిగతా మోడళ్లన్నీ సాధారణ రంగుల్లోనే లభిస్తాయి.
ఇక బ్రేకింగ్ విషయానికొస్తే, స్టాండర్డ్ వేరియంట్లన్నీ ముందు వైపు డ్రమ్ బ్రేక్లతోనే వస్తాయి. మెరుగైన బ్రేకింగ్ కోసం ముందు వైపు డిస్క్ బ్రేక్ కావాలనుకునేవారు ఎక్స్టెక్ (XTEC) వేరియంట్ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే, టాప్ వేరియంట్ అయిన ఎక్స్టెక్ 2.0 (XTEC 2.0)లో మాత్రం ముందు వైపు డిస్క్ బ్రేక్ సదుపాయం లేకపోవడం గమనార్హం. ఈ మోడల్ కేవలం డ్రమ్ బ్రేక్ వేరియంట్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
స్ప్లెండర్ ప్లస్ వేరియంట్ల వారీగా పెరిగిన ధరల వివరాలు (ఎక్స్-షోరూమ్):
|స్ప్లెండర్ ప్లస్ వేరియంట్లు
|పాత ధర
|కొత్త ధర
|పెరిగిన ధర
|Splendor+ Drum Brake
|రూ. 77,777
|రూ. 78,912
|రూ. 1,135
|Splendor+ i3S
|రూ. 78,910
|రూ. 80,045
|రూ. 1,135
|Splendor+ Special Edition
|రూ. 78,580
|రూ. 81,666
|రూ. 3,086
|Splendor+ 125 Million Edition
|రూ. 80,531
|రూ. 81,666
|రూ. 1,135
|Splendor+ Flex Fuel
|రూ. 82,710
|రూ. 84,042
|రూ. 1,332
తాజా ధరల పెంపు తర్వాత కూడా, ఈ మోటార్సైకిల్ ఇతర 100సీసీ కమ్యూటర్ బైక్లతో పోటీ పడుతోంది. వీటిలో హోండా షైన్ 100 (ప్రారంభ ధర రూ. 65,642), బజాజ్ ప్లాటినా (రూ. 70,511), హీరో సంస్థకే చెందిన హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ (ప్రారంభ ధర రూ. 59,477) వంటివి ఉన్నాయి.