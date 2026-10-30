ప్రీమియం సెగ్మెంట్పై హీరో ఫోకస్: ఈ ఏడాది మరో 4 కొత్త మోడళ్లు!
కమ్యూటర్ బైక్ల విభాగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న హీరో మోటోకార్ప్ ఇప్పుడు ప్రీమియం సెగ్మెంట్పై ఫోకస్ చేసింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మిగిలిన కాలంలో 3 నుంచి 4 ప్రీమియం మోటార్సైకిళ్లను మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది.
Published : October 30, 2026 at 3:37 PM IST
Hyderabad: సాధారణ (కమ్యూటర్) బైక్ల అమ్మకాల్లో దేశంలోనే అగ్రగామిగా ఉన్న హీరో మోటోకార్ప్, ఇప్పుడు ప్రీమియం బైక్ మార్కెట్లో కూడా తన పట్టును బలపరుచుకోవడానికి వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. రాబోయే ఐదు నెలల్లో (2027 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసేలోపు) మరిన్ని కొత్త ప్రీమియం మోటార్సైకిళ్లను మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది. ముఖ్యంగా భారీ ఇంజిన్ సామర్థ్యం (లార్జ్-ఇంజిన్-కెపాసిటీ) ఉన్న బైక్ల విభాగంలో తన ఉనికిని చాటుకోవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
వ్యూహాత్మక మార్పునకు కారణాలు: కంపెనీ ఈ వ్యూహాత్మక మార్పునకు శ్రీకారం చుట్టడానికి బలమైన కారణాలే ఉన్నాయి.
- ప్రీమియం విభాగంలో తక్కువ వాటా: బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ బైక్ మార్కెట్లో హీరోకి తిరుగులేని ఆధిపత్యం ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కువ ధర ఉండే ప్రీమియం విభాగంలో కంపెనీ మార్కెట్ వాటా ప్రస్తుతం 2 శాతం కంటే తక్కువగానే ఉండటం గమనార్హం.
- లోపాల భర్తీ: ఈ వెనుకబాటును అధిగమించడానికి కంపెనీ ఒక విస్తృత ప్రణాళికను అమలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల అక్టోబర్లో 'హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160R', 'హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 250R' బైక్లను సరికొత్త అప్డేట్స్తో మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది.
సీఈవో కీలక ప్రకటన: కంపెనీ రెండో త్రైమాసిక (Q2 FY27) ఆర్థిక ఫలితాల సమావేశంలో సీఈవో హర్షవర్ధన్ చితాలే మాట్లాడుతూ.. "ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ విభాగంలో ఉన్న లోపాలను సవరించేందుకు మరిన్ని కొత్త మోడళ్లను తీసుకొస్తున్నాం. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మిగిలిన కాలంలో వినియోగదారులు మరో మూడు నుంచి నాలుగు సరికొత్త ప్రీమియం బైక్లను మార్కెట్లో చూడబోతున్నారు" అని స్పష్టం చేశారు. "ఈ నాలుగు బ్రాండ్లను మా వృద్ధికి ప్రధాన స్తంభాలుగా భావిస్తున్నాం" అని పేర్కొన్నారు.
ఈ క్రమంలో ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ విభాగంలో వృద్ధిని సాధించడానికి హీరో మోటోకార్ప్ ప్రధానంగా నాలుగు ఉత్పత్తి శ్రేణుల (ప్రొడక్ట్ లైన్స్) పై దృష్టి సారిస్తోందని ఆయన వివరించారు. వీటిలో హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ (Hero Xtreme), హీరో ఎక్స్పల్స్ (Hero XPulse), హీరో కరిజ్మా (Hero Karizma)తో పాటు హార్లీ-డేవిడ్సన్తో కలిసి సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన మోటార్సైకిళ్లు ఉన్నాయి.
టెస్టింగ్లో కనిపించిన కొత్త బైక్లు: ఇందులో గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే.. హార్లీ-డేవిడ్సన్ 'స్ప్రింట్ 440' (Sprint 440) ఎంట్రీ-లెవల్ క్రూయిజర్ బైక్ ఇటీవల ఎలాంటి ముసుగు (క్యామోఫ్లేజ్) లేకుండా టెస్టింగ్లో కనిపించింది. రాబోయే 'EICMA 2026' ట్రేడ్ షోలో గ్లోబల్ డెబ్యూ తర్వాత, ఈ బైక్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
మరోవైపు హీరో కరిజ్మా శ్రేణి కూడా కొత్త అప్డేట్లను అందుకోవడంతో పాటు, సరికొత్త కేటగిరీలలోకి విస్తరించే అవకాశం ఉందని కంపెనీ సూచించింది. దీనికి బలం చేకూరుస్తూ.. ఇటీవల 'హీరో కరిజ్మా XMR 250' బైక్ కూడా ఎలాంటి క్యామోఫ్లేజ్ లేకుండా చాలాసార్లు రోడ్లపై టెస్టింగ్ సమయంలో కనిపించింది. రెండు సంవత్సరాల క్రితం 'EICMA 2024'లో తొలిసారిగా ప్రదర్శించిన, ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ మోటార్సైకిల్ రాబోయే నెలల్లో మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే, ఏయే మోడళ్లను ఎప్పుడు పరిచయం చేస్తారు, వాటి ధరలు ఎంత ఉంటాయి అనే నిర్దిష్ట వివరాలను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.