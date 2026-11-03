మొదటిసారి బైక్ కొనాలా? EICMA 2026లో ఆవిష్కరించిన 'స్ప్రింట్ 440'పై ఓ లుక్కేయండి!
హార్లీ-డేవిడ్సన్ సరికొత్త 'స్ప్రింట్ 440'ను EICMA 2026లో ఆవిష్కరించింది. హీరో మోటోకార్ప్ భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేసిన ఈ మోటార్సైకిల్ డిజైన్ 'రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 350'ని తలపిస్తోంది.
Published : November 3, 2026 at 5:50 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ హార్లీ-డేవిడ్సన్ తన గ్లోబల్ లైనప్ను విస్తరిస్తూ కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ మోడల్ 'స్ప్రింట్ 440'ను EICMA 2026లో ఆవిష్కరించింది. హీరో మోటోకార్ప్తో కలిసి అభివృద్ధి చేసిన ఈ మోటార్సైకిల్ను మొదటిసారి బైక్ కొనేవారిని, తిరిగి రైడింగ్ మొదలుపెట్టేవారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించారు. ఇందులో బ్రాండ్ సంప్రదాయ స్టైలింగ్తో పాటు తేలికపాటి నిర్మాణం, ఆధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
హార్లీ-డేవిడ్సన్ స్ప్రింట్ 440 డిజైన్: క్రూయిజర్-ప్రేరేపిత డిజైన్తో వచ్చిన 'స్ప్రింట్ 440'లో 671 mm తక్కువ సీటు ఎత్తు, ఆకర్షణీయమైన ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, బాబ్డ్ రియర్ ఫెండర్, గుండ్రని LED హెడ్ల్యాంప్ ఉన్నాయి. రెడీ-టు-రైడ్ స్థితిలో దీని బరువు 187 కిలోలు. 440cc ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజన్, 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో వస్తుంది. ఈ మోటార్సైకిల్ 2027 నుంచి గ్లోబల్ మార్కెట్లలోకి ప్రవేశించనుంది. అయితే లభ్యతా కాలక్రమం ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంది. ఇక భారత్ లాంఛ్ విషయానికి వస్తే, దీనిపై కంపెనీ ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
హార్లీ-డేవిడ్సన్ స్ప్రింట్ 440 ఇంజిన్ & పనితీరు: స్ప్రింట్ 440లో 440cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 6,000 rpm వద్ద 27 hp పవర్, 4,000 rpm వద్ద 38 Nm పీక్ టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్కు 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్, అసిస్ట్-అండ్-స్లిప్ క్లచ్ జత చేశారు.
దీని ఐదు, ఆరో గేర్లు ఓవర్డ్రైవ్ రేషియోలో పనిచేస్తాయి. దీంతో హైవేపై తక్కువ ఇంజన్ వేగంతోనే సాఫీగా ప్రయాణించవచ్చు. ఈ బైక్ 34 kmpl వరకు మైలేజీ ఇస్తుందని హార్లీ-డేవిడ్సన్ పేర్కొంది.
హార్లీ-డేవిడ్సన్ స్ప్రింట్ 440 ఫీచర్లు: స్ప్రింట్ 440లో గుండ్రని ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్లో 3.5-అంగుళాల TFT డిస్ప్లే ఉంది. దీని ఇతర ఫీచర్లలో పూర్తి LED లైటింగ్, ఒక USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్, కాస్ట్ అల్యూమినియం అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి.
ఈ మోటార్సైకిల్కు ముందు 19 అంగుళాలు, వెనుక 17 అంగుళాల వీల్స్ ఇచ్చారు. తక్కువ సీటు ఎత్తు, క్రూయిజర్ తరహా రైడింగ్ పొజిషన్ కారణంగా ఇది ఎత్తుతో సంబంధం లేకుండా అందరికీ అనుకూలంగా ఉంటుంది.
హార్లీ-డేవిడ్సన్ స్ప్రింట్ 440 కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ మోటార్సైకిల్ను మూడు విభిన్న రంగులలో అందించనుంది.
- డార్క్ బిలియర్డ్ గ్రే (Dark Billiard Gray)
- వివిడ్ బ్లాక్ (Vivid Black)
- టీల్ థండర్ (Teal Thunder)
సస్పెన్షన్ & బ్రేకింగ్ సెటప్: ఈ బైక్లో ముందు వైపు 130 mm ట్రావెల్తో 43 mm అప్సైడ్-డౌన్ ఫోర్కులు ఉన్నాయి. వెనుక వైపు 7-స్టెప్ ప్రీలోడ్ అడ్జస్ట్మెంట్తో పిగ్గీబ్యాక్ ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్లు ఉన్నాయి.బ్రేకింగ్ కోసం ముందు 320 mm, వెనుక 240 mm డిస్క్ బ్రేకులు ఇచ్చారు. భద్రత కోసం డ్యూయల్-ఛానల్ ABS స్టాండర్డ్గా వస్తుంది.