రూ. 76,400కే హీరో 'డెస్టిని 110 క్లాసిక్ ఎడిషన్'- ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
హీరో మోటోకార్ప్ తన హీరో డెస్టిని 110 స్కూటర్లో కొత్తగా 'క్లాసిక్ ఎడిషన్'ను విడుదల చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ధర రూ. 76,400 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ).
Published : October 30, 2026 at 7:25 PM IST
Hyderabad: హీరో మోటోకార్ప్కు చెందిన 'హీరో డెస్టిని 110' ఒక పాపులర్ ఫ్యామిలీ స్కూటర్. అద్భుతమైన మైలేజ్, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం, ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లకు ఇది ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ స్కూటర్లో ఒక ప్రత్యేక వెర్షన్ను 'హీరో డెస్టిని 110 క్లాసిక్ ఎడిషన్' పేరుతో భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది.
దీని ధరను రూ. 76,400 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ)గా నిర్ణయించింది. ప్రాంతాన్ని బట్టి ఈ ధరలో స్వల్ప మార్పులు ఉండొచ్చు. ఈ కొత్త వెర్షన్లో రెండు డ్యూయల్-టోన్ కలర్స్, కొత్త గ్రాఫిక్స్, పలు కాస్మెటిక్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి దీన్ని సాధారణ మోడల్ కంటే భిన్నంగా చూపుతాయి.
హీరో డెస్టిని 110 క్లాసిక్ ఎడిషన్ కీలక మార్పులు: దీనిలో అత్యంత కీలక మార్పు నియో-రెట్రో డిజైన్. ఇది మ్యాట్ గోల్డ్ఫిష్ సిల్వర్/లైట్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రే, మ్యాట్ ఏరీస్ బ్రౌన్ అనే రెండు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. రెండింటిలోనూ ఫ్రంట్ హ్యాండిల్బార్ కవర్, సైడ్ ప్యానెల్స్పై కొత్త స్ట్రైప్ గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయి. అదనంగా బాడీ కలర్కు మ్యాచ్ అయ్యే మిర్రర్స్, సీటు, ఇన్నర్ ప్యానెల్స్, రిమ్ టేప్స్, ప్రత్యేక 3D క్లాసిక్ ఎడిషన్ బ్యాడ్జ్ లభిస్తాయి. బేసిక్ డిజైన్లో పెద్దగా మార్పు లేకపోయినా, ఈ అప్డేట్స్తో స్టాండర్డ్ మోడల్తో పోలిస్తే స్పెషల్ ఎడిషన్కు విలక్షణ లుక్ వచ్చింది.
హీరో డెస్టినీ 110 క్లాసిక్ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్: ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ఇంజిన్ లేదా ట్రాన్స్మిషన్లో కంపెనీ ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇందులో స్టాండర్డ్ మోడల్లోని 110cc, ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజినే అందించారు. ఇది 7,250 rpm వద్ద 8 bhp పవర్, 5,750 rpm వద్ద 8.7 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్కు CVT ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ జతచేశారు.
ఇందులో హీరో i3S (ఐడిల్ స్టాప్-స్టార్ట్) టెక్నాలజీ కూడా ఉంది. ఇది రోజువారీ ప్రయాణాల్లో ఇంధన సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ కొత్త వెర్షన్ ఇప్పటికే ఉన్న 'డెస్టినీ 110' శ్రేణిలో చేరడంతో కస్టమర్లకు కలర్, స్టైలింగ్లో మరిన్ని ఆప్షన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
హీరో డెస్టిని 110 క్లాసిక్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు: ప్రస్తుత స్కూటర్లో ఉన్న రోజువారీ వినియోగానికి అవసరమైన అన్ని ఫీచర్లు ఈ క్లాసిక్ ఎడిషన్లో ఉన్నాయి. ఇందులో 785mm పొడవైన సీటు ఉంది. ఇది ఈ సెగ్మెంట్లోనే అత్యంత పొడవైనదని హీరో చెబుతోంది. దీంతో పాటు విశాలమైన ఫ్లోర్బోర్డ్, ముందు & వెనుక రెండు వైపులా 12-అంగుళాల వీల్స్ ఉన్నాయి. స్కూటర్ వెనుక భాగంలో 100/80-12 సైజ్ వెడల్పాటి టైర్ ఇచ్చారు.
అంతేకాకుండా, ఇది సీటు కింద 19 లీటర్ల స్టోరేజ్ స్పేస్ను, అలాగే మొబైల్ ఛార్జింగ్ సదుపాయంతో కూడిన ఫ్రంట్ స్టోరేజ్ కంపార్ట్మెంట్ను అందిస్తుంది. అదనపు సౌకర్యం కోసం సీటు కింద లైట్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ స్కూటర్లో LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్, టెయిల్ ల్యాంప్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు డిజిటల్-అనలాగ్ మీటర్, అల్లాయ్ వీల్స్, క్రోమ్ ఫినిషింగ్ కూడా ఇచ్చారు.