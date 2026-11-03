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మొదటిసారి బైక్ కొనాలా? EICMA 2026లో ఆవిష్కరించిన 'స్ప్రింట్ 440'పై ఓ లుక్కేయండి!

హార్లీ-డేవిడ్సన్ సరికొత్త 'స్ప్రింట్ 440'ను EICMA 2026లో ఆవిష్కరించింది. హీరో మోటోకార్ప్ భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేసిన ఈ మోటార్‌సైకిల్ డిజైన్ 'రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ 350'ని తలపిస్తోంది.

Harley Davidson Sprint 440 Unveiled at EICMA 2026
Harley Davidson Sprint 440 Unveiled at EICMA 2026 (ఫొటో క్రెడిట్: Harley-Davidson)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2026 at 5:50 PM IST

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Hyderabad: ప్రీమియం ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హార్లీ-డేవిడ్సన్ తన గ్లోబల్ లైనప్‌ను విస్తరిస్తూ కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ మోడల్ 'స్ప్రింట్ 440'ను EICMA 2026లో ఆవిష్కరించింది. హీరో మోటోకార్ప్‌తో కలిసి అభివృద్ధి చేసిన ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను మొదటిసారి బైక్ కొనేవారిని, తిరిగి రైడింగ్ మొదలుపెట్టేవారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించారు. ఇందులో బ్రాండ్ సంప్రదాయ స్టైలింగ్‌తో పాటు తేలికపాటి నిర్మాణం, ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

హార్లీ-డేవిడ్సన్ స్ప్రింట్ 440 డిజైన్: క్రూయిజర్-ప్రేరేపిత డిజైన్‌తో వచ్చిన 'స్ప్రింట్ 440'లో 671 mm తక్కువ సీటు ఎత్తు, ఆకర్షణీయమైన ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, బాబ్డ్ రియర్ ఫెండర్, గుండ్రని LED హెడ్‌ల్యాంప్ ఉన్నాయి. రెడీ-టు-రైడ్ స్థితిలో దీని బరువు 187 కిలోలు. 440cc ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజన్, 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో వస్తుంది. ఈ మోటార్‌సైకిల్ 2027 నుంచి గ్లోబల్ మార్కెట్లలోకి ప్రవేశించనుంది. అయితే లభ్యతా కాలక్రమం ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంది. ఇక భారత్ లాంఛ్ విషయానికి వస్తే, దీనిపై కంపెనీ ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.

Harley Davidson Sprint 440
Harley Davidson Sprint 440 (ఫొటో క్రెడిట్: Harley-Davidson)

హార్లీ-డేవిడ్సన్ స్ప్రింట్ 440 ఇంజిన్ & పనితీరు: స్ప్రింట్ 440లో 440cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 6,000 rpm వద్ద 27 hp పవర్, 4,000 rpm వద్ద 38 Nm పీక్ టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్‌కు 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్, అసిస్ట్-అండ్-స్లిప్ క్లచ్ జత చేశారు.

Harley-Davidson Sprint 440
Harley-Davidson Sprint 440 (ఫొటో క్రెడిట్: Harley-Davidson)

దీని ఐదు, ఆరో గేర్లు ఓవర్‌డ్రైవ్ రేషియోలో పనిచేస్తాయి. దీంతో హైవేపై తక్కువ ఇంజన్ వేగంతోనే సాఫీగా ప్రయాణించవచ్చు. ఈ బైక్ 34 kmpl వరకు మైలేజీ ఇస్తుందని హార్లీ-డేవిడ్సన్ పేర్కొంది.

హార్లీ-డేవిడ్సన్ స్ప్రింట్ 440 ఫీచర్లు: స్ప్రింట్ 440లో గుండ్రని ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌లో 3.5-అంగుళాల TFT డిస్‌ప్లే ఉంది. దీని ఇతర ఫీచర్లలో పూర్తి LED లైటింగ్, ఒక USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్, కాస్ట్ అల్యూమినియం అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి.

Harley-Davidson Sprint 440
Harley-Davidson Sprint 440 (ఫొటో క్రెడిట్: Harley-Davidson)

ఈ మోటార్​సైకిల్​కు ముందు 19 అంగుళాలు, వెనుక 17 అంగుళాల వీల్స్ ఇచ్చారు. తక్కువ సీటు ఎత్తు, క్రూయిజర్ తరహా రైడింగ్ పొజిషన్ కారణంగా ఇది ఎత్తుతో సంబంధం లేకుండా అందరికీ అనుకూలంగా ఉంటుంది.

హార్లీ-డేవిడ్సన్ స్ప్రింట్ 440 కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ మోటార్​సైకిల్​ను మూడు విభిన్న రంగులలో అందించనుంది.

Harley-Davidson Sprint 440
Harley-Davidson Sprint 440 (ఫొటో క్రెడిట్: Harley-Davidson)
  • డార్క్ బిలియర్డ్ గ్రే (Dark Billiard Gray)
  • వివిడ్ బ్లాక్ (Vivid Black)
  • టీల్ థండర్ (Teal Thunder)

సస్పెన్షన్ & బ్రేకింగ్ సెటప్: ఈ బైక్‌లో ముందు వైపు 130 mm ట్రావెల్‌తో 43 mm అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫోర్కులు ఉన్నాయి. వెనుక వైపు 7-స్టెప్ ప్రీలోడ్ అడ్జస్ట్‌మెంట్‌తో పిగ్గీబ్యాక్ ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్లు ఉన్నాయి.బ్రేకింగ్ కోసం ముందు 320 mm, వెనుక 240 mm డిస్క్ బ్రేకులు ఇచ్చారు. భద్రత కోసం డ్యూయల్-ఛానల్ ABS స్టాండర్డ్‌గా వస్తుంది.

TAGGED:

EICMA 2026
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HARLEY DAVIDSON SPRINT 440 UNVEILED

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