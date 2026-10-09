హార్లే-డేవిడ్సన్ 'స్ప్రింట్ 440' ఫస్ట్ లుక్ రివీల్- 'X440' కంటే ఎలా భిన్నంగా ఉందంటే?
హార్లే-డేవిడ్సన్ సంస్థ భారత మార్కెట్లో "స్ప్రింట్ 440" అనే సరికొత్త మోటార్సైకిల్ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో భాగంగా ఈ బైక్కు సంబంధించిన సరికొత్త డిజైన్ సిల్హౌట్ టీజర్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
Published : October 9, 2026 at 4:04 PM IST
Hyderabad: అమెరికన్ మోటార్సైకిల్ దిగ్గజం హార్లే-డేవిడ్సన్ నుంచి సరికొత్త బైక్ రాబోతోంది. కంపెనీ తన అప్కమింగ్ 'స్ప్రింట్ 440' ఫస్ట్ లుక్ను విడుదల చేసింది. ఈ సరికొత్త బైక్, ప్రస్తుత మార్కెట్లో ఉన్న "X440" రోడ్స్టర్ మోడల్ కంటే పూర్తిగా భిన్నమైన డిజైన్తో వస్తోంది. హీరో మోటోకార్ప్ తయారు చేసిన 440cc ప్లాట్ఫామ్పైనే దీనిని నిర్మించినప్పటికీ, దీని లుక్ మాత్రం సంప్రదాయ హార్లే క్లాసిక్ క్రూయిజర్ను తలపిస్తోంది.
డిజైన్ & ఫీచర్లు:
- క్లాసిక్ స్టైలింగ్: క్లాసిక్ క్రూయిజర్ స్టైల్లో వస్తోన్న "స్ప్రింట్ 440"లో రౌండ్ హెడ్ల్యాంప్, మస్క్యులర్ టియర్-డ్రాప్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, లో-స్లంగ్ స్కూప్డ్ సీటు (low-slung scooped seat) ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
- రెట్రో టచ్: దీని భారీ ఫ్రంట్ వీల్ బైక్కు పాతకాలపు రెట్రో లుక్ను ఇస్తోంది.
- రైడింగ్ కంఫర్ట్: కొత్త డిజైన్ కారణంగా రైడింగ్ కంఫర్ట్లో కీలక మార్పు ఉండనుంది. "X440"లో సీట్ హైట్ 805 mm ఉండగా, స్ప్రింట్ 440లో సీట్ హైట్ చాలా తక్కువగా ఉండబోతోంది. దీనివల్ల తక్కువ హైట్ ఉన్నవారికైనా బైక్ రైడింగ్ చాలా సౌకర్యవంతంగా మారుతుంది.
- సౌకర్యవంతమైన పొజిషన్: టీజర్లో వెనుకకు వంగి ఉండే (pulled-back) హ్యాండిల్బార్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇది లాంగ్ రైడ్స్ సమయంలో చేతులపై ఒత్తిడి లేకుండా, రిలాక్స్డ్ రైడింగ్ పొజిషన్ను అందిస్తుంది.
- సవరించిన సబ్ఫ్రేమ్: బైక్ వెనుక భాగం విభిన్నంగా ఉండటం చూస్తే, సీటు ఎత్తును తగ్గించడం కోసం సబ్ఫ్రేమ్ను మార్చినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఫ్రేమ్ ముందు భాగం మాత్రం "హార్లీ X440" మాదిరిగానే కొనసాగొచ్చు.
టీజర్లో ఫుట్పెగ్ల (ఫుట్రెస్ట్) స్థానం స్పష్టంగా కనిపించనప్పటికీ, క్రూయిజర్ బైక్ లక్షణాల ప్రకారం వాటిని మధ్యలో లేదా కొద్దిగా ముందుకు అమర్చే అవకాశం ఉంది.
హార్లే-డేవిడ్సన్ స్ప్రింట్ 440 ఇంజిన్: హార్లే-డేవిడ్సన్ కంపెనీ ఈ కొత్త "స్ప్రింట్ 440" మోడల్కు సంబంధించిన అధికారిక ఇంజిన్ వివరాలను (Specifications) ఇంకా పూర్తిగా వెల్లడించలేదు. అయితే, ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న "X440" ప్లాట్ఫారమ్పైనే వస్తుండటంతో, ఇంజిన్ పనితీరు దాదాపు అదే విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
- ఇంజిన్ సామర్థ్యం: ఇందులో 440cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉండొచ్చు.
- పవర్ & టార్క్: X440 మోడల్ తరహాలోనే ఈ ఇంజిన్ గరిష్టంగా 27.4 bhp పవర్, 38 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేయగలదు.
- గేర్బాక్స్: రైడింగ్ సులభతరం చేయడానికి దీనికి 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ (అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్తో) జతచేసే అవకాశం ఉంది.
ఈ ఇంజిన్ తక్కువ ఆర్పిఎమ్ (RPM లోనే ఎక్కువ టార్క్ను అందిస్తుంది కాబట్టి, హైవేలపై క్రూయిజింగ్ చేయడానికి, సిటీ ట్రాఫిక్లో నడపడానికి చాలా అనువుగా ఉంటుంది.
లభ్యత & మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: ఈ సరికొత్త క్రూయిజర్ బైక్ను వచ్చే ఏడాది మార్కెట్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. లాంఛ్ అనంతరం, ఇది "రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350", "మెటియోర్ 350" మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తుందని ఆటోమొబైల్ రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.