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హీరో ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ మోడళ్లపై భారీ డిస్కౌంట్- వెంటనే త్వరపడకుంటే అంతే!

హీరో ఇటీవలే విడుదల చేసిన "స్ప్లెండర్+", "HF డీలక్స్" ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ మోడళ్లపై రూ. 4,000 తగ్గింపును ప్రకటించింది.

Hero Splendor+, HF Deluxe Flex Fuel Models Offered With Rs 4,000 Discount
Hero Splendor+, HF Deluxe Flex Fuel Models Offered With Rs 4,000 Discount (Photo Credit- YouTube/ Hardeep Singh Puri)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 3:46 PM IST

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Hyderabad: స్వదేశీ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్ ఇటీవలే భారతదేశంలో E85-కంపాటిబుల్ హీరో స్ప్లెండర్+ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్, హీరో HF డీలక్స్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్‌ను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు, ఈ రెండు మోటార్‌సైకిళ్లపై కంపెనీ రూ. 4,000 తగ్గింపును ప్రకటించింది. గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ ఆఫర్ జులై 2026 వరకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.

ఈ ఆఫర్​తో రెండు E85-కంపాటిబుల్ కమ్యూటర్ మోటార్‌సైకిళ్లను వరుసగా రూ. 78,710, రూ. 68,792 (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరలకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. మొదట ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా లాంఛ్ చేసిన హీరో స్ప్లెండర్+ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ధర రూ. 82,710 కాగా, హీరో HF డీలక్స్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ధర రూ. 72,792 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉండేది.

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