మార్కెట్లోకి 'హీరో ప్యాషన్+' డిస్క్ బ్రేక్ వేరియంట్- ధర ఎక్కువంటే?
హీరో మోటోకార్ప్ ప్యాషన్+ డిస్క్ను రూ. 84,128 ధరతో విడుదల చేసింది. ఇందులో ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్, డిజిటల్ కన్సోల్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
Published : June 27, 2026 at 3:44 PM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ 'హీరో మోటోకార్ప్' తమ పాపులర్ బైక్ 'ప్యాషన్ ప్లస్' (Passion+) సరికొత్త డిస్క్ బ్రేక్ వేరియంట్ను భారత మార్కెట్లోకి అధికారికంగా విడుదల చేసింది. దీని ధరను రూ. 84,128 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ)గా నిర్ణయించారు. డ్రమ్ బ్రేక్ మోడల్తో పోలిస్తే ఈ వేరియంట్ రూ. 3,800 మేర ఖరీదైనది. ఈ విభాగంలో మెరుగైన భద్రత, బ్రేకింగ్ పనితీరును అందించే ఉద్దేశంతో ఈ వేరియంట్ను ప్రవేశపెట్టారు.
ఆకర్షణీయమైన లుక్స్ & సరికొత్త డిజైన్: లుక్స్ పరంగా చూస్తే, ఈ సరికొత్త 'ప్యాషన్ ప్లస్ డిస్క్' (Passion+ Disc) మోడల్ను రిఫ్రెష్డ్ డిజైన్, సరికొత్త గ్రాఫిక్స్తో మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చారు. ఈ బైక్ మొత్తం నాలుగు డ్యుయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అవి:
- హెవీ గ్రే (Heavy Grey)
- నెక్సస్ బ్లూ (Nexus Blue)
- డార్క్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రే (Dark Industrial Grey)
- పర్ల్ రెడ్ (Pearl Red)
సెగ్మెంట్లోనే తొలిసారిగా కంపెనీ ఈ బైక్లో ఎల్ఈడీ ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్ను (LED Projector Headlamp) కూడా అందించింది. ఇది రాత్రి వేళల్లో మెరుగైన వెలుతురును ఇవ్వడమే కాకుండా, బైక్కు రోడ్డుపై మరింత ప్రీమియం అండ్ అగ్రెసివ్ లుక్ను ఇస్తుంది.
ఫీచర్లు & బ్రేకింగ్ సిస్టమ్లో మార్పులు: ఈ బైక్కు చేసిన అత్యంత కీలక అప్డేట్ ఏంటంటే, ఇంతకుముందు ఉన్న 130mm డ్రమ్ బ్రేక్కు బదులుగా 240mm ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ను అమర్చడం. ఈ మెరుగుదల బైక్ ఆపే సామర్థ్యాన్ని, ముఖ్యంగా రోజువారీ ప్రయాణాలలో రైడర్ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.
అదనంగా, ఈ బైక్లో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో కూడిన ఫుల్లీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్ ఉంది. ఈ డిస్ప్లే కాల్, SMS అలర్ట్స్, రియల్-టైమ్ మైలేజ్, ట్రిప్ ఇన్ఫర్మేషన్, సర్వీస్ రిమైండర్, లో ఫ్యూయల్ ఇండికేటర్ వంటి సమాచారాన్ని చూపిస్తుంది.
కంపెనీ ఇందులో సైడ్-స్టాండ్ ఇంజిన్ కట్-ఆఫ్ ఫంక్షన్, USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్, యుటిలిటీ స్టోరేజ్ కేస్ను కూడా జోడించింది. ఇవి డైలీ వాడకానికి చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటాయి. రైడర్, వెనుక కూర్చునే వారిద్దరికీ లాంగ్ రైడ్స్లో అలసట రాకుండా సీటును కూడా మరింత కంఫర్టబుల్గా మార్చారు.
ఇంజిన్ & మైలేజ్: 'ప్యాషన్ ప్లస్' డిస్క్ వేరియంట్లో ఇంజిన్, మైలేజీ విషయంలో కంపెనీ ఎటువంటి రాజీ పడలేదు. ఈ బైక్లో మునుపటి లాగే అదే నమ్మదగిన 97.2cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను అందించారు. ఇది 8,000 rpm వద్ద సుమారు 8 bhp పవర్, 6,000 rpm వద్ద 8.05 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 4-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
ఇందులో హీరో సంస్థకు చెందిన పేటెంటెడ్ i3S టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. దీని సహాయంతో ఈ బైక్ లీటరుకు గరిష్ఠంగా 71 కిలోమీటర్ల (71 kmpl) మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ సెగ్మెంట్లో ఇది అత్యుత్తమ మైలేజ్ గణాంకాలలో ఒకటి.
లభ్యత: సరికొత్త 'హీరో ప్యాషన్ ప్లస్ డిస్క్' మోడల్ ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న హీరో మోటోకార్ప్ డీలర్షిప్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని డెలివరీలు కూడా త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నాయి.