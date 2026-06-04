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E20-E85పై నడిచే హీరో బైక్‌లు వచ్చేశాయ్- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

E20-E85పై నడిచే "స్ప్లెండర్+", "HF డీలక్స్" ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వేరియంట్లు భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ అయ్యాయి.

Hero Splendor+ Flex fuel variant on the left and Hero HF Deluxe Flex fuel model on the right.
Hero Splendor+ Flex fuel variant on the left and Hero HF Deluxe Flex fuel model on the right. (Photo Credit: YouTube/ Hardeep Singh Puri)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 4, 2026 at 9:43 AM IST

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Hyderabad: హీరో మోటోకార్ప్ తన బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడళ్లు "స్ప్లెండర్+", "HF డీలక్స్‌"ల ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వెర్షన్లను భారత్‌లో విడుదల చేసింది. ఇవి E20 నుంచి E85 వరకు ఉండే ఇథనాల్-పెట్రోల్ మిశ్రమాలపై నడిచే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. 2026 జులై నుంచి డెలివరీలు ప్రారంభం కానుండగా, తొలి విడతలో మహారాష్ట్ర, దిల్లీ మార్కెట్లకు ఈ మోడళ్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

హీరో ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ బైక్‌ల ధరలు: భారత మార్కెట్లో ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ "స్ప్లెండర్+" ధర రూ.82,810 కాగా, ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ HF డీలక్స్ ధరను రూ.72,792గా నిర్ణయించారు.

మోడళ్లుధర (ఎక్స్​-షోరూమ్​)డెలివరీలు
Splendor+ (Flex Fuel)రూ. 82,810జులై 2026 నుంచి
HF Deluxe (Flex Fuel)రూ. 72,792

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HERO FLEX FUEL VARIANTS IN INDIA

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