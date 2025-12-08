ETV Bharat / technology

భారత్​కు అత్యంత ఖరీదైన బైక్​లు- ధర ఎంతో తెలిస్తే నోరెళ్లబెట్టాల్సిందే!

హార్లే-డేవిడ్సన్ CVO రోడ్ గ్లైడ్, CVO స్ట్రీట్ గ్లైడ్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Harley Davidson CVO Road Glide and Street Glide Launched in India
Harley Davidson CVO Road Glide and Street Glide Launched in India (Photo Credit- Harley Davidson)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 3:58 PM IST

Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ హార్లే-డేవిడ్సన్ తన "X440" శ్రేణిలో కొత్త "హార్లే-డేవిడ్సన్ X440T"ని జోడించింది. ఈ "X440T" లాంఛ్​తో పాటు కంపెనీ CVO శ్రేణిలో రెండు కొత్త మోడళ్లను కూడా విడుదల చేసింది. అవి: హార్లే-డేవిడ్సన్ CVO రోడ్ గ్లైడ్, CVO స్ట్రీట్ గ్లైడ్. ఈ రెండు మోటార్‌సైకిళ్లు హార్లే-డేవిడ్సన్ పూర్తిగా దిగుమతి చేసుకున్న మోటార్‌సైకిల్ శ్రేణిలో భాగం. ఇవి కంపెనీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి.

ధర ఎంతంటే?: భారత మార్కెట్​లో ఈ శ్రేణిలోని కొత్త CVO "స్ట్రీట్ గ్లైడ్" ధర రూ. 63.03 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభమవుతుంది. అయితే CVO "రోడ్ గ్లైడ్" ధరను రూ. 67.37 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేశారు. ఈ ధరలతో ఇవి వాటి నాన్-CVO వెర్షన్‌ల కంటే రూ. 20 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఖరీదైనవి. ఈ శ్రేణి ఇప్పుడు భారతదేశంలో అమ్ముడవుతున్న అత్యంత ఖరీదైన మోటార్‌సైకిళ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.

Harley-Davidson CVO Road Glide
Harley-Davidson CVO Road Glide (Photo Credit- Harley Davidson)

హార్లే-డేవిడ్సన్ CVO రోడ్ గ్లైడ్, CVO స్ట్రీట్ గ్లైడ్ మధ్య తేడాలు: ఈ రెండు మోడళ్ల మధ్య అతిపెద్ద వ్యత్యాసం ఏంటంటే "రోడ్ గ్లైడ్‌"లో పెద్ద, ఫ్రేమ్-మౌంటెడ్ 'షార్క్‌నోస్' ఫెయిరింగ్ ఉంది. దీన్ని సుదూర ప్రయాణాలలో హై-స్పీడ్ స్టెబిలిటీ, విండ్ ప్రొటెక్షన్​ కోసం రూపొందించారు. అయితే స్టీర్ గ్లైడ్‌లో చిన్న, ఫోర్క్-మౌంటెడ్ 'బ్యాట్‌వింగ్' ఫెయిరింగ్ ఉంది. అయినప్పటికీ CVO మోడల్‌లు కావడంతో రెండు బైక్‌లు కొత్త ట్రిమ్మింగ్‌లతో ప్రత్యేకమైన కస్టమ్ పెయింట్ స్కీమ్‌లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పరిమాణం: సైజు పరంగా ఈ రెండు మోటార్ సైకిళ్లు చాలా వరకు ఒకేలా ఉంటాయి. ఈ రెండూ ఒకేలా 2,410 mm పొడవు, 1,625 mm వీల్ బేస్​ను కలిగి ఉంటాయి. సీటు ఎత్తు కూడా దాదాపు ఒకేలా ఉంటుంది. రోడ్ గ్లైడ్ 720 mm, స్ట్రీట్ గ్లైడ్ 715 mm సీటు ఎత్తును కలిగి ఉన్నాయి. బరువు విషయానికి వస్తే "రోడ్ గ్లైడ్" 393 కిలోల కర్బ్ వెయిట్​ను కలిగి ఉండగా, "స్ట్రీట్ గ్లైడ్" 380 కిలోల కర్బ్ బరువును కలిగి ఉంది.

Harley-Davidson CVO Street Glide
Harley-Davidson CVO Street Glide (Photo Credit- Harley Davidson)

హార్డ్‌వేర్: ఈ రెండు బైక్‌ల చక్రాల పరిమాణం ఒకేలా ఉంటుంది. వీటి ముందు భాగంలో 19-అంగుళాల, వెనుక భాగంలో 18-అంగుళాల చక్రాలు ఉంటాయి. అయితే "రోడ్ గ్లైడ్" వైర్-స్పోక్ వీల్స్‌ను కలిగి ఉండగా, "స్ట్రీట్ గ్లైడ్" 9-స్పోక్ అల్యూమినియం వీల్స్‌ను కలిగి ఉంది. బ్రేక్​లు కూడా ముందు భాగంలో డ్యూయల్ 320 mm డిస్క్‌లు, వెనుక భాగంలో సింగిల్ 300 mm డిస్క్‌తో పాటు స్టాండర్డ్ యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్‌తో ఒకేలా వస్తాయి.

ఫీచర్లు: రెండు మోటార్ సైకిళ్లకు సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్లలో 'స్కైలైన్ OS' పై పనిచేసే 12.3-అంగుళాల కలర్ TFT డాష్ ఉన్నాయి. రెండు వాహనాలలోనూ నాలుగు-స్పీకర్ల రాక్‌ఫోర్డ్ ఫోస్‌గేట్ సౌండ్ సిస్టమ్ (ఫెయిరింగ్‌లో రెండు స్పీకర్లు, సాడిల్‌బ్యాగ్‌లలో రెండు స్పీకర్లు), బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, వైర్‌లెస్ యాపిల్ కార్‌ప్లే ఉన్నాయి.

పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ రెండు బైక్​లలో ఒకే ఇంజిన్ ఉంటుంది. రెండూ 1977cc మిల్వాకీ ఎయిట్ VVT 121 V-ట్విన్ ఇంజిన్‌తో నడుస్తాయి. ఈ ఇంజిన్ 4,500 rpm వద్ద 115 bhp పీక్ పవర్, 3,000 rpm వద్ద 189 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

భద్రతా ఫీచర్లు: రెండు మోటార్ సైకిళ్లూ ఎలక్ట్రానిక్ లింక్డ్ బ్రేకింగ్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, డ్రాగ్-టార్క్ స్లిప్ కంట్రోల్, వెహికల్ హోల్డ్ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ వంటి ఫీచర్లతో వస్తాయి.

