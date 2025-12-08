భారత్కు అత్యంత ఖరీదైన బైక్లు- ధర ఎంతో తెలిస్తే నోరెళ్లబెట్టాల్సిందే!
Published : December 8, 2025 at 3:58 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ హార్లే-డేవిడ్సన్ తన "X440" శ్రేణిలో కొత్త "హార్లే-డేవిడ్సన్ X440T"ని జోడించింది. ఈ "X440T" లాంఛ్తో పాటు కంపెనీ CVO శ్రేణిలో రెండు కొత్త మోడళ్లను కూడా విడుదల చేసింది. అవి: హార్లే-డేవిడ్సన్ CVO రోడ్ గ్లైడ్, CVO స్ట్రీట్ గ్లైడ్. ఈ రెండు మోటార్సైకిళ్లు హార్లే-డేవిడ్సన్ పూర్తిగా దిగుమతి చేసుకున్న మోటార్సైకిల్ శ్రేణిలో భాగం. ఇవి కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి.
ధర ఎంతంటే?: భారత మార్కెట్లో ఈ శ్రేణిలోని కొత్త CVO "స్ట్రీట్ గ్లైడ్" ధర రూ. 63.03 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభమవుతుంది. అయితే CVO "రోడ్ గ్లైడ్" ధరను రూ. 67.37 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేశారు. ఈ ధరలతో ఇవి వాటి నాన్-CVO వెర్షన్ల కంటే రూ. 20 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఖరీదైనవి. ఈ శ్రేణి ఇప్పుడు భారతదేశంలో అమ్ముడవుతున్న అత్యంత ఖరీదైన మోటార్సైకిళ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
హార్లే-డేవిడ్సన్ CVO రోడ్ గ్లైడ్, CVO స్ట్రీట్ గ్లైడ్ మధ్య తేడాలు: ఈ రెండు మోడళ్ల మధ్య అతిపెద్ద వ్యత్యాసం ఏంటంటే "రోడ్ గ్లైడ్"లో పెద్ద, ఫ్రేమ్-మౌంటెడ్ 'షార్క్నోస్' ఫెయిరింగ్ ఉంది. దీన్ని సుదూర ప్రయాణాలలో హై-స్పీడ్ స్టెబిలిటీ, విండ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం రూపొందించారు. అయితే స్టీర్ గ్లైడ్లో చిన్న, ఫోర్క్-మౌంటెడ్ 'బ్యాట్వింగ్' ఫెయిరింగ్ ఉంది. అయినప్పటికీ CVO మోడల్లు కావడంతో రెండు బైక్లు కొత్త ట్రిమ్మింగ్లతో ప్రత్యేకమైన కస్టమ్ పెయింట్ స్కీమ్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
పరిమాణం: సైజు పరంగా ఈ రెండు మోటార్ సైకిళ్లు చాలా వరకు ఒకేలా ఉంటాయి. ఈ రెండూ ఒకేలా 2,410 mm పొడవు, 1,625 mm వీల్ బేస్ను కలిగి ఉంటాయి. సీటు ఎత్తు కూడా దాదాపు ఒకేలా ఉంటుంది. రోడ్ గ్లైడ్ 720 mm, స్ట్రీట్ గ్లైడ్ 715 mm సీటు ఎత్తును కలిగి ఉన్నాయి. బరువు విషయానికి వస్తే "రోడ్ గ్లైడ్" 393 కిలోల కర్బ్ వెయిట్ను కలిగి ఉండగా, "స్ట్రీట్ గ్లైడ్" 380 కిలోల కర్బ్ బరువును కలిగి ఉంది.
హార్డ్వేర్: ఈ రెండు బైక్ల చక్రాల పరిమాణం ఒకేలా ఉంటుంది. వీటి ముందు భాగంలో 19-అంగుళాల, వెనుక భాగంలో 18-అంగుళాల చక్రాలు ఉంటాయి. అయితే "రోడ్ గ్లైడ్" వైర్-స్పోక్ వీల్స్ను కలిగి ఉండగా, "స్ట్రీట్ గ్లైడ్" 9-స్పోక్ అల్యూమినియం వీల్స్ను కలిగి ఉంది. బ్రేక్లు కూడా ముందు భాగంలో డ్యూయల్ 320 mm డిస్క్లు, వెనుక భాగంలో సింగిల్ 300 mm డిస్క్తో పాటు స్టాండర్డ్ యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్తో ఒకేలా వస్తాయి.
ఫీచర్లు: రెండు మోటార్ సైకిళ్లకు సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్లలో 'స్కైలైన్ OS' పై పనిచేసే 12.3-అంగుళాల కలర్ TFT డాష్ ఉన్నాయి. రెండు వాహనాలలోనూ నాలుగు-స్పీకర్ల రాక్ఫోర్డ్ ఫోస్గేట్ సౌండ్ సిస్టమ్ (ఫెయిరింగ్లో రెండు స్పీకర్లు, సాడిల్బ్యాగ్లలో రెండు స్పీకర్లు), బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే ఉన్నాయి.
పవర్ట్రెయిన్: ఈ రెండు బైక్లలో ఒకే ఇంజిన్ ఉంటుంది. రెండూ 1977cc మిల్వాకీ ఎయిట్ VVT 121 V-ట్విన్ ఇంజిన్తో నడుస్తాయి. ఈ ఇంజిన్ 4,500 rpm వద్ద 115 bhp పీక్ పవర్, 3,000 rpm వద్ద 189 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
భద్రతా ఫీచర్లు: రెండు మోటార్ సైకిళ్లూ ఎలక్ట్రానిక్ లింక్డ్ బ్రేకింగ్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, డ్రాగ్-టార్క్ స్లిప్ కంట్రోల్, వెహికల్ హోల్డ్ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ వంటి ఫీచర్లతో వస్తాయి.