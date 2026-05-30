భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవం- జూన్ 3న దేశంలోనే తొలి E100 బైక్ లాంఛ్
భారత ఆటోమొబైల్ రంగాన్ని సరికొత్త మలుపు తిప్పేందుకు దేశంలోనే తొలి E100 ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ బైక్ను హీరో మోటోకార్ప్ సంస్థ సిద్ధం చేసింది. ఈ అత్యాధునిక ద్విచక్ర వాహనాన్ని జూన్ 3న మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
Published : May 30, 2026 at 11:00 AM IST
Hyderabad: దేశీయ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్ 100 శాతం ఇథనాల్ (E100)పై నడవగలిగే మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ మోటార్సైకిల్ను జూన్ 3, 2026న విడుదల చేయనుంది. ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులు నితిన్ గడ్కరీ, హర్దీప్ సింగ్ పూరి పాల్గొననున్నారు. ప్రస్తుతం భారత మార్కెట్లో E20 ఇంధనంతో నడిచే వాహనాలు అందుబాటులో ఉండగా, పాత వాహనాలు కేవలం E10 లేదా E5 ఇంధన పరిమితికే పరిమితమయ్యాయి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం E20 ప్రమాణాన్ని E100 అనుకూలత స్థాయికి పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఇంధనం పేరును బట్టి ఇది స్వచ్ఛమైన ఇథనాల్ అనిపించినప్పటికీ, వాస్తవానికి ఇందులో 93 నుంచి 93.5 శాతం ఇథనాల్, సుమారు 5 శాతం పెట్రోల్, అలాగే 1.5 నుంచి 2 శాతం వరకు కో-సాల్వెంట్స్, ఇతర సంకలితాలు (Additives) ఉంటాయి.
2021లో పూణెలోని కొన్ని స్టేషన్లలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ (పరీక్షాత్మక) అమ్మకాల తర్వాత, 2024లో ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (IOCL) భారతదేశంలో E100 ఇంధనాన్ని వాణిజ్యపరంగా విడుదల చేసింది. ఇది మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఉత్తర ప్రదేశ్, తమిళనాడు, దిల్లీలోని 183 రిటైల్ అవుట్లెట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, జాతీయ స్థాయిలో ఈ E100 ఇంధనాన్ని విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్న ఏకైక దేశం బ్రెజిల్ మాత్రమే. స్వీడన్ వంటి దేశాలు E85 ఇంధనాన్ని స్వీకరించగా, మెజారిటీ యూరోపియన్ దేశాలు E10, E5 వంటి తక్కువ ఇథనాల్ మిశ్రమాలనే ఉపయోగించడం కొనసాగిస్తున్నాయి.
ఈ పరిస్థితుల్లో హీరో మోటోకార్ప్ E100 మోటార్సైకిల్ లాంఛ్ భారత ఆటోమోటివ్ పరిశ్రమలో ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది. భారతదేశంలో E100 ఇంధన మద్దతుతో వస్తున్న మొట్టమొదటి మోటార్సైకిల్ ఇదే. కంపెనీ ఈ మోటార్సైకిల్ పేరును ఇంకా ధృవీకరించనప్పటికీ, ఇది స్ప్లెండర్ లేదా HF డీలక్స్ మోడళ్లలో ఒకదాని ఆధారంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పో 2025లో హీరో మోటోకార్ప్ HF డీలక్స్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వెర్షన్ను ప్రదర్శించింది. ఇది ఇథనాల్తో నడిచే వాహనాలను ప్రోత్సహించాలనే ప్రభుత్వ దార్శనికతకు అనుగుణంగా, త్వరలోనే ఈ బైక్ను మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నట్లు సూచించింది.
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఒకే ఒక్క ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ మోటార్సైకిల్ అందుబాటులో ఉంది. అదే 'సుజుకి జిక్సర్ 250 ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వేరియంట్' (Suzuki Gixxer 250 FFV). అయితే ఇది 'E85' ఇంధనంతో నడుస్తుంది. అంటే ఇందులో 85 శాతం ఇథనాల్, 15 శాతం పెట్రోల్ మిశ్రమాన్ని వాడుతారు. గతంలో హోండా కంపెనీ కూడా 'హోండా CB300F ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్' పేరుతో E85 బైక్ను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. కానీ, ఆ తర్వాత ఆ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ మోడల్తో పాటు దాని సాధారణ (స్టాండర్డ్) పెట్రోల్ మోడల్ అమ్మకాలను కూడా కంపెనీ నిలిపివేసింది.
ఇదిలా ఉండగా, నాలుగు చక్రాల వాహన విభాగంలో E100 ఇంధనంతో నడిచే భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వెహికల్ మారుతి సుజుకి నుంచి రానుంది. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా జూన్ 5న భారతదేశంలో దీన్ని లాంఛ్ చేయనున్నారు. మారుతి సుజుకి ఈ వాహనం పేరును ఇంకా వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ టెక్నాలజీని తొలుత వ్యాగన్Rలో (వ్యాగన్R ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వెర్షన్) అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.