మార్కెట్లోకి కొత్త ప్రీమియం బైక్ వచ్చింది- దీని స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా?
హార్లే-డేవిడ్సన్ X440T లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : December 8, 2025 at 2:28 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ హార్లే-డేవిడ్సన్ కొత్త "హార్లే-డేవిడ్సన్ X440T" మోడల్ను విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్సైకిల్ ధరను రూ. 2.80 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఈ ధరతో ఇది "X440" లైనప్లో కొత్త, రేంజ్-టాపింగ్ వేరియంట్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ప్రామాణిక X440 స్థానాన్ని మార్చారు.
మార్కెట్లో రెగ్యులర్ హార్లే-డేవిడ్సన్ X440 రెండు వేరియంట్లలో అమ్ముడవుతోంది. అవి:
- X440 Vivid
- X440 S
వీటిలో "X440 Vivid" ధరను రూ. 2.35 (ఎక్స్-షోరూమ్) లక్షలుగా నిర్ణయించగా, "X440 S" ధర ₹2.55 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. ఇప్పుడు దీనిలో కొత్త "X440T" వేరియంట్ను రూ. 2.80 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో తీసుకొచ్చారు. దీని బుకింగ్లు ఇప్పటికే అంటే డిసెంబర్ 7, 2025న ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు జనవరి 2026లో ప్రారంభం కానున్నాయి.
హార్లే-డేవిడ్సన్ X440T: ప్రస్తుతం ఉన్న హార్లే-డేవిడ్సన్ "X440 S"తో పోలిస్తే ఈ కొత్త "X440T" దాదాపు రూ. 25,000 ఖరీదైనది. అయితే ఈ అదనపు ధర ఇందులో కొత్తగా ఏం ఉందనే ప్రశ్నను లేవనెత్తుతోంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఆ వివరాలూ తెలుసుకుందాం రండి.
ఈ హార్లే-డేవిడ్సన్ "X440 T"లో ప్రధాన మార్పు పూర్తిగా కొత్తదైన రియర్ సబ్ఫ్రేమ్, రీ-డిజైన్ చేసిన టెయిల్ సెక్షన్. మెరుగైన పిలియన్ సౌకర్యం కోసం పిలియన్ గ్రాబ్ హ్యాండిల్స్ను ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. ఈ కొత్త "X440T" దాని బార్-ఎండ్ మిర్రర్లు, కొత్త డెకాల్స్, నాలుగు వేర్వేరు పెయింట్ ఎంపికలతో మరింత భిన్నంగా కనిపిస్తుంది.
అయితే అత్యంత ముఖ్యమైన తేడా రైడింగ్ అనుభవంలో ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే హార్లే-డేవిడ్సన్ ఈ కొత్త "X440T" వేరియంట్కు రైడ్-బై-వైర్ను జోడించింది. ఇది రెండు రైడ్ మోడ్లు (రోడ్, రెయిన్), స్విచబుల్ యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్తో పాటు స్విచబుల్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్తో వస్తుంది.
ఇందులో మరో ప్రత్యేక ఫీచర్ కూడా ఉంది. దీనిని హార్లే "పానిక్ బ్రేకింగ్ అలర్ట్" అని పిలుస్తారు. ఈ ఫీచర్తో వేగ తగ్గింపు రేటు 2.4m/s దాటినప్పుడు మోటార్ సైకిల్ అన్ని ఇండికేటర్లు ప్రామాణిక బ్లింకింగ్ రేటు కంటే నాలుగు రెట్లు వేగంగా బ్లింక్ అవుతాయి. తద్వారా ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వేయాలని వెనుక ఉన్న వాహనాలకు సిగ్నల్ ఇస్తాయి.
హార్లే-డేవిడ్సన్ X440T ఇంజిన్: ఇందులో ప్రస్తుత హార్లే-డేవిడ్సన్ X440 మాదిరిగానే 440 cc, ఆయిల్-కూల్డ్, 2-వాల్వ్ SOHC సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది 6,000 rpm వద్ద 27 bhp పవర్, 4,000 rpm వద్ద 38 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.